Emma Colao: «Es un derecho fundamental poder decidir qué hacer con nuestros cuerpos»

Por varias razones, entre ellas la confusión con un hombre en un programa de televisión, ir en tacones al Parlamento y ser la primera candidata transgénero a la presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de 2023, Emma Colao Corujo (Agüimes, 1995) se ha visto envuelta en polémicas. Que nadie se llame a engaño ya que, por encima de estos episodios, sobresale su papel como directora del Observatorio para los Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), que le ha llevado a reunirse con asociaciones de Fuerteventura centradas en la atención a las dependencias como Affa y Adivia. También es la gerente de la entidad referente de Canarias en atención y defensa de las personas en situación de dependencia, Acufade.

–¿Qué se siente usted primera: abogada, política, activista por los derechos sociales, mujer, incluso referente para las personas transgénero?

–Me siento más identificada con mi cargo de directora del Observatorio de Derechos Sociales (Odescoan), que se dedica incansablemente a colaborar con la sociedad canaria en la tarea fundamental de supervisar y evaluar el cumplimiento de los derechos sociales. Nuestra misión es garantizar una vigilancia activa y efectiva en áreas clave como Educación, Vivienda, Sanidad, Empleo, Dependencia, Migración, Sector Público y Salud Mental entre otras.

– ¿Qué aprendió de la experiencia de ser la primera candidata transgénero a la presidencia del Gobierno autónomo por la coalición política Reunir Canarias Sostenible en los comicios regionales de 2023?

–Pues mira, me enseñó mucho. Me sorprendió que, en los procesos electorales, no se habla de nada importante. Cuando más se supone que una tiene que hablar de temas importantes, el debate se centraba en temas muy banales que a nadie interesaba, ni siquiera a mí, que me presentaba.

– ¿En esta experiencia de saltar al ruedo político se sintió apoyada por el colectivo LGTBI?

–Me apoyó en la campaña la gente que, en general, se siente identificada con unos valores y con unos sentimientos de cansancio hacia el hábito político de siempre.

– ¿Hay solución a los delitos de odio por LGTBIfobia si los jueces aún dan la razón al agresor?

–Cuando hablamos de este tipo de temas, hay que referirse a hacer pedagogía. No podemos siempre atender a la consecuencia. La consecuencia es el último efecto que siempre lleva más dinero, más tiempo, más esfuerzos e incluso más desesperación. Cuando hablamos de prevención, siempre habrá un camino por recorrer por el que nadie se quede atrás. Hay que hablar de las víctimas, pero hay que hablar de quién las agrede, por qué lo hacen, en qué contexto y por qué entienden que son colectivos que se pueden rechazar o por qué una persona tiene algo que se considere despreciable. Ya ese es el fracaso de una falta de culturizar en el sentimiento de la vida.

Ampliar Con 21 años, Emma decidió no hormonarzse para parecer mujer. Javier Melián / Acfi Press

– Su decisión de no someterse con 21 años a tratamientos de hormonas para tener una apariencia de mujer también la diferencia de otras personas transgénero.

–Uno de los derechos fundamentales que tenemos todas las personas es decidir qué hacemos con nuestros cuerpos. Creo más en la pedagogía, creo más que en el derecho a ser, que en el deber de dar a conocer. Yo soy Emma y seguramente tengo muchísimas cosas malas que con el tiempo remediaré y tengo otras muchas cosas buenas que a lo mejor no las conozca todas. En cualquier caso, yo me vivo a mi misma como quiero. Tengo una oportunidad para vivir y quiero ejercer la libertad.

–Cuando usted asistió al Parlamento de Canarias en tacones la llamaron un 'hombre con tacones' y le recordaron que rechaza hipersexualizarse.

–Me sorprendió la polémica porque me gusta hablar de lo que pienso, yo no soy tan importante. Hay cosas más importantes como los derechos sociales, que son todas las áreas de gestión que afectan a la vida de la gente, ahí hablamos de Empleo, Vivienda, Políticas Sociales como son la Dependencia, Salud Mental, hablamos de pensiones. Lo que hacemos en el Observatorio es fiscalizar todas esas áreas de gestión pública. Somos un órgano autofinanciado, independiente del Gobierno de Canarias, que pretende colaborar, pero no podríamos fiscalizar si recibimos ayudas públicas. No es lógico auditar a quien te paga. Nosotras decidimos que fuera un órgano que se dirigiera a defender los derechos sociales.

–¿Le dio más visibilidad marcharse de un programa de televisión porque la confundieron en directo con un hombre?

–No tengo ni idea. No te sabría responder. Creo que esos momentos también son para hacer pedagogía. Hay muchas cosas que cambiar y lo fundamental en la defensa de los derechos sociales es saber dónde los límites de cada una. Hay que dejar claro que los límites dan salud.

–¿Se ve a sí misma como una mujer que ha roto barreras de género, políticas o físicas?

–El hecho de vivir de una manera que no se entendía como habitual puede romper barreras. Y estoy agradecida de haberlo hecho sólo para se abran espacios a más gente. No sé cuántas personas están tomando la misma decisión, pero si la mía ha servido para que la gente tenga el espacio de vivir el día de mañana, pues yo estoy totalmente agradecida sin duda.

– Rechaza usted que su cuerpo sea un escaparate. Defina por favor el concepto.

–Mi cuerpo es mío. Es el lugar donde vivo todos los días, como todo el mundo. Y no es un escaparate para dar a entender. No pretendo usar mi cuerpo para el escaparatismo, para enseñar que hay otras realidades. Simplemente, pretendo vivir como quiero y eso incluye no hormonarme.

–Cuenta usted que no jugaba con juguetes de pequeña sino que tenía libros que leer.

–Desde niña, me interesaba leer, entender. Siempre me ha divertido mucho. Una de las cosas que más me gusta es seguir cuestionándome todos los días para no tener nunca la certeza de algo. Y es que las certezas son muy complicadas, nunca llevan a consenso, nunca conducen a negociación. Siempre se deja atrás a gente. Entonces me gusta llenarme de dudas.

– Si usted tuviera aquí delante a Santiago Abascal, el líder de Vox, ¿qué le diría?

–No tendría nada que decirle. Creo que está todo dicho. De hecho, él se nutre de lo que se le dice. Tenemos todas que pensar alrededor de él, que es lo que facilita que ese tipo de discurso desaparezca porque los discursos de este señor son el resultado de no pensar.