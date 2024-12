España vive su tercer año más cálido: 2024, marcado por el calor extremo y la DANA

José A. González Martes, 31 de diciembre 2024, 08:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Cada vez hace más calor. Es un hecho constatable en los registros diarios, mensuales y anuales de la Agencia Estatal de Meteorología. «Va a ser el tercer año más cálido de la serie histórica», reza el último tuit del organismo público, que aglutina los datos almacenados en su base de datos desde principios de los años 60 del siglo pasado. 2024, que será recordado como el año de la DANA, cierra con una temperatura media de 15 grados, un hito que solo se ha superado en dos ocasiones: 2022 (15,4 grados) y 2023 (15,2 grados).

En un breve hilo en X, antes Twitter, la Aemet ha puesto adjetivo al 2024. «Es un año extremadamente cálido», aseguran sus datos. De los doce meses que componen el ejercicio tan solo dos, según la media nacional, han sido fríos: junio y septiembre. Mayo fue normal; el resto dentro de la categoría de cálidos donde enero, agosto y noviembre han sido «los más cálidos de la serie».

Yendo al detalle del registro diario, el aumento de temperaturas es más visible. «Una de cada doce jornadas han sido las más cálidas para su fecha desde que hay datos», avanza la Aemet. Así hasta registrar 31 días de datos históricos, mientras que no se batió ninguno de frío. «En un clima sin alterar, en 2024 teóricamente habrían sido esperables unos cinco récords de días cálidos y cinco de días fríos», advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Así, este ejercicio deja en 2190 las muertes atribuibles al calor, según los datos estimados que ofrece el Panel MoMo, el registro de seguimiento diario sobre la mortalidad en España. La Comunidad de Madrid y Cataluña han sido las regiones autónomas más afectadas por los fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura. De hecho, estas dos autonomías copan el 33% de los decesos por esta causa, uno de cada tres fallecimientos.

Preocupante tendencia mundial

Los datos de España no son una anomalía en el resto del planeta, es un síntoma más del calentamiento global. Todos los informes mundiales apuntan en la misma dirección: 2024 es un año histórico. Y no lo es para bien. La NASA, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) o la propia Organización Meteorológica Mundial (OMM) certifican que este año «será el más cálido desde que hay registros». En algunos casos, estos retroceden hasta finales del siglo XIX. «El mundo tiene que abandonar este camino a la perdición, no tenemos tiempo que perder, y en 2025 los países deben poner al planeta en un lugar más seguro reduciendo de forma drástica sus emisiones», denunció el pasado lunes Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en su discurso de fin de año.

A falta de la fotografía oficial con las últimas cifras de esta semana, la temperatura media, con el último dato subido al registro casi en tiempo real de Copernicus de la Comisión Europea, es de 15,10 grados muy por encima de los 14,98 de 2023 que hasta ahora ostentaba el récord del año más cálido. Aunque estos datos se confirmarán en las primeras semanas de enero, 2024 se convertirá casi «con total probabilidad» en el año más caluroso desde que hay datos disponibles.

Con esta cifra se corona así, «el decenio más cálido registrado», certificó este lunes la Organización Meteorológica Mundial en su 'Actualización sobre el Estado del Clima 2024'. El organismo presidido por la científica argentina Celeste Saulo emitió una nueva alerta roja. Durante 16 meses consecutivos (de junio de 2023 a septiembre de 2024), la temperatura media mundial probablemente superó cualquier registro anterior, y a menudo por un amplio margen, según el análisis consolidado de los conjuntos de datos realizado por la OMM.

Un año marcado por la DANA

A lo largo de 2024, una serie de informes de la comunidad de la OMM pusieron de relieve el rápido ritmo del cambio climático y sus repercusiones de gran alcance en todos los aspectos del desarrollo sostenible. Se documentaron precipitaciones récord, inundaciones catastróficas, olas de calor abrasador con temperaturas superiores a 50 grados e incendios forestales devastadores. «Estamos presenciando el colapso climático en tiempo real. Este camino está abocado a la ruina y hemos de abandonarlo lo antes posible», alertó Guterres.

Uno de ellos, según los expertos de varios organismos, es el episodio histórico vivido en octubre en el sureste peninsular. Aunque en el levante español se han producido históricamente lluvias torrenciales o episodios de DANA, tres informes diferentes (World Weather Attribution, Climatemeter y Climate Central) coincidieron en que las precipitaciones de finales de octubre estuvieron favorecidas por el cambio climático antropogénico: una atmósfera con un 15% más de humedad —que deriva en más lluvias— y un evento el doble de probable en un planeta más caliente. El cambio climático también intensificó 26 de los 29 fenómenos.

Los climatólogos reiteran que »cada fracción de grado de calentamiento importa y aumenta los extremos climáticos«. »El cambio climático se manifiesta ante nuestros ojos casi a diario en forma de un aumento de la incidencia y el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos», afirmó Saulo. Las fuertes precipitaciones, las inundaciones y los ciclones tropicales provocaron enormes pérdidas de vidas y daños. La persistente sequía en algunas regiones se vio agravada por El Niño.

670 litros por metro cuadrado deja 2024 en precipitaciones

En España, este 2024, más allá de las trágicas lluvias en el este peninsular, las precipitaciones han dejado un año húmedo. «El primero desde 2018», recuerda la Aemet. En total, los pluviómetros estatales han acumulado en todo el año un total de 670 litros por metro cuadrado, un 5% por encima de lo normal.

Gracias a esta agua, los embalses se encuentran a la mitad de su capacidad con más de 28.000 hectómetros cúbicos almacenados, cinco puntos porcentuales más que el año pasado y por encima de la media de la última década. Sin embargo, no todas las cuencas gozan de la misma salud. Los pantanos de la Región de Murcia apenas llegan al cuarto de su capacidad y en Andalucía superan a duras penas el 34% de su total. «Ha sido un año más lluvioso de lo normal en áreas del oeste peninsular. También, en el nordeste peninsular y norte del área mediterránea. En este caso, buena parte de la lluvia cayó en un sólo episodio. En el extremo sureste de la Península y en Canarias, el año ha sido seco», señala el último informe de la Aemet.

2024 de récord

El calentamiento global, impulsado principalmente por el uso de combustibles fósiles, ha alcanzado niveles récord en 2024, registrando las temperaturas más altas en la superficie terrestre en miles de años. Asimismo, es necesario remontarse cientos de miles de años atrás para encontrar una concentración de gases de efecto invernadero tan elevada en la atmósfera.

Estos gases, generados en gran medida por la utilización de petróleo, gas y carbón para la producción de energía, están estrechamente vinculados, según evidencia la ciencia, al aumento de las temperaturas y a la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, mientras esta crisis se hace más evidente, el populismo de derecha avanza en las democracias, promoviendo discursos negacionistas del cambio climático y enfrentándose a las políticas destinadas a proteger el medio ambiente.