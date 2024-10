José A. González Miércoles, 23 de octubre 2024, 06:18 | Actualizado 07:34h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Por sus largos pasillos y amplias galerías pasan más de un millón de visitantes al año, pero no son los únicos a los que llegan las obras de arte de las tres colecciones que alberga el museo español. De sus paredes cuelgan cuadros adquiridos por el Barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, por la baronesa, Carmen Cervera, y también por la hija del primero, Francesca Thyssen-Bornemisza. En total, nueve siglos de arte que aúnan denuncia social, conservación por la naturaleza y pasión por la ecología que forma parte del ADN de sus colecciones, pero también del museo. Un puzle al que da forma un exbanquero, que aprendió la sostenibilidad en Barclays y ahora la aplica al arte. Su nombre: Evelio Acevedo.

-Le he leído en varias entrevistas y declaraciones que «el Thyssen ocupa una situación de liderazgo en materia de sostenibilidad en su sector». ¿Cómo se plasma ese liderazgo?

-Se plasma en una estrategia, una consistencia a lo largo de los años. Todo esto, formalmente, se empieza a plasmar desde el año 2018- 2019. Es el reflejo de una cultura ya existente en nuestra casa y que teníamos que darle cuerpo. En 2019 empezamos a desarrollar una reglamentación de normativa interna en el ámbito del código ético, de la transparencia, de la gobernanza y, evidentemente, también en el apartado medioambiental. El año pasado desarrollamos un código ético que incorpora las últimas directrices europeas que salieron en enero. Es una cuestión de convicción y sensibilización.

-Son uno de los pocos museos que presenta una memoria de sostenibilidad y no desde hace poco tiempo...

-Esto tiene que ver un poco con mi pasado. Vengo de Barclays y allí fuimos una de las primeras grandes multinacionales del sector financiero en desarrollar el concepto de sostenibilidad. Allí era el director de RSC y esta cultura ya la teníamos muy asimilada. Al llegar al museo pude comprobar que también existía una sensibilización hacia estos temas y solo había que darle una estructura consciente. Dentro de nuestra política de trabajo, esto no es una moda o un factor puntual, es estratégico y va evolucionando.

-¿En qué cambia la RSC de un banco a la de un museo o tiene muchos nexos?

-Hay muchos puntos en común, porque ambos trabajamos para la sociedad. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es un servicio público y no solamente en la conservación de una colección de arte que es de todos los españoles, sino también en cuanto a que esa colección, que va desde finales del S.XIII hasta el XX, es un testimonio de lo que es la civilización occidental. Tenemos la misión de preservar y transmitir ese conocimiento. Del mismo modo que el filósofo piensa y analiza qué pasa en nuestra sociedad, los periodistas escriben sobre lo que pasa, los pintores y los artistas han plasmado lo que pasaba y pasa en imágenes. La ecología y la preservación de la naturaleza es uno de los temas del momento, pero eso se ve plasmado en las pinturas holandesas del siglo XVII o la preocupación cuando da comienzo la Revolución Industrial en el S.XIX. O también podemos ver reflejados en estas imágenes temas sociales. En la pintura norteamericana del S.XIX se plasma la preocupación por la avalancha de colonos al país en aquel momento.

-Habla de varios siglos... En el museo tienen tres colecciones: la del barón, la de la baronesa y TB21, la última en incorporarse. ¿Cómo se monta este puzle? ¿Es la ecología ese hilo conductor?

-Exacto. El acuerdo con TB21 fue muy natural, porque por una parte, Francesca Thyssen-Bornemisza es hija del barón, con lo cual es una forma de continuar con la tradición familiar de coleccionar arte y, por otra parte, también esa cultura de preocupación sobre la sostenibilidad, ecología o el impacto social. Es algo que ya teníamos nosotros interiorizado y es algo que efectivamente está en la colección.

-¿Y esa concienciación que me cuenta que es inherente al museo en todos sus departamentos también se aplica a la hora de elegir exposiciones y montarlas?

-Sí y hay una una programación que sigue fielmente esa concienciación, pero no todo es ecología. La ecología también tiene un impacto social y económico. Nuestra política abarca todo esto y por eso tenemos programas que tratan el papel de la mujer en la sociedad, exposiciones de artistas, la memoria colonial o la inclusividad con nuestra muestra LGTBIQ+. Fuimos el primer museo que hizo un recorrido sobre el amor diverso y lo hacemos durante la celebración del Orgullo en Madrid. Intentamos transmitir, educar y concienciar sobre todos estos aspectos a la sociedad.

Ampliar Virginia Carrasco

-Son como un ente vivo que se adapta a la demanda de lo que quiere la sociedad...

