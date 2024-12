HPS, único hospital privado de Canarias que realiza la mastectomía endoscópica

Ana Alicia Tejera. Especialista en Cirugía de Cáncer de Mama de Kala by HPS

Lunes, 23 de diciembre 2024, 12:28

Ana Alicia Tejera es especialista en Cirugía de Cáncer de Mama de Kala by HPS. La doctora destaca por su enfoque humano y cercano hacia su profesión y sus pacientes, además es precedida por su profesionalidad y su amplia experiencia.

¿En qué consiste la mastectomía endoscópica de mama?

La mastectomía endoscópica es una cirugía videoasistida. El procedimiento, que se realiza en HPS, permite quitar la mama y hacer una reconstrucción inmediata por una incisión de 3 centímetros. Se hace en el borde lateral de la mama utilizando herramientas de endoscopia, para extraer la glándula mamaria, el ganglio centinela y colocar la prótesis. Es un trabajo que hace un equipo multidisciplinar, el profesional de la cirugía oncológica con especialistas en cirugía plástica.

¿En qué casos se puede hacer una mastectomía?

La mastectomía endoscopia se suele hacer en pacientes que tienen tumores extensos o en varias zonas que no se puede quitar con cirugía conservadora. Además, el profesional de HPS lo indicará en personas que no tienen afectación de la axila porque estos llevarían otro tratamiento previo, y que no tengan afectado ni la piel ni el complejo areola pezón. Estéticamente si es una persona que tiene una mama muy grande y caída podría ser candidata de utilizar otra técnica para que la mama se pueda reducir en la misma cirugía, como es el caso de las pacientes con gigantomastia.

¿Es complejo buscar el equilibrio con la mama que no está afectada?

Cuando quitas un pecho por cáncer de mama lo más complejo es buscar el equilibrio para que se parezca a la natural, normalmente se hace un procedimiento de simetrización contralateral, para dejarlo lo más parecido al que tenías. Por ejemplo si la operada te quedó de 300 CC y la otra es de 600 CC la reduces para que quede parecida. Depende de las circunstancias y de los tratamientos que necesiten los pacientes, si va a llevar muchos tratamientos probablemente le viene mejor esperar a que se hagan todos y posteriormente se realiza la reconstrucción diferida. En esos casos se deja un expansor que simule el pecho y en un segundo procedimiento se simetriza.

Si bien es cierto que siempre se intenta hacer la reconstrucción inmediata porque disminuye las secuelas psicológicas de la paciente.

¿Hay ocasiones en las que la mastectomía se realiza en los dos pechos?

En el marco de las personas que tienen cáncer de mama hay pacientes que al hacerles un estudio genético se encuentra que tiene una mutación genética, es decir, que existe un riesgo de hasta un 50 % de tener un cáncer de mama contralateral y un mayor riesgo de recaída en ese mismo pecho. En esos casos dependiendo de tipo de gen mutado, se recomienda hacer una mastectomía bilateral, en los dos pechos y así reducir el riesgo de volver a pasar por la enfermedad.

¿La mastectomía endoscópica es menos invasiva que la cirugía habitual?

Sí, es mucho menos invasiva que la cirugía habitual porque conservas la envoltura cutánea de la mama, preservas el complejo areola pezón y rellenas el defecto con la prótesis. La incisión que se realiza es pequeña y disminuye el sangrado y el dolor postoperatorio de las pacientes. Así, las secuelas psicológicas pueden ser menores al tener la posibilidad de incorporarse a su vida cotidiana más rápido y con menos cambios físicos que con la cirugía tradicional.

La técnica depende de la mama, si es muy grande, voluminosa o está caída se hace una técnica, y si es más pequeña se hace otra.

De cara al profesional, ¿es más efectiva y segura?

En mi caso estoy más cómoda porque veo mejor, utilizo una pantalla más grande que la vista y puedo disecar mejor y ver los planos quirúrgicos, es decir, lo que estoy quitando, con los instrumentos que utilizo. Para el profesional es más cómodo, efectivo y seguro, porque lo estás viendo directamente en una pantalla enorme con instrumentos especializados y de última tecnología.

¿Es una cirugía muy novedosa? ¿Desde cuándo se realiza en HPS?

Es una técnica muy novedosa, tanto que en España la hacen pocos profesionales. En HPS hicimos la primera en mayo de este año, fue la primera intervención de este tipo en un centro privado en Canarias. A nivel de España la hacen muy pocos centros hospitalarios

¿Cuál es el porcentaje de casos en los que hay que quitar la mama cuando tienes cáncer de mama?

La cirugía conservadora está en un 70%, solo quitas la zona del tumor y un margen alrededor y remodelas con esa misma mama con técnicas de cirugía oncoplástica. Mientras que la reconstrucción mamaria, que es quitar toda la mama y poner una prótesis o tejido propio de otra parte del cuerpo, es para el 30% de los casos. No obstante, estos porcentajes son variables y son válidos en España y Europa donde nos ha ayudado mucho la quimioterapia para la reducción del tumor. Lo disminuyes y luego se opera la zona que queda afectada.

¿Y qué pasa con las pacientes que tienen una mutación genética y no tienen cáncer de mama?

En estos casos estaría indicada la mastectomía endoscópica bilateral y es la mejor opción porque puedes escoger la misma prótesis para ambas y quedan más simétrica. Esta técnica es conocida como mastectomía de reducción de riesgo, también llamada mastectomía profiláctica. Estos casos suelen ser mujeres jóvenes que, por antecedentes familiares directos, madre, hermana, tía, se hacen un estudio genético y tienen una mutación genética, es decir un 80% de probabilidad de sufrir cáncer de mama. Por lo que deciden hacer la técnica para disminuir su riesgo de presentar el carcinoma y en HPS se puede hacer por vía endoscópica

Optar por hacerse una mastectomía endoscópica bilateral cuando se tiene una mutación genética reduce el seguimiento tan estrecho que requieren estas mujeres y en ocasiones les aporta la paz mental que tanto estaban buscando.