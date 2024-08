Las enfermeras canarias piden un mayor esfuerzo en promoción de la salud mental

Jueves, 29 de agosto 2024, 11:11 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La promoción de la salud mental es en la actualidad uno de los grandes retos de los sistemas sanitarios en todo el mundo, una tarea para la que resulta imprescindible la participación y el compromiso de la enfermería especializada en este ámbito. Por eso, en el Día Internacional de la Enfermería de Salud Mental, que se celebra este domingo 1 de septiembre, el Colegio de Enfermería de Las Palmas se une a la reclamación general de un mayor reconocimiento profesional a estos especialistas en los sistemas de salud, de forma que se les asigne funciones específicas relacionadas con su categoría y competencias.

En la actualidad, la labor de la enfermería especializada en salud mental se centra en el cuidado físico, psicológico y social de las personas que sufren enfermedades mentales o pudieran padecerlas en el futuro. Su trabajo incluye, entre otras tareas, la detección temprana del sufrimiento psíquico, el seguimiento de los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos o el acompañamiento emocional y el apoyo a los pacientes y sus familias. También desempeñan un importante papel en la promoción del autocuidado, la educación para la salud mental y la reincorporación social y laboral de las personas afectadas por alguna patología de este tipo.

En su compromiso con el cuidado de la salud mental de la población, las enfermeras especialistas adoptan un enfoque integral y personalizado, considerando no sólo los aspectos clínicos de la enfermedad, sino también los factores sociales, familiares y ambientales que pueden influir en el proceso de recuperación. Su capacidad para establecer relaciones de empatía y confianza con los pacientes resulta esencial para brindar una atención de calidad centrada en las necesidades de cada persona, evitando la deshumanización del sistema sanitario y facilitando la comunicación y la coordinación entre los diferentes profesionales involucrados en el tratamiento.

Para el Colegio de Enfermería de Las Palmas, es necesario aprovechar el conocimiento y la experiencia de las enfermeras de salud mental creando plazas suficientes de esta especialidad en las plantillas orgánicas. El sistema no puede permitirse el lujo de desaprovechar sus capacidades, que pueden resultar de gran utilidad para el bienestar de una población cada vez más afectada por problemas de salud mental.

En Canarias, cerca de 300 enfermeros y enfermeras ejercen su labor en los diferentes dispositivos especializados de salud mental, el 35% en dispositivos hospitalarios, el 29% en unidades hospitalarias de rehabilitación, unidades de media estancia o centros de día y el 25% en dispositivos de atención comunitaria. El problema, en opinión de la organización colegial, no es sólo el número insuficiente de profesionales sino también las situaciones que obstaculizan su trabajo, como la carga de tareas, la escasez de recursos y la falta de apoyo y reconocimiento para poder desarrollar plenamente su labor.

Día internacional

El Día Internacional de Enfermería en Salud Mental conmemora cada primer día de septiembre el aniversario del nacimiento de Hildegart Peplau (1909-1999), teórica estadounidense conocida como madre de la enfermería psiquiátrica y autora del libro 'Modelo de Relaciones Interpersonales', obra básica para entender los cuidados de enfermería en salud mental. Peplau revolucionó la manera en que se aborda el cuidado de la salud mental y su legado perdura en la práctica diaria de las enfermeras de esta especialidad, centrada en acompañar a las personas que experimentan algún tipo de sufrimiento psíquico, facilitando estrategias y herramientas para una salud mental positiva.

Entre las recomendaciones que es importante recordar para nuestro día a día, el Colegio de Enfermería de Las Palmas hace suyo el decálogo para una salud mental positiva elaborado por María Teresa Lluch, catedrática de Enfermería Psicosocial y Salud Mental de la Universidad de Barcelona:

1. No dejes que las emociones negativas bloqueen tu vida. Hay que enfadarse, pero no desbordarse. Cuando rías, ríe hasta partirte de risa. No tengas miedo de llorar y sentir.

2. Toma conciencia de los buenos momentos de la vida cuando están pasando. Disfruta de lo bueno del presente, recuerda lo bueno del pasado y espera cosas buenas del futuro.

3. Intenta resolver los cambios e imprevistos que vayan surgiendo. Recuerda que no todos los problemas tienen buenas soluciones.

4. Busca actividades con las que disfrutes. Haz deporte, escucha música, ayuda a los demás, abre tu mente y presta ilusión por aprender.

5. Siéntete vivo. Relaciónate. Conéctate. Habla con tus seres queridos, visita a tus amigos o comparte tertulias con tus familiares.

6. Tolerancia, comprensión y flexibilidad son buenos tónicos para la salud mental positiva.

7. Ten un estilo de vida saludable. Cuida tu salud física, aliméntate bien, duerme suficiente y evita dañar tu salud con el consumo de sustancias tóxicas.

8. Establece rutinas. Tener una estructura diaria proporciona seguridad, reduce la incertidumbre y facilita la disminución de sensaciones desagradables.

9. Si la situación te supera y te encuentras desbordado, pide ayuda.

10. No hay que olvidarse de pintar la vida con humor para que ésta tenga más color.

El Día Internacional de Enfermería en Salud Mental es una fecha importante para visibilizar la creciente necesidad de cuidados enfermeros en este ámbito y para concienciar de la importancia de abordar la asignatura pendiente de la salud mental, garantizando que la prevención, el tratamiento y los cuidados sean accesibles para toda la población.

