Las diligencias policiales por el atropello mortal en Playa del Inglés ya están en el juzgado El atestado no especifica el delito del investigado y solo precisa que fue imprudente

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 4 de diciembre 2024, 11:31

Las diligencias policiales instruidas por el atropello mortal sobre la arena de Playa del Inglés ya están en el juzgado. Fuentes municipales precisan que el atestado no especifica el delito supuestamente cometido por el investigado, solo detalla su carácter de imprudente.

En un primer momento informaron a este periódico de que se le atribuía un delito contra la seguridad vial por conducción imprudente. Los agentes han optado finalmente por que sea el juzgado el que precise el delito, si es un homicidio imprudente o una conducción imprudente.

El accidente se produjo este lunes, cuando un vehículo 'pick-up' que prestaba servicio a uno de los kioscos de la playa, pasó por encima de una turista alemana de 64 años que tomaba el sol en la arena.

El atropello se produjo cerca del Kiosco número 4 en torno a las 12.30 horas, fuera del horario permitido por la normativa municipal para la circulación de los vehículos que prestan suministro a los chiringuitos. La franja fijada por la mañana se circunscribe a las horas comprendidas entre las 08.00 y las 11.00 horas.

El conductor, un hombre de 50 años que no llegó a ser detenido por no haber peligro de fuga, siempre ha dicho que no vio a la víctima. Es más, tampoco se enteró de que la había atropellado.