El vuelco de un camión con un cargamento de millo deja a los vecinos de Jacomar aislados

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de junio 2024, 11:26

Un camión ha volcado con una tonelada de millo en la carretera que une la GC-3 con el barranco de Jacomar, en Las Palmas de Gran Canaria. Este hecho ha provocado que la única vía que conecta la zona con la carretera principal, quedara oculto bajo un mar de millo y los vecinos quedaran aislados desde las 8.30 de la mañana este miércoles. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos

Al parecer, según apunta un vecino de Jacomar que se encuentra en el lugar «la bola del camión se rompió y por eso volcó». Este percance ha provocado que much trabajadore y trabajadoras que habitan en Jacomar no pudieran acudir a sus puestos de trabajo: «Mi hija no puede ir a trabajar, esto pasó casi a primera hora de la mañana y aquí no ha venido nadie a limpiar la vía para que podamos salir».

Este hombre afirma también que están «cansados» de reivindicar una carretera en condiciones: «Hemos puesto muchas quejas al Ayuntamiento pero no nos hacen caso. Mi vecino se encarga de rellenar los baches para que la vía esté decente. Es una vergüenza», sentencia.

Imágenes del percance. C7

