El Cabildo encargará un estudio del cañón de Castillo, pero no prevé sacarlo del mar Técnicos de Patrimonio Histórico sostienen que su salida del agua podría comprometer su actual estabilidad | Tampoco ven que pueda estar en riesgo

El Cabildo de Gran Canaria no ve procedente sacar del mar el viejo cañón redescubierto días atrás por los vecinos bajo el mar de Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, pero, no obstante, encargará un estudio para evaluar su actual estado de conservación, según informa Sebastián López García, director insular de Patrimonio Histórico.

Fuentes técnicas de este departamento cabildicio subrayan que, pese a la impresión de residentes y aficionados a la historia de este pueblo marinero, el Cabildo tiene muy localizada y perfectamente clasificada y registrada esta antigua pieza desde principios de los 2000, por lo que propiamente no se puede decir que haya estado perdida. Es más, apuntan que, dada su ubicación, les llegan referencias más o menos periódicas de su estado.

Aunque pueden entender la inquietud vecinal de los que han pedido públicamente al Cabildo que active el rescate del cañón para evitar que pueda ser objeto de un expolio, desde la corporación insular recuerdan que la Unesco recomienda justo lo contrario, la conservación de las piezas históricas 'in situ'. Y que, por tanto, y en principio, era será su primera intención.

De entrada, advierten de que sacarlo del agua puede comprometer su actual estabilidad y que, en el caso de que se hiciera, habría que someterlo a un complejo tratamiento de conservación para el que tampoco se cuentan con recursos especializados en Canarias. Además, tampoco entienden que existan amenazas a la vista sobre la pieza. Entre otras cosas, subrayan que no está tan accesible desde la costa y que, en todo caso, es un objeto muy pesado, que puede superar los 200 kilos. A su juicio, su principal riesgo es que se desvele dónde está, de ahí que insten a la discreción.

La pieza podría ser estudiada sin necesidad de sacarla

Los vecinos de Castillo del Romeral, encabezados por el investigador y divulgador local Pablo Guedes, no solo defienden que el cañón sea rescatado del mar, sino que se lamentan de que la pieza no haya sido objeto de una investigación. Les sorprende que no se conozca su datación ni cómo pudo llegar a esta parte del litoral tirajanero.

Desde el Cabildo comparten la oportunidad de un estudio sobre la pieza en sí, pero dejan claro que su encargo no exigiría retirarlo de donde está. Existen opciones para una intervención arqueológica 'in situ'. Los vecinos apuestan por que forme parte de un futuro museo con sede en el pueblo. Quieren aprovechar la inercia de lo que para ellos ha sido un redescubrimiento, porque hacía lustros que le habían perdido la pista.