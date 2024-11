Rafael Falcón Santa María de Guia Domingo, 17 de noviembre 2024, 08:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Reconoce abiertamente que si a principios de año le hubiesen dicho que sería alcalde de su municipio «diría que está loco quien lo dice». El socialista Alfredo Gonçalves se convirtió el pasado 17 de septiembre en nuevo alcalde de Santa María de Guía tras prosperar una moción de censura, con el apoyo de PP, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria y Ahora Guía, y acabar así con los 14 años de mandato de Pedro Rodríguez como alcalde. Licenciado en Geografía, amante del deporte, persona reflexiva y pausada, huye del enfrentamiento y apuesta por el diálogo, y a sus 50 años de edad está viviendo «un sueño», el de ser alcalde de su municipio. Aquel niño que se inició en política en las Juventudes Socialistas, y que desde 2016 ostenta un cargo público, vive a solo 100 metros del Ayuntamiento y ahora ha alcanzado una meta que nunca podría imaginar. Y con esa responsabilidad trabaja en esta nueva función pública con una inusitada pasión. Alfredo Gonçalves nos recibe en su despacho, habla claro de lo sucedido en el municipio y ofrece una amplia visión de qué Santa María de Guía le gustaría ver en el futuro.

-¿Qué supone ser alcalde de Santa María de Guía?

-Un orgullo y una responsabilidad. Es uno de esos sueños que se pueden tener y que se han hecho realidad. Trabajar por y para mi municipio supone una enorme ilusión, así como mucha responsabilidad. Aquí los problemas son diferentes a otras administraciones. Aquí los problemas tienen nombres y apellidos, ese vecino que necesita ayuda, que le arreglen un problemilla, el que necesita empleo, etc. Esto conlleva una responsabilidad enorme, porque los conoces y los ves sufrir, pero para mí es un orgullo poder ayudarlos.

-¿Esto lo podría imaginar?

-No. Siempre he dicho que durante el mandato anterior las relaciones fueron muy buenas, con una relación muy llevadera. Cuando llegó el cambio en las elecciones anteriores tenía bastante claro que la opción que había que priorizar era la de continuar con el pacto, pero todo cambió. Este año el pacto ha sido todo lo contrario, con una situación más tensa y de menos confianza. Una situación en la que a nuestro grupo no se nos transmitía las decisiones que tomaba esta alcaldía, y todo esto fue derivando en aristas y en verano decidimos que no podíamos seguir así. Si a mí me dicen en febrero que yo sería alcalde este año te diría que sería imposible. La decisión de acabar con el pacto fue meditada y reflexionada con tiempo, no fue de un día para otro. Existían dos opciones. Una era salirnos del grupo de gobierno y que el alcalde formase un nuevo grupo; y la otra era trabajar para hacer un grupo de gobierno propio. Cuando le transmití a la oposición que probablemente en septiembre abandonaríamos el grupo de gobierno y que la intención era darles tiempo para que ellos hablasen con el alcalde para que barajasen otras opciones, todos me dijeron que ninguno iba a pactar con el alcalde. Entonces vimos que era perder tiempo esperar hasta final de año para formar un nuevo grupo de gobierno. Y decidimos que podríamos aprovechar tres meses, que son los que estamos aprovechando para tener nuestro rodaje hecho.

Moción de censura «En este último mandato, el pacto de gobierno sufrió una relación tensa y de menos confianza, lo que provocó nuestra salida»

- ¿Qué tiene que decir a aquellos que opinan que esta moción de censura vino marcada por la direcciones del PSOE y Nueva Canarias?

- Confirmo que Pedro Sánchez no me llamó. Jajaja. A través de los medios de comunicación sé que Nueva Canarias tiene problemas internos, pero el PSOE se rige por otras cuestiones. Lo que agradezco yo es que mi partido respetó la decisión que se tomó en Guía. Lo que les expuse era o ir a la oposición, o trabajar para hacer un nuevo grupo de gobierno. Y respetaron que Guía tenía una problemática singular y que se iba a trabajar en solucionar los problemas del municipio. La moción de censura se llevó a cabo pensando única y exclusivamente en Guía. Si le afectó después a otros grupos, eso era secundario para mí. Lo hicimos porque era lo mejor para Guía.

- ¿Cómo está Guía a día de hoy?

-Veo a Guía en un proceso de crecimiento. Ahora cualquier persona puede acercarse y dar su opinión sin miedo a represalias. Queremos darle importancia al deporte, antes solo se le daban las migajas y queremos darle la importancia que se merece, dándole un lavado de cara a la Ciudad Deportiva. En breve saldrán nuevos proyectos, como el área de la piscina y el polideportivo, en el que seremos referentes en Gran Canaria.

- ¿Cuántos habitantes tiene Guía en estos momentos?

-Ya estamos hablando de 14.000 habitantes, con muchos estudiantes, porque Guía es una ciudad universitaria que está creciendo. Confiamos en darle un ambiente nuevo al pueblo, pero no solo en ocio nocturno, sino facilitar un ocio amplio a nivel cultural y deportivo para que los jóvenes no tengan que salir a otros municipios.

- ¿Cuáles son las prioridades en estos momentos?

