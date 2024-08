Compatibilizar buceo y protección de la Punta de la Sal, en vías de solución

Cristina González Oliva Agüimes Sábado, 24 de agosto 2024, 23:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de restringir los accesos a la Punta de la Sal en Agüimes para la protección y regeneración del espacio en la Zona de Especial Conservación soliviantó inicialmente a los buceadores por los impedimentos para acceder a la playa del Cabrón, la joya de la corona para esta práctica. Pero poder compatibilizar este deporte y a la vez restarle presión a este espacio natural protegido está en vías de solución.

El consejero Raúl García Brink explica que está trabajando coordinado no solo con el Ayuntamiento de Agüimes sino también con los centros de buceo y con la Federación de Actividades Subacuáticas de Canarias, con el objetivo de reordenar este espacio y que puedan tener permisos para acceder de forma controlada.

La pasada semana mantuvo un encuentro con varios miembros de la Federación para que no sea necesario tener que pedir permisos cada vez que quieran entrar, sino autorizar anualmente un número de usuarios diarios para que sean ellos los que posteriormente los gestionen y los distribuyan entre los buceadores. Ya se ha llegado a un principio de acuerdo. Reconoce que hay deportistas que no están federados, pero entiende que es necesario que haya una institución que gestione los permisos de los 500 que sí lo están en Gran Canaria y los 2.000 de toda Canarias.

Y es que conseguir que la actividad sea compatible con el cuidado del medioambiente es en la línea en la que todos están trabajando. Para seguir en esta dirección, el próximo martes está previsto un encuentro en la que se ha invitado a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, la otra administración implicada en la autorización.

No se ha incoado expediente sancionador

De momento, ya se les ha dado permiso a los centros de buceo, quienes le han notificado una serie de vehículos a los que el Cabildo ya ha autorizado. Solo falta ese acuerdo con la Federación.

García Brink aclara que el Cabildo no ha incoado ningún expediente sancionador, sino que solo existe una petición de identificación a un vehículo, por lo que niega que se esté multando.

Pese a las protestas y a las problemas que está generando la decisión de acotar ese espacio, el consejero asegura que están intentando solventar los inconvenientes y consecuencias de poner orden en un espacio natural vulnerable, que ha sufrido una altísima presión. Y es que ha habido vertidos de residuos, pistas ilegales, practicas sexuales al aire libre y muchas otras actividades que han afectado a un gran número de especies endémicas que hay en la zona.

En este sentido, asegura que se encargará un proyecto de ingeniería para poder realizar una pista balizada y con aparcamientos al igual que se hizo con la playa de Vargas, que está también en la Punta de la Sal.

Propietarios privados

Asimismo, especifica que se están coordinando con los dos propietarios privados de este espacio natural protegido. Estos terrenos se intentaron expropiar por parte del Ministerio de Medio Ambiente en 2008, como así refleja el acuerdo del Consejo de Ministro de julio de ese año, aunque finalmente no se pudo llevar a cabo por diferentes trabas administrativas.

En definitiva, se trabaja a varias bandas, por un lado con los propietarios de los terrenos, por otro con los centros y la federación y a la vez con Costas, ya que una parte de estos acuerdos dependen del Gobierno de Canarias, al tratarse de una zona de dominio marítimo terrestre.

«Estamos buscando soluciones porque queremos que se siga realizando la actividad porque es compatible», resume el consejero, a la vez que explica que se trata de acciones que generan economía y atrae turismo. Eso sí, era necesario poner orden y eso puede generar consecuencias no deseadas, pero que se están resolviendo.

Buceadores en la zona del Cabrón. C7

Los particulares, con más trabas

Los buceadores particulares, que no forman parte de clubes o centros, son por ahora los más perjudicados por esta decisión del Cabildo, ya que no podrían obtener permisos de manera individual. Para ello se han integrado en la plataforma 'No al cierre de la playa del Cabrón' y han iniciado una campaña en Change.org para pedir al Cabildo que reconsidere su decisión ya que entienden que se puede conservar sin prohibir. De momento acumula algo más de 1.800 firmas en esta petición que está encabezada por DiabloSub Canaria Dive. Entienden que las inmersiones en lugares como Punta la Monja, Agujero y Punta la Sal se verán afectadas.

Marco Herrera, uno de los buceadores particulares, explica que para poder acceder ahora tienen que dejar los vehículos a 600 metros, cuando antes los podían aparcar a 25 metros, cargando con todo el material hasta la costa, que puede rondar entre 25 y 45 kilos, y volver con ellos otros 600 metros de vuelta después de haber practicado el buceo, algo que resulta peligroso.

Lamenta que hayan incluido esta actividad cuando precisamente los buceadores son los que no provocan daños al medioambiente, sino que se encargan incluso de protegerlo gracias a las limpiezas que realizan. «Somos parte de la solución», aclara.

Y es que sienten que cada vez les dejan menos espacios para practicar este deporte, ya que Tufia, en Telde, está saturada y en Sardina, en Gáldar, también han colocado una barrera que solo está abierta hasta las 12.00 horas. Cree que es un acoso, cuando realmente se puede proteger las zonas sin prohibiciones porque no han sido ellos los que han generado la presión en el lugar.