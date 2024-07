¿El lavavajillas abierto? ¿La nevera desenchufada? Cómo hay que dejar los electrodomésticos de casa cuando te vas de vacaciones

Gonzalo Ruiz Lunes, 29 de julio 2024, 06:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Qué bien sientan las vacaciones de verano. Esa magnífica sensación de desconectar del trabajo o el estudio un par de semanas en la playa, la montaña, el pueblo o en el extranjero. Cuesta volver pero si lo hemos hecho bien, ese subidón nos durará... hasta que abramos la puerta del 'frigo' y descubramos que esa manzana que se nos olvidó es ahora una colonia de flora y fauna, que el moho ha anidado en la lavadora, que el lavavajillas huele y no precisamente a rosas... Todo esto son situaciones verídicas que podemos atajar solo con echarle unas pocas ganas.

Los días antes de un viaje son un momento ideal para realizar una limpieza a fondo y un mantenimiento de nuestros electrodomésticos. Tampoco es necesario contar con un grado en Ingeniería de superficies para entender que si se realiza un aseo periódico de los electrodomésticos, alargaremos su vida útil, optimizaremos el rendimiento y evitaremos imprevistos que puedan surgir. Además de asegurarnos un regreso de vacaciones sin sobresaltos. Las marcas ofrecen una serie de pautas para hacerlo bien y aquí te damos las claves.

1 Agua y bicarbonato en el 'frigo'

El aparato donde almacenamos en frío nuestros alimentos precisa de unos cuidados específicos que nos ayudan a evitar el desperdicio de comida y la acumulación de suciedad. Un factor importante a tener en cuenta: siempre es conveniente vaciarlo antes de partir de vacaciones. Si solo son unos pocos días no pasa nada, pero si el viaje es más largo se recomienda planificar con antelación lo que vamos a consumir para no acumular cosas que luego tengamos que tirar a última hora. Para llevar a cabo la limpieza, el primer paso consiste en retirar los estantes y cajones. Hay que hacer especial énfasis en limpiar las esquinas y juntas, donde es más probable que se acumulen desperdicios. Las marcas aconsejan preparar una solución de agua tibia con bicarbonato de sodio (una cucharada por cada litro de agua) y pasar el trapo a fondo. También es útil colocar un recipiente con este elemento dentro de la nevera para prevenir malos olores. Una vez que nos marchemos de casa, se recomienda dejarla apagada y con la puerta abierta.

2 Ojo con el filtro de la lavadora

Puede parecer irónico, pero un aparato llamado lavadora también necesita ser lavado. Tanto el tambor, como el filtro, como las cubiertas de goma o incluso la puerta necesitan higienizarse de vez en cuando. La OCU considera que el elemento más importante a la hora de limpiar la lavadora es el filtro, ya que todo lo que se introduce dentro del aparato termina llegando allí (suciedad, pelos, monedas, horquillas…). Para ello, hay que desenchufar primero el aparato, después sacar el filtro y ayudarse de un estropajo o incluso un viejo cepillo de dientes para llegar a las zonas más inaccesibles. Por último, hay que secarlo antes de volver a introducirlo.

3 Los rincones del horno

Antes de empezar a pasar el trapo como locos por el horno, lo suyo es comenzar retirando las bandejas y parrillas (y asegurarse de que el horno está apagado, claro está). Una forma casera de limpiar el interior es aplicar la misma solución de bicarbonato de sodio y agua que para la nevera. Hay que frotar todas las paredes y rincones haciendo hincapié en la grasa, y aclarar. Luego, lo dejamos secar un tiempo antes de usarlo de nuevo y ¡listo!

4 Un lavavajillas brillante

La OCU recomienda limpiar el lavavajillas periódicamente para que los restos de comida, de grasa o las impurezas del agua no provoquen malos olores. Es aconsejable vacíar el filtro grande al menos una vez al mes y hacer lo propio con las aspas un par de veces al año. Un método que sirve para purgar el aparato y que está más que extendido es el de ejecutar un ciclo de lavado con él vacío, ya sea con productos limpiamáquinas o pastillas que tienen la misma función.

5 Desenchufa lo que puedas

«No sé si me he dejado el fuego encendido». ¿A quién no le ha pasado acordarse de esto cuando ya está en pleno viaje y empezar a temblar? Es uno de los pensamientos más comunes y angustiosos que podemos evitar con un simple consejo: desenchufa los aparatos y, si puedes, baja el diferencial. Al desconectarlos de la red eléctrica reducimos el riesgo de cortocircuitos e incendios. Y también ahorraremos en la factura de la luz: recuerda que los aparatos en 'stand by' también gastan.

A tener en cuenta Limpieza periódica Aunque el periodo vacacional sea una época propicia para limpiar los electrodomésticos, se recomienda hacerlo con cierta periodicidad para conservar su buen estado.

Fórmula casera No hace falta gastar mucho en productos de limpieza. Una solución de agua tibia y bicarbonato es suficiente para higienizar frigoríficos, neveras y microondas.

Desconexión y ahorro Con el fin de evitar peligrosos cortocircuitos e incendios conviene desenchufar todos los electrodomésticos antes de partir. Nada de dejarlos en `stand by´: este modo supone un gasto de entre 50 y 60 euros al año.