-Creo que el museo del S.XXI tiene que ser así porque también esa es la clave de su sostenibilidad como institución. En la vida si no eres útil, desapareces. La gran baza de los museos hoy en día es ese papel de transformador de la sociedad a través del arte. Tenemos que estar en contacto con la sociedad para recoger lo que les preocupa, lo que les interesa, lo que necesitan y trabajar eso en actividades relacionadas con el arte. Las humanidades en los últimos años han tenido menos peso en la formación de las personas. La sociedad no solo necesita de buenos técnicos, de buenos médicos o de buenos abogados, también necesita que esas personas también tengan una formación que estructure mejor su mente, su conocimiento y que les prepare mejor para ser capaces de afrontar los retos que presenta la sociedad hoy en día. Creo que cuando la gente no tiene esa formación, no consigue tener un pensamiento crítico con lo que pasa a su alrededor y no se siente interpelada por aquello que está sucediendo en su entorno y es más vulnerable porque ese hueco puede ser suplido perfectamente, pues por propagandas o por populismos.

«Tenemos que estar en contacto con la sociedad para recoger lo que les preocupa y lo que les interesa» Evelio Acevedo Director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

-¿Y cómo puede evitar un museo que ese hueco sea suplido?

-Es importante tener una política ejemplar en ese sentido y comunicar a través de esas memorias de sostenibilidad y de las actividades que hacemos. Nuestro lema es un museo para todos, porque creemos que nadie debe estar excluido de nada, ni de la educación, ni de la posibilidad de disfrutar del arte ni de nada. Entonces. Creemos que el vehículo es el arte a través del cual podemos impactar en la sociedad y transmitir nuestros valores... Aspiramos a crear conciencia y la educación evidentemente es el germen del pensamiento y el pensamiento al final es el motor que hace que la gente se preocupe, o sea más sensible o sepa interpretar que es realmente lo que le está pasando.

-Lo cierto es que el Thyssen Bornemisza no es un museo al uso. En una sala puedes estar admirando un cuadro y en la siguiente encontrarte una entrega de premios o un coloquio…

-Y un salsódromo…

-¿Por qué?

-Es el resultado de toda esta cultura de trabajar para la sociedad. No te puedes quedar sentado y esperar a que vengan y, además, tienes que hacerlo sabiendo dónde están y eso incluye las redes sociales.Un museo es un espacio en el que no solamente puedes aprender sino que puedes disfrutar también y queremos que la gente joven y su entorno se acerquen al museo y reconozcan que les hemos ayudado, de pronto, a darse cuenta de algo. Pero esto no se puede hacer solos, porque es costoso y le tengo que dar las gracias a muchos de nuestros colaboradores que permiten que eso se financie.

«Queremos medir nuestra huella de forma precisa, pero aún no hemos encontrado una herramienta que no nos suponga un trabajo extra»

-Hacer todo esto que cuenta no es barato, ¿no?

-Lo bueno que tiene tener una política de sostenibilidad bien definida, clara y transparente es que es contrastable. Tenemos 40 medidas bien definidas y el público al que se dirigen, todo esto hace más fácil encontrar socios que quieren compartir tus mensajes y se sumen a ello.

-Hablando de esas medidas y esa estrategia. En 2023 finalizó el anterior plan estratégico del museo y este comienza la nueva hoja de ruta…

-Es continuista, pero la normativa nos obliga a ser cada día más exigentes en este sentido, o sea, nos obliga cada día a afinar. Hay cosas que que bueno, también necesitas tener los recursos suficientes para abordarlas.

-¿Cuáles?

-Por ejemplo, queremos incorporar en esta nueva fase de nuestro plan estratégico la medición de las emisiones, pero no es fácil y requiere un trabajo extra. Tampoco hemos encontrado una herramienta o una aplicación que nos lo dé con precisión y nos evite ese añadido de carga. Tenemos los recursos que tenemos y son escasos y a pesar de nuestra concienciación sabemos que somos un museo que hacemos exposiciones y en estas se mueven obras y eso genera un impacto. Hay cosas que son irrenunciables, no podemos decir que no a una exposición porque traer un cuadro de Nueva York o Tokio genere emisiones, no vamos a renunciar a perder calidad y lo vamos a traer. Lo que tenemos que interiorizar es que se genera un impacto y tenemos que compersarlo de alguna manera.

-Si tuviera que elegir un cuadro de todas las colecciones que tienen en el Thyssen Bornemisza y que mejor represente todo esto que estamos hablando, ¿cuál sería?

-Me quedaría con muchos, pero porque hay muchísimos que lo plasman. En la exposición de pintura americana hay muchos, no son muy conocidos en Europa, porque somos el único museo que lo tiene... Pero si tengo que decir uno, me quedo con el de Van Gogh de los Estibadores en Arles. En esta imagen se refleja cómo una zona idílica rural de los Países Bajos, de pronto, empieza a transformarse donde lo que antes era un río donde la actividad y la riqueza se debía a las explotaciones agrícolas y la presa se convierte en una autopista por la que pasan barcos tras la llegada de la Revolución Industrial.