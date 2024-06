¿Primero el hotel y luego el vuelo o al revés? Trucos para conseguir los mejores chollos con los viajes de última hora

Jon Garay Lunes, 17 de junio 2024, 23:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El año pasado gastamos más que nunca en viajes. Fueron 58.750 millones de euros, un 16,8 % más que un año antes y casi 11.000 millones más que en 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Nueve de cada diez tuvieron como destino nuestro país, lo que supone un alivio más que considerable para el bolsillo. Las cifras son claras: si cada vez que nos quedamos de vacaciones dentro de nuestras fronteras nos gastamos 316 euros por persona, cuando salimos al extranjero la cifra se dispara a los casi mil. ¿Hay forma de ajustar todavía más el presupuesto?

La respuesta es sí. Son los llamados viajes chollo de último minuto, 'last call' en inglés. No hay que tomar el nombre al pie de la letra, que no se trata de reservar el viaje en el mismo aeropuerto con la mochila o la maleta a cuestas y atentos a las ofertas en el teléfono móvil. Por viajes de último minuto se entienden los que se cierran con una antelación no superior a los 14 días respecto a la salida. Según los datos de la plataforma de viajes Tripadvisor, el 19% de los españoles recurre a este truco para aliviar el peso de las vacaciones en su bolsillo. El riesgo merece la pena porque el ahorro puede llegar al 50%. Estos son algunos consejos para dar con esos chollos.

1 Flexibilidad

Es básico tener claro que difícilmente encontremos el viaje de nuestros sueños apurando hasta última hora. Poco dinero y un viaje paradisíaco a todo tren no van de la mano. Todo no puede ser. Así que si hay que aceptar que serán unas vacaciones apañadas más que las soñadas. La flexibilidad incluye las fechas elegidas. Las tarifas cambian mucho si volamos en fin de semana o entre semana. Mejor elegir un día laborable para salir o volver. Nos ahorraremos unos cuantos euros. Lo mismo con los horarios: los vuelos tempraneros suelen resultar más asequibles que a media mañana o por la tarde.

2 Destinos menos habituales y fuera de temporada

Roma, Venecia, París, Praga, Budapest… y en pleno verano, mejor olvidarse. Cualquiera de estos destinos típicos estarán atestados de turistas y encontrar un alojamiento si quiera mínimamente asequible es misión imposible. En los últimos años se han puesto de moda lugares más 'exóticos' como Albania o Rumanía, en Europa, o países asiáticos como Kazajistán o Uzbekistán. Son buenas opciones. Otra es elegir destinos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, es más económico viajar a Nueva Zelanda en nuestro verano porque allí es invierno. El inconveniente es que el tiempo no será precisamente apacible. En resumen, busca ofertas, no destinos.

3 Elección del aeropuerto

Es aconsejable cierta apertura de miras con los aeropuertos. Para la salida, no limitarnos exclusivamente al más cercano. Podemos rastrear opciones en ciudades cercanas, en torno a una hora de distancia, para que tampoco el coste del desplazamiento absorba el posible ahorro. Lo mismo para los destinos. También hay que tener en cuenta los aeropuertos donde aterrizan las líneas aéreas de bajo coste. Londres tiene seis aeropuertos. En lugar de aterrizar en Heathrow o Gatwick, se puede optar por Luton o Stansted.

4 Reservar solo el vuelo de ida

Suele resultar una mejor opción reservar solo el vuelo de ida y billetes individuales. Esto da más libertad para jugar después con posibles ofertas y puntos de salida para el regreso. Como en todo el proceso, se trata de tener paciencia y buscar y buscar. Quizás debamos asumir como un peaje obligado las siempre molestas escalas, que pueden alargar más de lo que nos gustaría el viaje. Por eso son vuelos más baratos.

5 El alojamiento antes que el vuelo

Los viajeros más expertos se aseguran antes el alojamiento que el avión. La razón es que en general suele ser más sencillo anular la reserva del hotel que la del vuelo. La búsqueda del hotel o albergue suele hacerse en plataformas como Booking, pero a la hora de reservar, conviene llamar al alojamiento. Es más que probable que nos ahorremos unos euros.

6 Atentos a las alertas y utilizar la IA

Programa alertas en las páginas de búsqueda de vuelos para que te avisen cuando las tarifas bajan de precio. Con la irrupción de la Inteligencia Artificial, también podemos utilizar estas herramientas para encontrar las mejores opciones. (Importante: siempre hay que comprobar sus respuestas).

6 Paciencia... y decisión

Una vez que tenemos claros todos los puntos anteriores, debemos tener paciencia a la hora de buscar las mejores ofertas. Buscar y rebuscar siempre es un buen consejo. Pero llega el momento de la decisión. Cuando demos con la oferta, suelen ser efímeras, tan pronto vienen como se van. Un usuario más decidido puede quietarnos ese chollo que tanto tiempo habíamos buscado.

Temas

Turismo

Aviación

Verano

Turistas