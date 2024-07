En verano, algo distinto, ¿no? VIVIR no cierra por vacaciones... pero se 'veraniza' hasta septiembre

Solange Vázquez Viernes, 12 de julio 2024, 23:11

A todos los periodistas nos encantaría poder meternos en la cabeza de los lectores para ofrecerles lo que necesitan en cada momento. Y ahí va un secreto: no es nada fácil saberlo, porque existen tantos intereses como personas. Esa es una de las deliciosas locuras de esta profesión. Por eso tenemos que estar siempre tanteando, siempre en la calle en busca de pistas para acertar... Pero al menos hay una época del año en la que sí vamos sobre seguro con nuestra oferta: el verano, cuando –¡por fin!– se alcanza cierta unanimidad y todo el mundo agradece los contenidos frescos, chispeantes, más relajados..., acordes al estado de ánimo del común de los mortales, que, tengan o no vacaciones, cambian el chip. Sí, a la gente le gusta que nos 'veranicemos'. Así que vamos a ello.

A partir de este domingo vamos a dar un giro a la sección de Vivir. Hasta el 1 de septiembre próximo seguirá ofreciendo sus reportajes diarios habituales, tocando, como siempre, esos temas que suelen quedar fuera de las agendas informativas de la jornada, pero que son importantes en nuestro día a día: lo último sobre salud, consejos de nutrición, todo lo que debes saber sobre tecnología, revelaciones sobre el sexo, las tendencias más novedosas... Es decir, esas cosas útiles o curiosas de las que se habla con los amigos echando un café o unas cañas y que, aunque parezcan livianas, vertebran nuestra vida mucho más de lo que creemos.

Así, arrancará Vivir Verano con un reportaje sobre el 'checklist vacacional', es decir, una relación de todo lo que debemos hacer antes de irnos de vacaciones. Así nos evitaremos sorpresitas desagradables al volver (que bastante duro es ya en sí). Tras este pistoletazo de salida, vendrán contenidos pensados para mejorar nuestro verano desde todos los puntos de vista: cómo no volver de las vacaciones con tropecientos kilos de más, las mejores ofertas para viajar, guía para desconectar del trabajo, destinos españoles que quedan genial en Instagram, cómo dar un aire veraniego a tu casa sin gastar mucho dinero, el sexo de alta temperatura (por el calor y por nuestra 'aportación' humana), la dureza postraumática de los amores de verano...

A China, en bici por Europa...

No nos olvidaremos de los viajes, con todas esas vivencias y anécdotas que nos fascinan y nos hacen reír... ¡y hasta pensar! (que el cerebro tampoco tiene por qué irse de vacaciones..., o al menos no del todo). Para ello, la periodista Rosa Palo nos contará las impresiones de su viaje por China con ese estilo tan personal y divertido que la caracteriza. No hay que perdérsela.

Asimismo, Pepe Pérez-Muelas nos revelará sus aventuras de verano a lomos de una bici de montaña «bastante normalita». Partió desde el Gran San Bernardo –una montaña en los confines de los Alpes, entre Suiza e Italia– y está pedaleando por la llamada Vía Francígena, una ruta histórica de peregrinación europea que tiene como destino final Roma y la Ciudad del Vaticano. El tramo de la Vía Francígena que está recorriendo tiene 1.200 kilómetros y lo va a cubrir en diez etapas que contará a través de once artículos. Pérez-Muelas es profesor de Literatura en Murcia y colaborador de La Verdad. Tiene 34 años y es autor del libro 'Homo Viator. El descubrimiento del mundo a través de los viajeros', que publicó con Siruela el pasado año. Vamos a ir pegaditos a su rueda, que merece la pena.

Reportajes con el toquecito estival que nos pide el cuerpo, viajes bien contados... ¿nos falta algo? ¡El postre! Porque Vivir Verano va a tener todos los días un colofón en la contraportada del periódico, con una entrevista a algún famoso al que trataremos de sacar de su zona de confort, que es como se conoce de verdad a las personas. No esperen largos discursos mil veces contados, no los va a haber. Niña Pastori, Máximo Huerta, Ángeles Caso, Anna Freixas... todos se dejarán interrogar. ¿Habrá sorpresas? Sin duda. Porque el calor desata esa parte de nosotros que más nos gusta (la gamberra, la disfrutona), libera las pasiones y, sí, también la lengua, incluso la de los más discretos. Así que tenemos mucho que contarles, hágannos un hueco en esa agenda veraniega tan desahogada. Y dediquénse a Vivir, con mayúscula... y, sobre todo, sin ella.