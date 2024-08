El arte de ligar por Tinder: queda mejor por la tarde, prepárate la cita, pon límites...

María de Maintenant Domingo, 11 de agosto 2024, 17:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Como dice la famosa canción que casi todo el mundo canturrea en las verbenas de esta época del año, «cuando llega el calor, los chicos se enamoran». Y las chicas también. Los termómetros se disparan y las hormonas se revolucionan, dando paso a la temporada de 'ligoteo' por excelencia. Que si playa, que si festivales, que si vacaciones… El 'mood' es más liviano y las fiestas más apetecibles, así que cualquier excusa es buena para entablar una conversación con la persona que te gusta.

Pero a la hora de la verdad, es harto difícil. Desde hace varios años, aplicaciones como Tinder han facilitado el camino y hasta han terminado por suplantar a los bares y discotecas como espacio de socialización. Incluso parece que en las vacaciones estivales todo fluye mejor: el clima acompaña, tenemos jornada intensiva, estamos más despreocupados… Vamos, que nos sentimos más dispuestos.

La cifra 48 % de los jóvenes entre 18 y 25 años busca en una pareja autenticidad, es decir, personasque se atrevan a ser ellas mismas sin preocuparse de lo políticamente correcto.

«Es una buena época, porque el día tiene más horas, la gente dispone de más tiempo libre y se muestra abierta. En este contexto más distendido, es fácil que se cree una conversación interesante y un ambiente que invite a ligar», comenta Lucía Jiménez, sexóloga de Diversual. Julia Romero, psicóloga sanitaria y orientadora educativa, añade que el mayor número de horas de luz tiene un impacto positivo en las relaciones: «Aumenta la secreción de hormonas que nos producen sensaciones agradables, como la serotonina y la dopamina». Con esto claro, podemos entrar ya en Tinder en busca de nuestro ligue de verano. Pero, ¿sabemos hacerlo 'bien'? Las expertas nos dan sus trucos.

Esto no es el currículum ni el examen de inglés

La primera impresión es muy importante. La descripción de uno mismo se convierte en un elemento clave para darse a conocer en pocas líneas, y por eso, hay que utilizar las palabras precisas. Según los datos del informe Tinder Future of Dating, la autenticidad y la franqueza es lo que más valoran los miembros de la aplicación. Casi la mitad (48%) de los jóvenes de 18 a 25 años afirma que busca principalmente a una persona que se atreva a ser ella misma. En este sentido, Jiménez explica que hay que darle al perfil la importancia que merece. «Si alguien manifiesta alguna opinión política y no estamos conformes con ello, no se puede obviar. Hay que aprovechar la información que vemos para ver si encajamos: el tema de los hijos, la edad…».

Sin límites, pero con cuidado

Quedar con desconocidos tiene sus riesgos, pero hay formas de hacerlo de manera más segura. «Siempre es recomendable estar en algún sitio en el que haya más gente», explica Jiménez. Hay infinidad de puntos de encuentro atractivos para una primera cita: un parque, un bar o restaurante, una zona de picnic… Romero también comenta que es fundamental no ponerse trabas a uno mismo e, incluso, hacerse un pequeño guion. «Puede ser buena opción proponer un sitio que conozcas y preparar previamente temas de conversación que domines».

La hora de quedar sí importa

El horario de la cita también es importante. «La tarde es mejor que la noche», sugiere la sexóloga. El ambiente es mucho más seguro y la luz del día invita a hacer más planes: dar un paseo, ir a tomar algo, disfrutar de la playa… En ocasiones, puede que la situación no fluya todo lo que hubiéramos imaginado. Para que no ocurra, es útil establecer un horario. «Si después estamos a gusto y nos queremos quedar más, genial», desliza Jiménez.

Ojo con las líneas rojas

Como dice Romero, «Tinder no es la solución para todo». Hay que tener claras las líneas rojas cuando se va a conocer a alguien y, sobre todo, analizar si es el momento oportuno. «Si estás en una etapa emocionalmente complicada, como, por ejemplo, una ruptura, Tinder puede ayudarte a conocer a gente, pero no te da calma emocional». Ojo con esto.

Saber lo que uno busca

¿Hemos cambiado la forma de ligar por Tinder? Pues parece ser que sí. Romero explica que es por la gran facilidad que ofrece para conocer gente. «A mayor percepción de accesibilidad, mayor uso». Pero no nos pongamos dramáticos: «Aún permanece la espontaneidad a la hora de conocer a otras personas en situaciones como las de siempre». Ahora bien, es importante hacer un filtro y saber lo que uno busca: algo esporádico, una relación sexual, compromiso… «Esto ayudará a hacer un cribado de los perfiles».

