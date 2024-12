El enemigo de la pesca artesanal está en tierra: el Gobierno canario quiere ampliar las zonas de pesca con fusil

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 23 de diciembre 2024, 14:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Competencia desleal, amenaza para la economía local, impacto sobre las especies marinas vulnerables, sobre explotación del ecosistema y de la biodiversidad y otras consecuencias negativas supondrá la propuesta de ampliación de la zonificación para la pesca deportiva con fusil. Las tres cofradías de Morro Jable, Gran Tarajal y Corralejo se oponen frontalmente por «inviable e improcedente» a esta modificación que parte del Gobierno de Canarias, sumándose así al sentir general de las tres federaciones canarias.

En Fuerteventura, actualmente existen cuatro áreas donde se puede practicar la pesca deportiva con fusil que suponen un 35% de la costa majorera. En el suroeste de la isla, desde el Roque del Moro a la punta de Amanay; en el noroeste desde Caletones Mansos a la playa de Tebeto; en la zona noreste de la isla, desde la Puntilla hasta Cabo del Agua; y en la sureste desde la ensenada de Toneles hasta Gran Tarajal. Dentro de estas zonas permitidas actualmente, hay franjas costeras en las que está restringida la pesca por tratarse de zonas protegidas medio ambientalmente para preservar su diversidad.

Con la modificación de la normativa se pretende extender el consentimiento de pesca con fusil a prácticamente el 100% del litoral insular, según las tres cofradías majoreras.

Consumo del territorio de Fuerteventura aparte, y según la Federación Provincial de Cofradías de Las Palmas, la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa Cruz de Tenerife y la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la propuesta de aumento de las zonas de pesca submarina con fusil que parte de la Dirección General de Pesca del equipo del consejero regional Narvay Quintero ejercería «una presión desproporcionada sobre ciertas especies vulnerables», muchas de las cuales tienen un crecimiento lento o desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos canarios. «La captura reiterada de estas especies puede alterar la cadena trófica y generar efectos en cascada que comprometan la biodiversidad marina».

La zonificación vigente protege áreas estratégicas que sirven como refugio para especies en recuperación o particularmente sensibles. Sin embargo, la apertura «indiscriminada de nuevas zonas» para la pesca con fusil convertiría estos refugios en «áreas de explotación, reduciendo la biodiversidad y alterando el equilibrio ecológico». Esta alteración de la biodiversidad marinera sería «especialmente problemática» en áreas donde ya se han identificado especies en declive debido a factores como el cambio climático, la contaminación y la pesca ilegal.

El sector de la pesca artesanal de Fuerteventura coincide con el resto de Canarias en que «muchas especies objetivo de la pesca deportiva con fusil coinciden con aquellas de alto valor para la pesca artesanal y comercial. Al permitir una mayor extracción de estas especies por parte del sector recreativo, se reduce su disponibilidad para los pescadores profesionales, quienes ya operamos bajo estrictas normativas de sostenibilidad». Esta presión adicional «amenaza» la viabilidad económica del sector artesanal y compromete la sostenibilidad de los recursos.

En el plano político, al rechazo de las cofradías de Morro Jable, Gran Tarajal y Corralejo le ha salido un defensor en Coalición Canaria de Fuerteventura. Tras una reunión con los tres patrones mayores, los nacionalistas han hecho suyas la demanda de no cambiar la normativa de zonificación de pesca con fusil mientras no existan estudios concluyentes que aseguren que no afecta, ni al ecosistema, ni a la pesca profesional. «La pesca profesional canaria requiere un mayor apoyo institucional y no menoscabar su profesión».