Cómo refrescar la casa sin encender el aire acondicionado

Carmen Barreiro Lunes, 5 de agosto 2024, 18:00

Los días de mucho calor no nos libramos del bochorno ni dentro de casa. Y teniendo en cuenta que más de la mitad de los hogares españoles no disponen de aire acondicionado y dos de cada diez que sí lo tienen no pueden permitirse encenderlo, no queda más remedio que buscar alternativas para refrescar la vivienda sin tirar de equipos de refrigeración. La manera más «ecológica y barata» es aprovechar la ventilación natural de la propia casa, «aunque evidentemente no son soluciones comparables porque el aire acondicionado baja varios grados la temperatura de la habitación y los trucos caseros se limitan a mejorar la sensación de confort dentro de la vivienda. En cualquier caso, bien usados también pueden ayudarnos a soportar los calores veraniegos sin grandes agobios», señalan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas son las recomendaciones de los expertos en climatización para mantener un ambiente lo más agradable posible.

Persianas y toldos, nuestros grandes aliados

Una de las claves para conseguir que la vivienda no se convierta en un horno en verano es «impedir la entrada de aire caliente en la medida de lo posible». «Cierra puertas y ventanas durante las horas de más calor, baja persianas y toldos y corre las cortinas», recomiendan los expertos. Serán nuestros grandes aliados. Además, «mejor si son de colores claros porque así reflejarán la luz del sol en lugar de absorberla. La idea es bloquear ese foco directo de calor para que el interior de la casa no coja más temperatura».

Corrientes cruzadas

Es la solución más barata y eficiente, coinciden los expertos en climatización. «Cuando la temperatura exterior sea al menos uno o dos grados inferior a la de dentro de la casa –a primera hora de la mañana o de la noche, generalmente–, abre las ventanas. La ventilación natural es muy efectiva, sobre todo cuando los huecos están en fachadas opuestas porque así se crean corrientes cruzadas de aire que refrescan mucho el ambiente. Si todas las ventanas tienen la misma orientación, el efecto se reduce», explican en la OCU.

Toallas húmedas en las ventanas y baldes de agua

El agua es otro de los grandes aliados a los que podemos recurrir para rebajar la temperatura de la casa porque «no solo absorbe el calor sino que también lo dispersa». Un truco es colocar toallas húmedas en las ventanas para enfriar el aire que entra en la casa. «Si colocamos un barreño de agua fría en una habitación también contribuiremos a rebajar la sensación de calor en esa estancia. Esto se debe a que el líquido se evapora lentamente y enfría el aire circundante», explican los técnicos de la promotora inmobiliaria Kronos Homes.

'Fabrica' un equipo de climatización casero

Los ventiladores son otra buena alternativa para sortear los rigores de las olas de calor. Vaya por delante que estos pequeños electrodomésticos, tanto los de techo como los portátiles, no refrigeran la casa. «Lo que hacen es mover el aire de la habitación más rápido. Es interesante saber que si la velocidad del aparato es superior a los 0,2 metros por segundo, la evaporación del sudor se acelera y esto ayuda al cuerpo a refrescarse. De esta manera, se consigue mejorar bastante la sensación de confort de los que están alrededor. Muchas veces un buen ventilador es una medida más que suficiente para refrescar la vivienda, sobre todo en las zonas donde el calor no aprieta muchos días al año», recuerdan en la OCU.

Ahora bien, si esta solución se te queda corta, siempre puedes 'fabricar' tu propio aire acondicionado. «Es tan sencillo como llenar un tazón con unos hielos y colocarlo delante de un ventilador. De esta manera, el aire que mueve el aparato será bastante más fresco», señalan en Kronos Homes.

Retira las alfombras y planta ficus o aloe vera

De la misma manera que no vestimos igual en verano que en invierno, las casas también se tienen que adaptar a los cambios de temperatura: retira las alfombras, usa sábanas de algodón y viste con tejidos frescos. «Algunas plantas de interior como el ficus o el aloe vera también ayudan a rebajar el termómetro».

Apaga la luz y limita el uso de ciertos electrodomésticos

Otra de las recomendaciones de los expertos en climatización es limitar al máximo el uso de bombillas y electrodomésticos, sobre todo de los aparatos que funcionan con resistencias como el horno, la plancha o la secadora.

Ayudas para instalar equipos de refrigeración Algunas comunidades autónomas como Madrid, Aragón o Andalucía han puesto en marcha programas de ayudas públicas para la compra de equipos de refrigeración más eficientes. Los aragoneses, por ejemplo, recibirán una subvención de hasta 250 euros por entregar el aparato de aire acondicionado antiguo y comprar una nuevo. En Madrid, el plan 'renove' contempla ayudas de hasta 500 euros, mientras que el programa impulsado por la Junta de Andalucía subvenciona la compra de equipos con hasta 400 euros.