Santander acogerá la XVIII edición de los Premios GENIO en 2025

J. González Lunes, 25 de noviembre 2024, 11:42 | Actualizado 11:47h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Los Premios GENIO Innovación celebrarán su decimoctava edición los días 12 y 13 de marzo en Santander, de la mano de la cabecera El Diario Montañés. Bajo la temática la Innovación y el Tiempo, Vocento, junto con la asesoría estratégica de SCOPEN, premiará un año más la innovación en la comunicación, reconociendo a las empresas y profesionales que han demostrado la mayor eficacia en sus estrategias de marketing y comunicación.

«Los GENIO son un certamen muy asentado ya en el mercado y cada vez tiene más interés. Acabamos de abrir las inscripciones y ya hemos recibido las primeras llamadas de agencia, va muy bien», explicó Kika Samblás, Partner & Managing Director de SCOPEN, en la rueda de prensa de presentación de la edición de 2025 en la sede de Vocento, donde también estuvo Alfredo Jiménez-Millas, director general de Vocento.Medios, Elisa Brustoloni, CEO de Dentsu X Spain, y Paloma Bravo, directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento.

Desde 2007, los Premios GENIO han reconocido el trabajo de más de 500 agencias y 800 anunciantes y que cada año suman más participaciones. En el último certamen se inscribieron hasta 83 nuevos anunciantes y 65 nuevas agencias, batiendo, nuevamente, un «récord de inscripción». En este recorrido histórico, Mahou San Miguel, Vodafone o el Gobierno de Navarra se encuentran entre los anunciantes más premiados en el certamen. Entre las agencias, iProspect o McCann, que acumulan casi una veintena de trofeos.

Este año, los galardones alcanzan la mayoría edad e incorporan varias novedades. El 2025 y los 18 años de la convocatoria trae una nueva categoría bautizada como Innovación en Desarrollo de Negocio, que unifica las tradicionales Commerce-Experiencia de Usuario y Diseño de Producto-Servicio. «Hemos tenido que cambiar la mecánica y formación del jurado por la gran cantidad de trabajos y agencias que se suman cada año», comentó Samblás.

Ampliar De izquierda a derecha: Alfredo Jiménez-Millas (director general de Vocento.Medios); Kika Samblás (Partner & Managing Director de SCOPEN); Elisa Brustoloni (CEO dentsu X Spain); y Paloma Bravo (directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento). Virginia Carrasco

La combinación de estas dos categorías no es la única novedad que traen los Premios GENIO del próximo ejercicio. En esta edición, afirmó Samblás, se hará entrega de un solo Gran Premio GENIO Innovación 2025 y será «como reconocimiento a aquella campaña que demuestre mayor innovación en el uso transversal de medios o canales, o bien a aquel producto/servicio o acción de Commerce o Experiencia que demuestre tener mayor impacto en el negocio de la compañía y relevancia en los usuarios», destacó el comité organizador.

El resto de categorías se mantiene sin cambios con respecto a otros años. En la ceremonia del próximo mes de marzo en Santander, el jurado de los XVIII Premios GENIO Innovación entregará 8 trofeos para las categorías Innovación Print, Innovación Medios Audiovisuales, Innovación Activación y Experiencia de Marca, Innovación Social Media y Uso de Influencers/Creadores, Innovación Digital / AR / VR / XR /Metaverso / IA, Innovación Branded Content, Innovación Campañas Impacto Social y la ya anunciada Innovación Desarrollo de Negocio.

El jurado se reunirá por primera vez en febrero de 2025, una vez finalizado el plazo de inscripción de piezas que será el próximo 10 de enero. El comité que elegirá los nuevos galardonados está formado por un total de 18 «profesionales pertenecientes a compañías anunciantes, agencias de medios, creativas y digitales y consultoras». Este equipo está formado por Arancha Cuadrado, Head of Media Planning de Endesa; Pablo Abellá, CEO de Yellow Brick Road; Sandra Ugena, Managing Director Madrid de iProspect; Fernando Garrido, director de Marketing y Comunicación de MAPFRE; Vanesa Nieto, Client Managing Director de Arena; Clara Tió, Chief Design Officer de The Cocktail; Marta Milleiro, CMO del Banco Sabadell; Saulo Rocha, Chief Creative Officer de DAVID Madrid; Raquel Martínez, Founder & creative Director de This is Libre; Juan Hevia Aza, director de Marketing y Eventos de Vocento; Vanesa Poderoso, Head of Media & Sponsorship de El Corte Inglés; Pepa Romero, Managing Director de Tangity; Amagoia Sologestoa, Manager Publicidad, Marca y Branded Content de MASORANGE; Óscar Martínez, Chief Creative Officer de Digital Wysiwyg; Miguel Pereira, cofundador y presidente ejecutivo de Darwin & Verne; Sergio Vicente, director de Marca y Comunicación de Leroy Merlin; Ainhoa Oyarbide, Brand & Communication Director de Eroski y Abel Jaime, Managing Director de EssenceMediacom. Y, como secretarios del jurado: Alfredo Jiménez-Millas, director general de Vocento.Medios; y Kika Samblás, Partner & Managing Director de SCOPEN.

La organización, durante la presentación, recordó que un año más se mantiene el límite de inscripción de un mismo trabajo en un máximo de dos categorías. En este certamen, Vocento.Medios y SCOPEN, con el patrocinio de Hyundai y Dentsu, han apostado por «rendir reconocimiento a la innovación en la comunicación, reconociendo a las empresas y profesionales que han demostrado la mayor eficacia en sus estrategias de marketing y comunicación».