Suspendido un profesor en Asturias por presunto acoso sexual a las alumnas

«El día 10 de octubre de 2024, las alumnas del Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, Asturias, denunciaron a la dirección del centro una situación de acoso sexual por parte de un profesor». Y con esta frase publicada en la perfil de Instagram denuncias_asturias es como se ha hecho público lo sucedido en el centro educativo del Occidente asturiano donde, después de la investigación llevada a cabo por la Consejería de Educación, el profesor en cuestión ha sido apartado de la docencia.

Según los testimonios que se han hecho públicos en redes sociales y la información oficial de la Consejería de Educación, el profesor ha sido suspendido por un presunto caso de acoso sexual a sus alumnas. Fue el centro el que trasladó lo que estaba sucediendo al servicio de Inspección Educativa, dependiente de la Consejería de Educación, para «informar de unas supuestas irregularidades por parte de un profesor del centro, según el testimonio de varias alumnas». El Servicio de Inspección investigó la denuncia, «instruyó un procedimiento, denominado información reservada, y trasladó sus conclusiones a la Dirección General de Personal Docente». Tras la instrucción del caso, el lunes la consejería notificó por escrito al docente su suspensión cautelar de empleo y sueldo mientras se resuelve el procedimiento administrativo abierto.

Según este mismo perfil de denuncias públicas y anónimas, se habrían recabado los testimonios de 14 alumnas, que habrían dejado por escrito su denuncia. Como suele suceder en estos casos, tras la primera denuncia pública llegan muchas más. «Vengo del instituto de Vegadeo. Desde que llegó este profesor no nos daba muy buena espina, pero no le di mucha importancia hasta que empezaron a aparecer los casos». Según este otro testimonio, este mismo profesor podría haber protagonizado situaciones similares en otro centro con anterioridad.

Y más. «Menos mal que por fin alguien es valiente de alzar la voz y contar lo que pasa. Este profesor no me llegó a dar clase, pero sí estuvo en mi instituto y tuvo problemas con compañeras». Por el momento, la dirección del centro prefiere no hacer declaraciones públicas y se remite a la información oficial facilitada por la Consejería de Educación.