- Ahora es estabilizar el Ayuntamiento, ponerlo en marcha. Aún estamos en pañales. Mantenemos reuniones con Recursos Humanos, estamos preparando los presupuestos y, sobre todo, lo que quiero es darle transparencia e igualdad de oportunidades al municipio. En el equipo de trabajo hay gente que no me ha votado, pero no me importa. Lo que me importa es que trabajen bien. Tenemos que tener un municipio donde las personas que trabajen para la administración pública piensen en lo mejor para Santa María de Guía. Y eso antes no sucedía. Nosotros buscamos un municipio con igualdad de oportunidades para todos y que mire al futuro. Guía debe recuperar protagonismo y no conformarse con ser segundo plato de nadie. Queremos hacer cosas que sean singulares y atrevidas, cuestiones que nos hagan crecer y dinamizar económicamente al municipio en todos los aspectos. Guía es una ciudad universitaria y eso hay que explotarlo atrayendo inversiones. No nos conformamos con ser un pueblo dormitorio.

- Habla de recuperar protagonismo. ¿Cómo estaba Guía entonces?

-Desmotivada, desmoralizada. Cuando entramos nos decían que no hiciésemos nada en Guía porque la gente no iba a responder, y hemos hecho cosas puntuales y la gente ha respondido. Y seguiremos tratando de mejorar el municipio. He de decir que cometeremos errores, pero de esos errores haremos una Guía mejor.

Proyectos «Hay que explotar que Guía es una ciudad universitaria, pero también debe ser una ciudad deportiva»

-¿Qué proyectos tiene en estos momentos entre manos?

- Guía cuenta con una piscina excepcional, pero esa instalación tiene una grada que está desde 2001 cerrada por aluminosis. Ya tenemos el proyecto presentado en el Cabildo de Gran Canaria y nos están confirmando que nos darán el dinero para el derrumbe y para levantar un edificio polifuncional, con gimnasio y diferentes áreas para actividades dirigidas y será envidia de Gran Canaria. Queremos que Guía sea un referente en deporte y podamos atraer turismo deportivo a nuestro municipio con unas instalaciones modélicas. Queremos que Guía sea conocida como una ciudad universitaria y deportiva.

-¿Económicamente cómo se encuentra el municipio?

- Económicamente no somos un municipio rico. Tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos un plan viable. El objetivo es utilizar el dinero público con responsabilidad. Estamos cerrando los presupuestos y debo decir que estos serán unos presupuestos responsables. Queremos que el presupuesto tenga una estimación de ingresos responsable y una estimación de gastos coherente, y en ello estamos trabajando en estos momentos. No tenemos que compararnos con nadie, sino con nosotros mismos. Debemos crecer y mejorar.

-¿Se ve 14 años como alcalde?

-No. Yo con la familia ya me he puesto fecha de caducidad y me gustaría estar un tiempo, pero 14 años no me veo.

-Todos los alcaldes comentan lo mismo. Esto supone un servicio a tu pueblo durante 24 horas. ¿Ya lo está notando?

-Así es. En la etapa anterior me planteé dejar la política un tiempo por mi hija y por la familia. Ellos saben, respetan y apoyan que esto es una pasión. Esto no es un capricho de un día. Es una pasión que a mí cuando algún político de los anteriores me decía cuál sería el sueño político, recuerdo que algunos decían ser diputado o ministro, y yo decía alcalde de Guía. Para mí es lo más alto que hay. Estoy cumpliendo el sueño de un niño que empezó en política porque le gustaba debatir, discutir y creer en que se puede trabajar para encontrar un futuro mejor. Y esto no es alcanzar la meta. Es empezar ahora una carrera de fondo. Estoy iniciando un campeonato de una prueba, que es la alcaldía, con la que estoy ilusionado y que es dura, pero la pasión compensa todo ese trabajo.

-Ahora desde la oposición las críticas son constantes. ¿Lo esperaba?

-Sí. No esperaba otra cosa. Uno siempre quiere una oposición responsable, pero sabía lo que iba a pasar. Me hubiese gustado que como cuando él -en referencia al anterior alcalde Pedro Rodríguez- estaba en el gobierno decía que quería una oposición responsable la hiciese. La dirección que ha querido tomar es otra, pero no tengo ningún problema, ni me agobia ni me da miedo. El pueblo tiene que saber lo que hay. La transparencia en todas las direcciones es lo mejor que podemos proponer, y en ello estamos.

-Y fuera del día a día como alcalde, qué aficiones tiene el alcalde de Santa María de Guía.

-Antes hablábamos de la responsabilidad que supone ser alcalde y que durante las 24 horas del día estás pendiente de muchísimas cosas. En esa falta de tiempo debo decir que lo único que hago a día de hoy, desde que soy alcalde, es sacar de paseo al perro. Me he propuesto ordenar el día a día para poder tener horas para hacer deporte. El deporte es otra de mis pasiones, no solo verlo sino practicarlo. Ese rato en el que haces ejercicio físico te encuentras de maravilla, y cuando no lo haces lo echas en falta. Esto es lo que me está pasando a mí últimamente, pero espero ordenar mi día a día para sacar tiempo, porque es fundamental para el desarrollo diario. Desconectar una hora haciendo deporte es felicidad y calidad de vida, y eso lo entiende perfectamente todo el amante del deporte. Y Guía tiene caminos y senderos, en su zona de medianías, impresionantes. Tenemos el ejemplo de la carrera Entre Cortijos, con salida y meta en Montaña Alta. La gente que acude por primera vez alucina y las semanas previas se nota en el barrio un enorme ambiente. Queremos apostar por potenciar esta ruta para dinamizar la zona. Ahora mismo el turismo deportivo, así como el turismo de fotografía o el gastronómico está en auge, y Santa María de Guía puede ser un buen reclamo. Entre Cortijos es una joya que debemos potenciar. Yo tengo claro que el turismo deportivo puede ser quién diferencie a Canarias de otros destinos de sol y playa, y en ese camino hay que incidir. Guía tiene mucho recorrido.

