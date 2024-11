Este es el agujero negro por el que las familias pierden 5.000 euros al año Comprar más de lo necesario, la cuota del gimnasio al que no vas, el segundo o tercer café fuera de casa.... son algunos ejemplos de gastos de los que se podría prescindir y que si los sumásemos nos llevaríamos las manos a la cabeza

Carmen Barreiro Lunes, 11 de noviembre 2024, 18:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Comprar más embutido del necesario, la cuota del gimnasio al que no vas desde hace meses, la consumición que has dejado a la mitad, el seguro del móvil que ni sabías que pagabas o la lotería que compartes con familiares y amigos por compromiso son tan solo algunos ejemplos de gastos de los que podríamos prescindir y que si los sumásemos nos llevaríamos las manos a la cabeza. Según un estudio realizado por la plataforma de ahorro Raisin, «los hogares españoles desperdician cada año unos 5.000 euros de media en compras y servicios perfectamente evitables con un poco de planificación».

«Para poner un poco de orden en nuestras finanzas es fundamental hacer primero un análisis racional de todos los gastos, incluidos los más pequeños. Recortar la factura del móvil 10 euros o dejar de tomar café fuera de casa de vez en cuando puede parecer una minucia, pero una parte importante del ahorro resulta de ir sumando pequeñas cantidades. De hecho, el ahorro 'fino' es la única opción que le queda a muchas familias para mejorar su economía», convienen en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas son algunas de las partidas en las que más dinero derrochamos y cómo podemos ahorrar varios miles de euros al año dándole una pequeña vuelta a nuestros gastos del día a día.

Desperdicio de alimentos (625 euros)

La alimentación es un apartado en el que se puede contener bastante el gasto, «pero que requiere de una buena pensada porque no se trata de comer menos ni peor». De hecho, el supermercado es uno de los agujeros negros por los que se nos cuela más dinero. Y no toda la culpa es de la inflación. Según el informe de Raisin, las familias españolas despilfarran una media de 625 euros al año en comida que terminan tirando: dos euros al día que se van directamente a la basura, «un gasto que no solo impacta en la economía familiar sino también en el medio ambiente», advierten en la plataforma financiera.

Para evitar esta sangría económica y también el desperdicio de alimentos es necesario planificar bien las comidas, hacer listas de la compra y practicar la cocina de aprovechamiento. «Dedicar tiempo a comparar los precios en diferentes supermercados también nos ayudará a ahorrar: hacer la misma compra en un establecimiento o en otro puede suponer una diferencia media de unos mil euros anuales», insisten en la OCU.

Agua embotellada (35 euros)

El gasto en agua embotellada en España el año pasado ascendió a 684 millones de euros, a pesar de que se puede beber directamente del grifo en la inmensa mayoría de las casas. «Invertir en una jarra con filtro para purificar el agua puede ser una excelente solución», proponen en Raisin.

Consumo fantasma de luz (111 euros)

Además de consultar y comparar las tarifas de las diferentes compañías hasta encontrar la que más nos conviene, también podemos hacer pequeños gestos que nos permiten arañar unos cuantos euros al año sin ver mermada nuestra calidad de vida. Uno de ellos es controlar el consumo fantasma de electricidad. Los electrodomésticos en modo 'standby' (la lucecita roja de la televisión, el piloto de encendido del robot de cocina...) «representan un coste oculto en la factura de la luz que supera los 100 euros año», advierten los expertos. Para evitar este gasto extra «desconecta los dispositivos cuando no se usen y utiliza regletas con interruptor».

Cuentas con nulo o bajo interés (890 euros)

Muchas familias tienen su dinero en cuentas bancarias que no generan intereses, «lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Se estima que solo en nuestro país hay unos 6.874 millones de euros inmovilizados en cuentas sin ningún tipo de rendimiento», lamentan en Raisin y ponen un ejemplo. «Mantener 10.000 euros en una cuenta sin interés hace que su titular pierda una media de 890 euros al año por esta razón». La recomendación de los expertos en economía doméstica es «invertir en cuentas de ahorro, depósitos a plazo o fondos de inversión que puede ayudar a incrementar esos ahorros».

Suscripciones mensuales (1.195 euros)

Ocho de cada diez hogares españoles están suscritos a plataformas digitales. Es decir, gastamos una media de 39 euros al mes por persona para poder acceder a este tipo de contenido. «El problema es que muchas veces estos servicios se solapan entre sí, lo que implica un gasto innecesario. Revisa las suscripciones y cancela las que no uses con frecuencia». Algo parecido ocurre con las cuotas de los gimnasios. Si vas con frecuencia es un dinero muy bien invertido, lo que ocurre es que el 15% de las personas apuntadas no acude.

Lotería de Navidad (172 euros)

El décimo que intercambias con tu madre, el que compartes con los compañeros... Cada hogar se deja una media de 171,87 euros en Lotería de Navidad, un gasto que los expertos en economía doméstica aconsejan destinar a una cuenta de ahorro con intereses.

Tabaco y alcohol (1.505 euros)

En este apartado el ahorro puede ser muy importante, pero es verdad que no en todos los hogares hay personas fumadoras o que salen a tomar algo todos los días. En cualquier caso y según el estudio, solo rebajando la dosis que se consume a diario, el ahorro supera los mil euros.