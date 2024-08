Ofertas de última hora o cómo viajar en septiembre puede ser un chollo

Carmen Barreiro Martes, 27 de agosto 2024, 18:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Retrasar las vacaciones al mes de septiembre, ya sea por elección o por pura necesidad, tiene sus ventajas, sobre todo económicas. Según los cálculos realizados por las plataformas y comparadores de viajes, organizar los días de descanso una vez finalizada la temporada alta puede llegar a suponer un ahorro de hasta el 25% respecto a los meses de julio y agosto, especialmente si el destino elegido incluye vuelos. «Los desplazamientos aéreos en septiembre suponen un gasto medio de 425 euros por persona frente a los 545 que cuesta el mismo vuelo el mes anterior», explican en Rumbo.es. Una diferencia que en el caso de una familia de cuatro miembros supondría un ahorro de 500 euros solo en billetes. Excepto el coche, el resto de medios de transporte también suelen rebajar sus tarifas según nos alejamos de los meses de julio y agosto, los más caros para viajar.

Los turistas, especialmente los nacionales, concentran el grueso de sus vacaciones en los dos meses centrales del verano y eso hace que los precios se disparen en esas fechas. De hecho, el 25% de las pernoctaciones contratadas durante todo el año en nuestro país son en julio y agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque a veces cueste esperar hasta septiembre para disfrutar de unos merecidos días de descanso, viajar en temporada media –sobre todo los meses de junio y septiembre– no solo permite disfrutar de los mismos lugares a precios más asequibles, sino que, además, se evitan las aglomeraciones de temporada alta.

La cifra 915 euros por persona es la cantidad de dinero que hemos gastado de media los españoles durante las vacaciones de agosto, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un desembolso generoso, pero más austero que el del año pasado, en el que gastamos 1.050 euros por persona.

Los comparadores ofrecen millones de combinaciones de vuelos y alojamientos por todo el mundo y, en la mayoría de los casos, permiten establecer alertas que te avisan en cuanto el precio del destino que te interesa baja. Skyscanner, una de las plataformas más usadas por viajeros de todo el mundo, permite visualizar los resultados por precio, pero también por destino o fechas. Por ejemplo, seleccionas lo opción 'a cualquier lugar', pones las fechas en las que puedes viajar y el buscador te muestra los vuelos nacionales e internacionales más baratos en esos días.

Precios 'demasiado' rebajados

Si a estas alturas del mes de agosto no te has decidido por un destino para pasar tus vacaciones o todavía te quedan algunos días para gastar en septiembre y no descartas hacer una escapada, estate atento a las ofertas de última hora que suelen lanzar las agencias de viajes para cubrir las cancelaciones o completar aforos. Independientemente de la modalidad de viaje que se contrate, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en que «las reservas de vacaciones en el último momento no pueden suponer una rebaja de derechos para los viajeros» y advierten de que se sospeche «de las ofertas llamativas y los precios muy rebajados».

Claves para ahorrar Navega en modo 'incógnito' si te has metido en internet para buscar un vuelo o consultar el precio de un hotel hazlo en 'modo incógnito'. Los buscadores y 'cookies' archivan nuestra navegación, así que lo más práctico en términos económicos es movernos por las diferentes páginas de este modo hasta que decidamos nuestro destino definitivo. Así evitaremos que se rastreen nuestras búsquedas y los precios suban.

Martes y miércoles, los días más baratos: volar los primeros días de la semana suele salir bastante más económico que hacerlo a finales porque los aviones tienen más plazas libres a no ser, eso sí, que esas fechas coincidan con un puente festivo. Los martes y miércoles son generalmente los días más baratos para viajar.

Viajes a deshoras: igual no es lo más cómodo o apetecible, pero viajar en las horas menos demandadas también te permitirá ahorrar un dinero. Los vuelos nocturnos, por ejemplo, suelen ser más baratos. En los viajes en tren también suele haber mucha diferencia entre unas horas y otras.

Todo en una mochila: viajar ligero de equipaje te ayudará a que el presupuesto no se dispare. Intenta meter todo en una mochila para no tener que facturar.