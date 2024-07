Alquilar un coche en vacaciones: Claves para no 'estrellarte'

Iratxe Bernal Domingo, 14 de julio 2024, 18:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carretera y manta. O bañador, dadas las fechas. Para muchos conocer otros países a su ritmo y por rutas quizá no muy turísticas es el mejor plan de vacaciones. Si quiere animarse, le damos algunos consejos para acertar al alquilar un coche.

Los preparativos

Lo primero que tenemos que confirmar es que tenemos toda la documentación al día. «Tanto DNI o pasaporte como el carné de conducir. Si vamos al extranjero además hay que saber si nos haría falta un permiso internacional. No hay que pasar ningún examen para lograrlo, basta con ir a Tráfico o pedir a una asesoría que te lo tramite», explica Esther Arcones, responsable Agencia Viajes CEA. Ojo, el carné internacional no tiene validez si no lo presentamos junto al español, hay que llevar los dos. Del mismo modo, hay que interesarse un poco por la legislación del país del destino. Cosas tan tontas como conocer los límites de velocidad en autopista nos puede evitar una multa.

El contrato

De entrada, es mejor salir de casa con el contrato del alquiler ya cerrado. «Desde la pandemia, las compañías tienen flotas más pequeñas, por lo que así nos aseguramos la disponibilidad de coches», explica Arcones. Además, no hay que olvidar que la antelación siempre permite conseguir mejores precios y que, si no manejamos muy bien otros idiomas, es más seguro firmar un contrato cuyos detalles hemos concretado en nuestra propia lengua.

El tipo de coche

A la hora de elegir el tipo de vehículo, hay que tener en cuenta básicamente dos cosas: el número de personas y su comodidad. «Si hay viajeros mayores, por ejemplo, puede que no nos merezca la pena ahorrar con un modelo de dos puertas», advierte Arcones, que también recomienda fijarse en el tamaño del maletero. Una vez que determinemos qué necesitamos hay que estar atentos a otro detalle. «Al alquilar no se escoge un modelo concreto, sino la categoría y éstas no son las mismas en todos los países», advierte la experta. Por ejemplo, un vehículo que por su tamaño aquí pertenezca a la clase B puede ser de la A en otro país, de modo que si contratamos de acuerdo a la nomenclatura española podríamos encontrarnos un coche más pequeño de lo esperado.

El kilometraje y el depósito

Hoy la mayoría de las empresas ofrecen por defecto kilometraje ilimitado, pero hay que asegurarse si vamos a hacer trayectos largos. Con respecto al combustible, «recomendamos optar por el lleno-lleno. Es decir, nos lo dan lleno y lo entregamos también lleno», explica Arcones. «Eso sí, si al devolverlo optamos porque lo llene la propia compañía antes de formalizar la entrega, nos van a cobrar el combustible y, además, una tasa de mano de obra por la labor», advierte la experta del Club Europeo de Automovilistas.

Los extras

Suelen tener un coste adicional que conviene conocer de antemano. El más común es el de conductores adicionales. En ese caso, habría que dar los datos de todos ellos y, al recoger el vehículo, presentar su documentación. Otros también muy habituales son el navegador (aunque cada vez menos) y la silla de bebé. «Podemos llevar la nuestra, pero si no lo hacemos y en el país al que vamos es obligatoria, es otro motivo para ir con el contrato ya hecho, para asegurarnos su disponibilidad».

El seguro

El precio va a incluir siempre la contratación de un seguro del que podremos elegir la cobertura. «Hay que escoger siempre uno sin franquicia que incluya lunas, ruedas y asistencia en carretera», recomienda Arcones. ¿Qué quiere decir lo de la franquicia? Si, por ejemplo, cogiéramos un seguro con una franquicia de mil euros y entregáramos el coche con algún desperfecto que no haya sido ocasionado por otro conductor (en cuyo caso se haría cargo su seguro) nosotros correríamos con los gastos por debajo de mil euros que implique su arreglo.

Puntos de recogida

Las compañías suelen contar con oficinas en los aeropuertos y, algunas, en las estaciones de tren y autobús, pero son sus puntos de recogida más caros porque incluyen una tarifa adicional de ubicación. Conviene saberlo y, en caso de poder elegir, calcular dónde nos conviene más coger el coche.

Comprobaciones

Además de los datos del vehículo (así como las fechas y horas de recogida y devolución), en el contrato que firmemos al recogerlo deben aparecer los posibles daños que tenga. «Si hubiera, por ejemplo, un arañazo o una pequeña abolladura nos darán un dibujo en el que se señala dónde está. Si vemos desperfectos que no están en ese dibujo debemos decirlo o, si por lo que sea no podemos, hacer una foto en la que se vea que el coche aún está en el parking de la compañía». De la misma forma, debemos asegurarnos de que el depósito de combustible está como nos indica el contrato.