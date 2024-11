La ordenanza de las acampadas va al pleno del Cabildo de Fuerteventura en noviembre

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 11 de noviembre 2024, 15:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La ordenanza reguladora de las acampadas de Fuerteventura establece los criterios de la zonas permitidas y serán los seis ayuntamientos majoreros los que decidan dónde autorizarlas y dónde no.

La ordenanza irá a pleno del Cabildo este mes de noviembre, según adelanta Nereida Calero, consejera de Ordenación del Territorio, en radio Sintonía. La responsable insular aclara ante todo que la ordenanza no puede definir las zonas sino que recuerda qué suelos están prohibidos por las normativas europea, nacional o canaria, como por ejemplo las Zepas (Zonas de Especial Protección para las Aves) «donde no puede porque no se puede», en el sentido de que no recoge el uso del camping.

Dentro de las zonas «posibles» y no afectadas por normativas de prohibición expresa de acampadas, la ordenanza insular sí establece los criterios que luego los ayuntamientos de Fuerteventura deberán aplicarlas. «Las corporaciones municipales sí pueden zonificar; y las ordenanzas del Cabildo, no».

Las modalidades que recoge la ordenanza son cuatro: áreas de acampada estacional y fija, áreas reservadas para caravanas, autocaravanas y campers, y áreas de camping.