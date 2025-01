El Ministerio de Sanidad quiere exigir exclusividad a los directivos y a los jefes de servicio

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 15 de enero 2025, 12:16 Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad quiere exigir a todos los cargos de responsabilidad de hospitales y centros de salud dedicación exclusiva al sistema público. En su propuesta de negociación del Estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud, la ministra Mónica García plantea que los gerentes, los jefes de servicio y los puestos intermedios no puedan tener su propia consulta y solo puedan atender en los servicios públicos. «Buscamos evitar conflictos de intereses», ha resaltado García este miércoles en una rueda de prensa en Madrid.

Aunque sin citarlos explícitamente, la ministra ha recordado casos como el de la Dermatología de los hospitales de Madrid, que tienen a seis jefes de servicio dirigiendo a la vez clínicas privadas mientras aumentan las listas de espera de sus departamentos. «Ser jefe de servicio en la sanidad pública da mucho prestigio y algunos jefes de servicio después han ganado mucho dinero en la sanidad privada», ha continuado García, que ha insistido en que el sistema sanitario «merece que los profesionales estén dedicados en exclusiva a él, sobre todo, aquellos que tienen labores de dirección».

«Los puestos directivos, los puestos de responsabilidad de nuestro sistema sanitario tienen ya suficiente trabajo y suficiente responsabilidad y su mirada debe estar en exclusiva en el sistema sanitario», ha reiterado García. La ministra ha destacado que la mayoría de los cargos de responsabilidad sanitarios de la sanidad pública no trabajan a la vez en la privada, aunque el objetivo de Sanidad es dejar por escrito esta dedicación exclusiva.

El Ministerio y los sindicatos ya han comenzado la negociación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, la 'Carta Magna' de los sanitarios, un diálogo al que se incorporarán las comunidades autónomas a principios de febrero y que sienta las bases sobre las que se debe regir el trabajo de los profesionales.

En el texto, Sanidad también busca acabar con las guardias de 24 horas y garantizar que la jornada laboral de un médico no pueda superar las 17 horas en un día. «Es un clamor en la sociedad que no puede haber guardias de 24 horas que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los ciudadanos. Nadie quiere ser un paciente atendido en la hora 23 de un médico», ha señalado García.

Además, la propuesta de Sanidad incluye medidas para que exista paridad en los puestos directivos de los centros de salud, donde ahora predominan los hombres. «Las mujeres también quieren ocupar esos puestos, pero no solo se enfrentan al techo de cristal, sino también al suelo pegajoso», ha dicho García.

Por ahora, ha asegurado la ministra, sus propuestas han tenido una buena acogida, aunque el texto no tiene una fecha de aprobación proque debe pasar todavía por varias fases: los sindicatos, las comunidades autónomas y la posterior tramitación parlamentaria.

En su comparecencia, la ministra también acusó a las comunidades del PP de «boicotear» las recomendaciones que su departamento había aprobado para prevenir la epidemia de gripe, como la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los hospitales cuando se superara un determinado umbral de incidencia. «Son medidas tan básicas que no entiendo cómo no algunas comunidades no las ponen en marcha. Estos gobiernos deberán responder ante sus ciudadanos», ha indicado García, que ha señalado a Madrid como la cabecilla de las autonomías 'rebeldes'.

Sobre Muface, la ministra ha subrayado la idea de que son las aseguradoras las que han decidido «que los mutualistas ya no son rentables porque se han hecho mayores» y ha agregado que el Sistema Nacional de Salud «recibirá con los brazos abiertos» a aquellas personas que pierdan la asistencia si no se alcanza un acuerdo.