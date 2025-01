La Justicia archiva la denuncia por supuesto trato de favor contra el alcalde de Santa Lucía, la interventora y un funcionario

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un supuesto trato de favor en la toma de posesión de un funcionario en Santa Lucía de Tirajana. En ella estaban investigados el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, la interventora, Noemí Naya, y el trabajador supuestamente beneficiado, Antonio López.

El auto judicial, de fecha 15 de enero, especifica que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa» y que tras las diligencias practicadas no consta que ninguno de los investigados haya incurrido en ninguno de los delitos recogidos en la denuncia, ya que no se estaría ante un nombramiento ilegal.

La denuncia fue presentada por una edil de Fortaleza, Ana Mayor, partido ahora en la oposición, y a finales de 2023 se incoaron diligencias previas. La denunciante, que achacaba también el delito de aceptación de nombramiento ilegal, sostenía que López recibió trato de favor para realizar prácticas como funcionario en 2023, pese a que cuando se le llamó en 2021, tras aprobar un proceso selectivo, pidió aplazar su toma de posesión y el Ayuntamiento se lo desestimó de forma expresa, una negativa que adquirió firmeza al ser consentida por el interesado. Sin embargo, el nuevo gobierno le asignó en agosto pasado la plaza 1.354 pese a que nunca formó parte de convocatoria pública alguna.

Ahora, en el auto se precisa que el funcionario superó la oposición y posteriormente solicitó una serie de cuestiones que no fueron resueltas en el Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2021. Este Decreto se limita a señalar que no entiende convalidado el período de prácticas, pero no le declara cesante ni deja sin efecto su nombramiento, especifica la resolución judicial. «Por lo tanto, si no resuelve estas dos últimas cuestiones, este instructor entiende válida su solicitud de acceso posterior, por lo que no estaríamos antes los ilícitos penales recogidos en la denuncia», concluye.

Venganza política

Cabe recordar que el alcalde achacó entonces esta denuncia a una «venganza política» porque su grupo decidió en julio pactar con el PSOE y no renovar la alianza con Fortaleza tras las elecciones. Y atribuyó lo sucedido a que el anterior alcalde, de Fortaleza, no culminó el procedimiento administrativo y dejó en causa de indefensión al interesado, que en ese momento era director insular en el Cabildo de Gran Canaria. «Presentó una alegación y no se le contestó; además, debió incluirse en la lista de reservas y no se hizo».

García aclaró que al inicio del nuevo mandato recibió una petición de López para tomar posesión, dictó una providencia que remitió a Recursos Humanos y se resolvió así. Asimismo, recordó que López optó a otra plaza, la ganó como primero de la promoción y ya era funcionario.