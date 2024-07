En riesgo extremo por radiación ultravioleta: «La recibimos como si estuviéramos en el trópico»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Por la situación geográfica Canarias pertenece a la zona subtropical, sin embargo, por las altas radiaciones ultravioletas (UV) que recibe el archipiélago es «como si estuviéramos en el trópico», es decir, con los máximos niveles de la escala de 0 a 11 o más que mide este índice, explica Eduardo García-Ramos, técnico de la Dirección General de Salud Pública y encargado de coordinar el Plan de Actuaciones Preventivas de Sanidad por Radiaciones UV.

De hecho, el domingo y ayer lunes en Gran Canaria los niveles de radiación UV estaban en 12, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que en el resto del archipiélago el índice marcaba 11. La predicción es que hasta el jueves todas las islas se mantengan en 11, es decir, en «riesgo extremo», lo cual afecta a la salud de la población si no se protege pues puede provocar desde daños en el ADN y quemaduras solares a patologías oculares como las cataratas o cáncer de piel.

A TENER EN CUENTA Escala La medición del riesgo por radiación ultravioleta establece cinco niveles.

De 0 a 2 el riesgo es bajo De 3 a 5 moderado. Entre 6 y 7 alto. De 8 a 10 muy alto y 11 o más es extremo.

Piel y ojos Para protegerse del sol Sanidad recomienda a partir del nivel moderado usar protector solar de 30 o más, sombrero y gafas de sol.

Bebés Los pequeños de menos de 1 año no deben exponerse al sol en nivel alto y los menores de 3 en muy alto.

«Cada vez la radiación ultravioleta penetra más en la superficie terrestre», recuerda el experto. Lo cual, según la Organización Mundial de la Salud, aumentará por el cambio climático pues éste afecta a la capa de ozono, que en parte absorbe la radiación UV. Por eso, añade García-Ramos, es fundamental protegerse «no solo en verano, que es cuando identificamos siempre la radiación ultravioleta, también en invierno porque aquí llegamos a 10 y 11 en esos meses», es decir, el riesgo varía entre «extremo» y «muy alto». Hay «mucha gente que trabaja al sol, no solo se trata de quien vaya a la playa o a la piscina», añade.

Según la Aemet, Canarias es la región de España que recibe más alta radiación ultravioleta durante todo el año. En la comparativa, los niveles de radiación UV en las islas de lo que va de año están por encima de los registrados en 2023.

Recomendaciones cuando la radiación UV es altas

Las recomendaciones de Sanidad con respecto a los índices de radiación UV son acumulativas y van desde utilizar gorra o sombrero y crema fotoprotectora igual o superior a un índice de protección de 30 cuando el riesgo es «moderado», entre 3 y 5, a cubrirnos con ropa de manga larga y pantalones y usar gafas de sol además de lo anterior. Con riesgo alto se recomienda no exponer al sol a menores de 1 año. Mientras que en riesgo «muy alto», entre 8 y 10, se suma no exponer al sol a menores de 3 años y evitar estar al aire libre sin sombra entre las 11.00 y las 17.00 horas. En riesgo extremo, como está Canarias esta semana, la recomendación general es no exponerse al sol.

Sanidad, explica García-Ramos, está elaborando un plan que previsiblemente presente en septiembre porque «en Canarias el riesgo es todo el año», abunda. «Es una cuestión que no se había trabajado antes», explica el técnico, «pero está avalado por las sociedades científicas de Dermatología y Oftalmología».

El fotoprotector como parte del EPI

En su opinión este plan debe llevar a los servicios de prevención de las empresas porque «el fotoprotector puede formar parte del EPI, como las botas, en determinados trabajos». También incidir en los centros escolares, especialmente cuando el estudiantado está al aire libre en patios sin sombra y con ropa que no les cubre todo el cuerpo, o a los centros de mayores, «que a veces ves que los ponen al sol, pero la piel de la gente mayor es más sensible», advierte.

La OMS recuerda que los niveles de radiación UV dependen de varios factores, además, del de la capa de ozono, como la elevación del sol, la altitud y la nubosidad, que, aunque es más elevada con cielos despejados, con nubes también hay riesgo. Y también aumenta el nivel en zonas con superficies reflectantes como la nieve, la arena o el mar.

El problema para que la ciudadanía tome mayor consciencia es que los efectos dañinos son «a largo plazo», reconoce García-Ramos, es decir, «el castigo no es inmediato». E insiste en que hay que ponerse protector solar tanto «en la playa como si vamos al campo». Entre 2020 y 2024 el cáncer de piel en Canarias ha aumentado un 40%. «Para que se active la vitamina D bastan 15 minutos al día. Es suficiente con lo que tardamos en ir al supermercado andando», añade.

