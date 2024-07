José Manuel Rodríguez: «El suicidio se considera una urgencia de salud pública»

CANARIAS7 Sam Bartolomé de Tirajana Martes, 2 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

José Manuel Rodríguez Pellejero, coordinador del curso 'Juventud y Suicidio en Canarias' en la XXXII Universidad de Verano de Maspalomas, subrayó este lunes que «el suicidio se considera una urgencia de salud pública». Y dio datos. «En Canarias se quitaron la vida 233 personas en 2022; el año pasado este número se redujo, por primera vez, después de muchos años, pero aun así, se suicidaron 223 personas y una veintena de estos, aproximadamente, son jóvenes menores de 29 años».

A pesar de que las estadísticas oficiales de suicidio en España no son del todo fiables, Rodríguez Pellejero, psicólogo clínico y profesor contratado doctor en el Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la ULPGC, considera que los datos disponibles sugieren que Canarias «tiene una tasa de suicidio más alta que la media nacional y doblamos en número a otras comunidades». La tasa de suicidio juvenil en Canarias está alrededor de 6,5 por cada 100.000 habitantes jóvenes, mientras que la media española está en 3,5.

Según explicó, lo que pretenden con el curso que empezó este lunes y que se prolongará toda la semana es «capacitar a los asistentes para no huir de la situación, que es la respuesta normal ante la posibilidad de una muerte violenta; esa idea a todos nos produce miedo y, cuando quien lo dice es una persona muy joven, o un niño, el tabú es aún mayor».

«Si queremos ayudar, hay que analizar los factores de riesgo, hay que preguntar y dejar hablar. Compartir el peso del problema concreto. En la gente joven es muy probable que el bulling, las drogas, las redes sociales virtuales o los problemas de salud mental se encuentren en la base de la conducta suicida», manifestó Rodríguez Pellejero en la Universidad de Verano de Maspalomas.

No glorificar al suicida y evitar el enfoque sensacionalista

María Rosario Cejas Méndez, médica especialista en Psiquiatría, jefa del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias y profesora asociada de Psiquiatría por la Universidad de la Laguna, ofreció la ponencia 'El suicidio en los medios. Hablar o callar', en la que analizó el papel de los medios de comunicación en el abordaje del suicidio.

Expuso algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para redactar este tipo de noticias, como, por ejemplo, evitar un enfoque sensacionalista, hacer un uso prudente de las fotografías y vídeos del suceso, no publicar notas de despedida, evitar informar sobre detalles específicos del método o lugar, no glorificar a la persona y no presentar el suicidio como consecuencia de motivos simplistas.