Aprende a mecanografiar y trabajarás dos horas menos al día

Un 'plus' valorado en las entrevistas laborales

«Dominar la mecanografía no suele ser una exigencia en las entrevistas de trabajo, pero está claro que es un plus, sobre todo en empleos con una parte de transcripción muy importante. Se trata de una ventaja competitiva muy interesante porque la persona que controla el teclado no solo produce más sino que tiene más tiempo para pensar lo que escribe, con lo cual comete menos errores», reconocen en Adecco.

Algo parecido ocurre en el ámbito académico. «Un alumno con conocimientos de mecanografía avanzados puede transcribir las explicaciones del profesor directamente en su portátil sin fallos. Ese estudiante saldrá por la puerta de clase con el trabajo hecho frente a un compañero que escriba con dos o tres dedos. Por más rápido que lo haga, nunca va a poder superar las 250 pulsaciones por minuto y además cometerá errores».