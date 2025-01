Menos calorías, fármacos... ¿hay novedades científicas para alargar la vida?

¿La congelación es la solución?

Cuando la curación o la extensión de la vida no es posible, ¿la solución podría ser congelarnos? Este proceso, que se llama criopreservación permitiría (tomen nota del uso del condicional) congelar el cuerpo hasta que la medicina avance lo suficiente como para permitir la curación o la inmortalidad. Al menos así lo ofertan las empresas que se dedican a ello, por módicos precios mensuales (modo irónico encendido).Lo cierto es que el desarrollo tecnológico actual aún no permite la congelación de tejidos manteniendo su función intacta. Un estudio reciente que ha sido muy comentado en redes parecía demostrar la eficacia de un nuevo método de criopreservación para proteger tejido cerebral humano, pero la realidad es que solo se ha demostrado que se preservan los diversos tipos de células, pero no su conectividad. Y es precisamente en ellas se almacenan nuestras memorias y donde subyace nuestra identidad. Si la actividad de la red neuronal no se mantiene intacta tras la descongelación, el proceso habrá sido inútil. El problema puede ser incluso mayor si se revive a la persona y su cerebro funciona solo hasta cierto punto, y no recuerda quién es o tiene deficiencias cognitivas. De moneto congelar solo es util para el mantenimiento de los tejidos donados que se utilizan para transplantes y en investigación.