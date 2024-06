Canarias es la comunidad que menos camas hospitalarias prevé cerrar este verano

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Canarias prevé cerrar durante este verano el 2,03% de sus plazas hospitalarias, algo más de 80 camas, según un informe divulgado este lunes por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).

Según la agrupación de colectivos, el archipiélago es la comunidad española que menos camas tendrá que suprimir en los próximos meses para afrontar la falta de personal hospitalario debido a las vacaciones estivales.

Extremadura es la comunidad que verá más mermada su capacidad hospitalaria este verano, ya que se prevé cerrar el 18,17% de las camas hospitalarias.

Los hospitales del País Vasco, Madrid, Andalucía y Cataluña son los siguientes más afectados por la falta de reposición del personal de vacaciones ya que perderán el 17,83%, 17,08%, 15,98% y 15,58% de sus camas hospitalarias, respectivamente.

Excusas y afán de ahorro

Según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, el cierre de camas que se realiza todos los veranos en los hospitales españoles se sustenta en tres argumentos: las vacaciones anuales del personal sanitario que se toman mayoritariamente en estos meses; el desplazamiento de población que se produce por las vacaciones y el hecho de que la incidencia de las enfermedades víricas disminuya tradicionalmente en verano.

Sin embargo, la plataforma ciudadana asegura que la principal razón para reducir el número de plazas hospitalarias no es otra que «el afán de ahorro de las comunidades que no sustituyen al personal de vacaciones y que no tiene en cuenta los cambios en la realidad poblacional ni en la demanda asistencial».

La Fadsp califica de insostenible la reducción de la capacidad hospitalaria en verano teniendo en cuenta «las abultadas listas de espera que durante estos meses se hacen aún más prolongadas, y el hecho de que no se aprovecha la disminución de otras demandas asistenciales para agilizarlas».

El colectivo elaboró el informe con datos extraoficiales captados entre los sindicatos debido a la falta de transparencia de las consejerías autonómicas.