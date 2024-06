Por qué hay cada vez más casos de dengue y virus del Nilo en España

Si viajas a zonas donde las enfermedades transmitidas por mosquitos son endémicas: Cerciórate de que hay mosquiteras si duermes en el exterior y o si las puertas y ventanas de tu alojamiento no tienen malla de tela metálica. «Las más recomedables, según la OMS se identifican como WHOPES (Who pesticides evaluation scheme)», explican en la OCU. También es recomendable usar permetrina para tratar la ropa y el equipo (botas, tienda de campaña...) o bien llevar ropa y equipos ya tratados con este insecticida. No debe usarse directamente sobre la piel».