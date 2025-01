«Los que dicen que Santa Brígida es un municipio de ricos es que no lo conocen»

Rafael Falcón Santa Brígida Miércoles, 8 de enero 2025, 16:32 Comenta Compartir

José Armengol vuelve a tomar el bastón de mando de Santa Brígida. Criado en el barrio satauteño de El Paraíso, Armengol ya fue alcalde entre 2025 y 2019, y ahora regresa a la alcaldía tras la renuncia de José Miguel Bravo de Laguna, quien lideró el Ayuntamiento durante año y medio como parte del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre Ando Sataute, PSOE y Unidos por Gran Canaria.

–¿Qué supone para usted esta nueva etapa como alcalde de su municipio?

–Es un orgullo. Cuando uno trabaja por el municipio donde se ha criado lo afronta siempre con ilusión. Ahora uno acumula una experiencia que en el primer mandato en el 2015 no tenía, pero supimos gobernar cuatro años e incluso en tres de ellos en minoría y aguantamos hasta el final.

–¿El de Santa Brígida, con Ando Sataute, PSOE y UxGC, es un pacto sólido?

–Sí, sí. Y se ha demostrado. Desde el inicio de mandato ha habido plena confianza entre las tres fuerzas políticas y la última decisión de José Miguel Bravo de Laguna lo pone de manifiesto, dando cumplimiento a lo pactado, donde no es solo era la alternancia en la alcaldía sino un programa de trabajo por el municipio. Todos sabemos que Santa Brígida siempre ha sido un municipio políticamente lleno de dificultades, pero ahora mismo estamos gobernando con total tranquilidad.

–Todo el mundo cuando llega a Santa Brígida habla del famoso mamometro. ¿Qué retos tiene este grupo de gobierno con esta edificación que pasará a denominarse Gran Canaria Central?

–Es lo primero que te encuentras al entrar al pueblo. Lleva ahí más de 20 años y supuso un coste económico para el municipio importante. Ha marcado mucho al municipio. Hay generaciones que han nacido con esa edificación ahí y que no conocieron lo que había antes, que era un punto de encuentro y de enorme arraigo, con la celebración de verbenas, fiestas y el campo de fútbol. Dar respuesta a este espacio central es uno de nuestros principales retos. Es un problema que se ha ido lastrando desde hace décadas y el acuerdo de este grupo de Gobierno es intentar darle una solución lo antes posible. Ya hemos avanzado junto a un proceso participativo con actuaciones administrativas, en cuanto a ordenación urbanística, y en estos momentos se está culminando lo que es el pliego para la licitación del concurso de proyectos. Se está cumpliendo la agenda. Lo deseable es ir mucho más rápido, pero los tiempos en la administración a veces se ralentizan, pero estamos seguros que vamos a dejar algunas de sus fases culminadas en este mandato. Estamos hablando de una inversión de unos 18 millones de euros y todo un proceso de trámites no exento de dificultades. Lo ideal es que parte de las fases que se acometan estén culminadas en este mandato. Hay dos plantas de aparcamiento subterráneo, que sería ideal ponerlo operativo, una plaza, un espacio de equipamiento público, un nuevo parque, etc. El concurso de proyecto va en esa idea. Sería lo deseable, pero dudo ver culminado este proyecto en su totalidad en este mandato. Pero seguro que vamos a terminar con otra visión de ese espacio e incluso en poder disfrutar de alguna de sus actuaciones.

–¿Cuál es el estado de salud del municipio de Santa Brígida?

–Estamos bastante bien económica y financieramente. El Ayuntamiento cumple con todos los requisitos de estabilidad presupuestaria fundamentales. Evidentemente tenemos otros problemas y dificultades que debemos mejorar.

–¿Cómo cuáles?

–Queremos mejorar todo el servicio de limpieza y residuos sólidos. Es necesario ya por ley la implantación del quinto contenedor. Nos preocupa todo lo que es el saneamiento y aguas residuales, es importante trabajar en el ciclo integral del agua y afrontar los retos de sostenibilidad del mismo. Otra de las preocupaciones es mejorar desde el Ayuntamiento la atención a los ciudadanos.

–¿Usted qué respuesta tiene a los que dicen que Santa Brígida es un municipio de ricos?

–Que no lo conocen. Son estudios que se hacen con una metodología en la que a veces un solo elemento altera toda la interpretación de los datos. El hecho de que se haga un estudio a partir de las rentas y existan desviaciones crecientes es lo que provoca que altere los resultados finales. Santa Brígida es un municipio de nivel medio y hay situaciones de exclusión social importantes que debemos atender.

–¿Qué Santa Brígida le gustaría ver en un futuro?

–La visión de futuro es que los ciudadanos y nuestros hijos se sientan orgullosos.

–Cambiemos de tercio. ¿Qué vinculación tiene Ando Sataute con Nueva Canarias?

–Jajaja. Parece que todos quieren meter el dedo en la llaga. Jajaja. Ando Sataute es un movimiento asambleario y lo sigue siendo a pesar de que nos hemos cambiado organicamente a una estructura de partido. En 2015, 2019 y 2013, en las tres elecciones donde ha participado Ando Sataute, se ha notado la discusión de a quién apoyábamos en ese momento y siempre al final confluíamos en el proyecto al Cabildo de Antonio Morales, con su proyecto de visión de futuro y de sostenibilidad de la isla. En las últimas elecciones hemos tenido un acuerdo puntual con NC, pero no hemos estado en sus órganos. Ando Sataute no se ha manifestado en este conflicto. Personalmente creo que es necesario seguir, a pesar de que veamos esa fractura. Entiendo que hay que hacer un ejercicio de reconciliación entre las dos líneas que hay en estos momentos en Nueva Canarias. Es necesario que lleguen a un punto de encuentro.

–¿Santa Brígida es un municipio desconocido para muchos?

–Santa Brígida coge de paso a muchos hacia la Cumbre, pero es más allá de la Carretera del Centro. Pino Santo, La Atalaya, El Gamonal, Las Meleguinas, La Angostura, etc. Con rincones maravillosos y con recursos potenciales para situar a Santa Brígida en el lugar en el que se merece, pero este es un esfuerzo de todos, no solo del grupo de Gobierno sino también de la oposición.