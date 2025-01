Los buceadores particulares siguen sin permisos para acceder a la playa del Cabrón

Cristina González Oliva Agüimes Jueves, 30 de enero 2025, 22:55 Comenta Compartir

Los buceadores particulares siguen sin encontrar una solución para poder entrar con permisos a realizar esta práctica deportiva en la playa del Cabrón tras la decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de restringir los accesos a la Punta de la Sal, en Agüimes, para la protección y regeneración del espacio en la Zona de Especial Conservación, el pasado año.

Marcos Herrera, uno de los asiduos a esta enclave, una de las joyas de la corona para los buceadores, explica que la plataforma 'No al cierre de la playa del Cabrón' no quería restricciones y rechazó la posibilidad de poder obtener los permisos a través de un sistema de reserva web que el Ayuntamiento de Agüimes aceptó gestionar y que está lista para usar. De esta forma, se han quedado sin ninguna otra alternativa ya que o se arriesgan a ir o se van a otro lugar.

Y es que desde un primer momento lo buceadores particulares, que no forman parte de clubes o centros, han sido los más perjudicados por la decisión del Cabildo, ya que no podían obtener permisos de manera individual. Por ese motivo se integraron en la plataforma que muchos abandonaron tras la decisión de no aceptar la propuesta de Medio Ambiente de hacerlo a través de una web municipal.

Si no pueden obtener permisos, tienen que dejar los vehículos a 600 metros, cuando antes los podían aparcar a 25, cargando con todo el material hasta la costa, que puede rondar entre 25 y 45 kilos, y volver con ellos otros 600 metros de vuelta después de haber practicado el buceo, algo que resulta peligroso.

Abiertos a buscar una solución

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, corrobora que se les ofreció un sistema de reserva web a través del Ayuntamiento y no quisieron, aún así aclara que no se ha abierto ningún expediente sancionador y que ya tienen un proyecto de acceso y aparcamientos que se está consensuando con Costas. Asimismo, asegura que «seguimos abiertos a buscar una solución hasta que el proyecto esté ejecutado».

Pese a que no ha habido expediente sancionador, Herrera asegura que días atrás agentes de la Policía Canaria estuvieron en el lugar y aunque no sancionaron a los buceadores sí le recriminaron que no podía entrar y le advirtieron de tomar medidas. En este sentido, García Brink aclara que siempre le han garantizado que no van a tomar medidas contra ellos y «hemos cumplido nuestra palabra», al tiempo que espera poder reunirse con ellos en breve.

Mientras tanto, Herrera junto a otros buceadores están gestionando la creación de la Asociación Canaria de Buceadores, donde el resto se pueda asociar. De esta forma se podrían ofrecer para ser ellos los que gestionen los permisos ya que están dispuestos a aceptar cualquier condición para poder acceder sin temor a una multa hasta que se ejecute el proyecto. Son alrededor de 90 personas las que acudían habitualmente a este enclave para realizar buceo.