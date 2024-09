2.000 promesas viajan en guagua hasta Teror

65 Mi promesa es la de trabajar para que los/as grancanarios/as, creyentes o no, puedan disfrutar de la paz, consuelo y amor que Nuestra Señora nos transmite con su presencia; y que Teror siga siendo lugar de encuentro y convivencia. Eduardo

75 Después de regalarme nacer de nuevo hace unos días y no morir en el quirófano. No debería de pedirte nada. Pero si lo ves a bien, necesito un trabajo. Mari Carmen

93 Virgen del Pino , virgen de las Marías 🙏 Te pido que me des mucha fuerzas para seguir cuidando a mi padre con Alzheimer y salud para atenderlo. Maricarmen

165 Poder llegar a la note de corte y estudiar lo que me gusta. Anónimo

167 Pido mucha salud para mí y para mi familia, prosperidad y a todos mis seres queridos que no están con nosotros en cuerpo y alma que nos cuiden allá donde estén que nunca los olvidaremos. Anónimo

225 Yo no pido, prometo ser la mejor versión de mí y no hacer daño a nadie nunca! Eva

255 Te prometo que, con cada piedra del camino me haré más fuerte, que cada caída será mi impulso, que lloraré y reiré para quedarme con los recuerdos de una vida bien vivida, en otras palabras te prometo que viviré. Marta

520 Mi promesa es volver con mi padre otra vez después del centro de menores y no cometer errores del pasado no he podido valorar lo que tenía ahora te nesecito más que nunca gracias por siempre estar ahí en tdo momento eres un buen padre ♡ OJALA VOLVER A JUNTARNOS PAPA ♡ Eduardo Francisco