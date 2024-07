Contigo... y el seguro hasta el fin del mundo: guía para elegir el más adecuado en tu viaje

Julia Fernández Domingo, 7 de julio 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Este verano podría ser el mejor de nuestra vida. Las agencias de viajes así lo esperan y parece que con cierta razón. El informe del Observatorio Nacional de Turismo para el verano que acaba de comenzar presenta un panorama alentador:el 94% de los encuestados afirma que viajará en sus vacaciones, una cifra que supera en nueve puntos la previsión de 2023, que ya fue de récord y luego se constató con los datos oficiales en la mano.

Durante este periodo, no solo nos desplazamos de un lugar a otro, también vivimos experiencias que no podemos habitualmente: desde las culturales hasta las gastronómicas pasando por las deportivas. Y aunque es un periodo feliz, en el que las preocupaciones son algo lejano, no está de más cubrirse las espaldas por si ocurriera algo: desde que te pierdan las maletas hasta que sufras un accidente en tu lugar de destino.

Contratar un seguro de viaje facilita protección y también brinda tranquilidad», sostiene Ana Sanguino, consultora de salud senior de Mercer Marsh Benefits. Es verdad que ella es parte implicada en este asunto, pero los datos le dan la razón. El año pasado, las aseguradoras hicieron frente a 312.000 percances de viajeros españoles, según el informe 'Estamos seguros', recién publicado por Unespa, la mayor asociación empresarial del sector, que mueve el 96% del negocio.

LAS CIFRAS 94 % de los españoles viajará este verano para «relajarse y desconectar». De ellos, solo el 10,4% prevé salir de España. 245 millones de euros facturaron en 2023 los seguros de viaje, un 9% más que el año anterior, según el Observatorio DBK.

El coste medio que tuvieron que pagar las empresas fue de 434 euros, pero hubo intervenciones de hasta 150.000 euros. En este caso, se trató de una grave situación de una persona que se encontraba en Islandia, cuentan fuentes de la agrupación sin dar más detalles. Y muy reciente está también el caso de Alex García, ciudadano vasco que fue evacuado de Tailandia en abril al sufrir una pancreatitis aguda de la que no mejoraba tras dos meses de tratamiento en Bangkok. Afortunadamente, el joven recibió el alta hace una semana y ya está en su casa.

Una de las cosas que pasa con el tema de los seguros de viaje es que pensamos que no vamos a necesitarlos y o no los contratamos o nos conformamos con la primera opción: a veces, la más barata y con coberturas menores. Luego, si tenemos la mala suerte de sufrir un percance, nos damos cuenta de las carencias. El año pasado, los diferentes consulados de España por el mundo atendieron más de 8.800 casoS de emergencias colectivas e individuales, revela el balance de su actividad. En esta cifra hay muchas casuísticas, pero una parte de ellas son las que sufren los españoles de vacaciones.

A partir de 7 euros semanales

Los seguros de viaje cubren muchas situaciones: desde pérdida de maletas, hasta retrasos de medios de transporte, cancelaciones de viajes, asistencia legal... Pero hay un apartado en el que hay que ser muy escrupuloso y es el referente a la salud y la asistencia médica. De los percances atendidos el año pasado por los socios de Unespa, el 57,7% fueron por enfermedad u hospitalización.

Si viajamos dentro de España estamos cubiertos por nuestra tarjeta sanitaria. Si lo hacemos por Europa, debemos tener la europea, que se solicita en cinco minutos, aunque eso no evita que tengamos que hacer frente a algunos copagos o adelantar ELimporte por la atención recibida. En estos casos, un seguro nos solucionaría esto y evitaría que tuviéramos que hacer nosotros el desembolso directo.

La situación más crítica es cuando visitamos otros países, como Estados Unidos, donde no hay sanidad pública. «Lo que hay que hacer es valorar la calidad sanitaria de nuestro destino y las exigencias de entrada», señala Sanguino. Y en función de eso ver qué seguro necesitamos.

– ¿De qué precios hablamos?

– Depende del país de desplazamiento, la duración del viaje y las garantías. Pero por poner un ejemplo, un seguro para una semana de viaje en España podría tener un coste aproximado de entre 7 y 10 euros, mientras que serán de unos 35 euros si el destino es un país europeo. Para Estados Unidos rondaría los 55.

Los destinos más caros están en América y Asia. Y el año pasado se atendieron sucesos por valor de 74.000 euros en Israel, 56.000 en Canadá y 48.000 en EE UU. Además, a más cobertura, mayor es el importe para el viajero. Y aquí es donde debemos tener en cuenta las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): «Como poco, el seguro debería cubrir unos 300.000 euros en gastos sanitarios». Y otra cosa importante:depende de lo que hagas debes declararlo o no. Por ejemplo, si vas a esquiar es conveniente decirlo para que estés cubierto.

En qué fijarse al contratar un seguro Lo indispensable Debe cubrir sin límite de gasto los tralados al centro de salud más cercano de la persona herida o enferma, su retorno anticipado a Españ asi está fuera y la repatrición de su cuerpo si fallece, dice la OCU.

De gran ayuda Fíjate también en que cubra «el desplazamiento de un familiarr en caso de siniestro, la convalecencia en un hotel, la pérdida o el robo del equipaje, el deterioro de las maletas o su entrega con retraso, la demorade los medios de transporte, responsabilidad civil a terceros, gastos de cancelación de viaje y asistencia legal».

Asistencia médica En España no se comercializa ningún seguro con gastos sanitarios ilimitados, por lo que debes contratar el más alto posible, recomienda la OCU: «Como poco, debería cubrir unos 300.000». Además, si te vas de crucero o a hacer deportes de invierno señálalo expresamente para quedar cubierto. «Y no te olvides de incluir a tu bebé».