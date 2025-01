Dependencia avanza para asumir la gestión directa de la ayuda a domicilio en Canarias

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Consejería de Bienestar Social trabaja para asumir la gestión directa de la ayuda a domicilio, pero ha tenido que «empezar de nuevo» tras el rechazo a su propuesta de tres cabildos insulares, el de Gran Canaria, La Palma y El Hierro.

La idea, expone la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, es asumir la ayuda a domicilio «por gestión directa por licitación», dado que la Consejería «no cuenta» con el personal suficiente para hacerlo. De esta forma, explica Ramírez, se evitarían problemas como los que están dándose en la actualidad y es que muchos usuarios están viendo recortadas las horas de ayuda a domicilio porque las empresas que los prestan han subido los precios del servicio.

La ayuda a domicilio es «una prestación económica vinculada al servicio. Se le reconoce la prestación y es el ciudadano o ciudadana quien decide a qué empresas contratar», explica Ramírez. «Si las condiciones de una empresa no le convienen puede ir a otra, pero el contrato lo hace el ciudadano, la administración no interviene», añade la directora general de Dependencia, salvo que se trate de una plaza pública. Por eso, «se ha intentado que el servicio de ayuda se haga por gestión directa por licitación», abunda. De esta manera, es la administración quien contrata con la empresa y se le presta al ciudadano el servicio al que tiene derecho según su plan individualizado de atención (PIA).

El modelo actual, reconoce Ramírez, «es injusto» porque « dejamos en indefensión al ciudadano», lamenta.

En el último trimestre del pasado año Bienestar Social ya tenía avanzada asumir la gestión, pero la oposición de varios cabildos lo echó para atrás. «Se ha intentado, pero hay tres cabildos que quieren seguir dando el servicio ellos, el de Gran Canaria, La Palma y El Hierro y hemos tenido que empezar todo desde cero», reconoce Ramírez.

La directora de Dependencia explica que las administraciones públicas son las que «deben velar por ofrecer los servicios públicos» como el de ayuda a domicilio, pero «si no es posible, y para no tener a una persona en lista de espera, se le otorga una prestación vinculada al servicio». Es en estos casos cuando las personas usuarias pueden ver reducidas sus prestaciones al contratar directamente con las empresas. Si lo gestiona directamente la Comunidad Autónoma, como pretende ahora la Consejería, «se considera plaza pública y ya no es una prestación vinculada al servicio». De esta manera si una persona usuaria tiene cuatro horas de ayuda a domicilio no se le pueden reducir aunque aumenten los costes.

Las cuantías de las prestaciones «hay que actualizarlas» Otro de los problemas a los que se enfrentan las personas dependientes que reciben una prestación económica vinculada al servicio es que la cuantía de estas no han subido desde 2023. Y ese año se incrementaron después de 16 «con las mismas prestaciones», lamenta la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez. «Hay que incrementarlas. Un ejemplo, si tienes la prestación de asistente personal son 800 euros para un grado 3, pero hay que descontar el complemento necesidad de tercera persona, y se viene quedando en 500 euros. Con eso ¿a quién contratas?», se pregunta. Ramírez lamenta, además, que para subir las prestaciones se requiera de un decreto, «y eso es un año».