«Hubo alerta cuando las mareas del Pino y no se hizo nada»

El mar ruge en San Cristóbal cada día, agresivo eco que recorre el lastimado empedrado de su Barrio Marinero. Obras abandonadas componen el paisaje urbano que linda con el Atlántico, y la emoción de sus vecinos es la del abandono que aseguran sentir por las administraciones que deberían enfocar la reconstrucción de todo aquello que agua arrasó con el reboso del pasado mes de abril. Nada se ha movido allí, aseguran. «Hubo alertas cuando las mareas del Pino y no se hizo nada», insisten.

Así habla, por ejemplo, Alicia Navarro, vecina que vio como su vivienda se convertía en un parque acuático con la violenta embestida de las inundaciones que entre el 9 y el 11 de abril destrozaron enseres y memorias. Sembraron la semilla del miedo.

Y es que hay miedo en San Cristóbal. Los cachalotes tienen pesadillas cada noche cuando el mar inicia su diálogo con el viento. «Estos días que la marea está alterada se escuchan los taponazos y te cuesta conciliar el sueño. Los niños tienen el miedo en el cuerpo, preocupados porque hay reboso. Es complicado vivir con ello a diario», dice Navarro.

Las ayudas prometidas no han llegado. Las imágenes de Carolina Darias faenando con sacos de cemento y un chaleco en el que destacaba serigrafiada la palabra alcaldesa se han perdido en el recuerdo de los vecinos junto a la imagen de las visitas de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

Este viernes recibieron una comitiva política de Coalición Canaria, encabezada por Cristina Valido, diputada en el Congreso, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y secretario insular del partido Pablo Rodríguez y David Suárez, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Valido les prometió un enlace con la política nacional, donde se pierden las peticiones de auxilio difuminadas por una serie de requisitos de baja intensidad. «Esta semana vamos a escuchar a la ministra Teresa Ribera en el Congreso hablar de la agilidad y de la rapidez con la que se están confeccionando los decretos y las ayudas para los valencianos y valencianas, vamos a aprovechar el próximo pleno en la Cámara baja para advertirles de que no se les vaya a ocurrir hacer lo mismo que han hecho con los afectados de La Palma o con los afectados del barrio de San Cristóbal, porque si el máximo de ingresos que puede tener una persona para solicitar una ayuda es el IPREM más el 40%, cientos de miles de afectados por la DANA tampoco van a poder recibirla», indicó.

El dato es escalofriante. De las 60 familias con daños por el reboso de abril solo 15 han podido presentar solicitudes de ayuda. Solo hay dos respuestas desde Madrid, una de ellas denegada.

Pero los vecinos aseguran que su prioridad no se centra en las ayudas económicas. Les ocupa más el peligro que sienten en sus casas, infradotado el paseo de medidas de seguridad si se repiten –que se repetirán– las crecidas. «Lo material es simplemente eso. Pero lo que me preocupa es la solución, que no nos la han dado. No han arreglado nada. ¿De qué me vale que me den una ayuda si no se soluciona el problema si vuelve a pasar'», indica preocupada por sus hijos Alicia Navarro, que vio como la habitación de su hija pequeña, apenas un bebé, fue engullida por completo por el agua.

Navarro alcanzó cierta notoriedad en el mes de abril, uno de esos picos virales en los que a través de un vídeo en el que denunciaba cómo se sentían tras el primer paso de la catástrofe. «No han hecho absolutamente nada. De hecho, se puso la prealerta en las mareas del pino y no se hizo nada», insiste.

Y es que según dice sobre la acción política en este caso: «Vienen, foto y listo»

Este viernes se aproximó a la comitiva nacionalista para contar cómo está viviendo estos meses. Casi como portavoz de lo que está padeciendo el barrio.

Allí Valido recogió el guante y prometió batalla con el Estado. «No sabemos en qué ha quedado el compromiso que adquirió el secretario de Estado, Hugo Morán, junto con la alcaldesa Carolina Darias, para iniciar el desarrollo de una escollera. Queremos saber qué se ha hecho, qué trámites se han iniciado, si tienen proyectos, si tienen presupuesto o cuáles son los plazos que se manejan, porque nadie ha sido capaz de darnos información. El drenaje actual del paseo es absolutamente insuficiente y desde que se produzcan grandes mareas, estas van a volver a inundar el paseo y la historia se va a volver a repetir», subrayó.

El edil David Suárez quiso ser breve para completar. Y dirigió sus palabras directamente al gobierno de la ciudad. «¿Qué se ha hecho para evitar que esto vuelva a suceder? No se ha hecho nada. Ningún paso para iniciar ese dique semisumergido que del que se ha hablado».