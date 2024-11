Unos 200 profesionales exigen una solución al colapso de Urgencias del HUC

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de noviembre 2024, 13:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Más de 200 profesionales se han concentrado este martes en la puerta principal del Hospital Universitario de Canarias (HUC) para denunciar la situación crítica en la que se encuentra el servicio de Urgencias y la falta de respuesta de la Gerencia para implementar medidas que garanticen la seguridad de los profesionales y la calidad asistencial que se presta a los usuarios.

Bajo el lema 'Por tu salud. Por nuestra salud', los profesionales han exigido una solución inmediata para las Urgencias, según informó el Sindicato de Enfermería Satse en Canarias a través de un comunicado.

Esta concentración es la primera de una serie de medidas de presión que los propios profesionales del HUC decidieron poner en marcha en la asamblea de trabajadores organizada por Satse la semana pasada.

La situación es crítica, ya que se está atendiendo a pacientes en sillas en los pasillos sin las condiciones asistenciales ni higiénicas que se requieren. Otros pacientes son colocados en lugares improvisados como la sala de espera de la UCI, sin monitorización ni vigilancia. «No se puede normalizar una situación que no lo es», denuncia Satse en la nota.

La organización sindical advierte de que, si ahora la situación es crítica, «cuando comiencen a llegar pacientes con infecciones respiratorias típicas de la época estacional, la situación va a ser imposible de gestionar con las garantías mínimas de seguridad».

El Sindicato de Enfermería lleva meses denunciando el colapso permanente que atraviesa el Servicio de Urgencias del HUC y que está repercutiendo muy negativamente en la calidad asistencial de los usuarios, mientras el gerente del hospital ignora las demandas de sus profesionales.

Además, numerosos profesionales con muchos años de experiencia en el servicio han solicitado el traslado a otras unidades del hospital, debido a las condiciones precarias en las que se ven obligados a trabajar.

La falta de espacio para ubicar a los pacientes, el elevado número de pacientes y las largas horas de espera que están experimentando, unido a la falta de camillas y recursos adecuados para la atención sanitaria, están poniendo en riesgo tanto la salud laboral de los profesionales como la salud de la población.

Situación insostenible

En una encuesta realizada por Satse en la que participaron 150 trabajadores y trabajadoras de Urgencias los profesionales reconocen que nunca antes habían vivido una situación tan crítica como la actual.

Así, casi el cien por cien afirma que no se cumplen las medidas de seguridad y salud, que la plantilla actual no es suficiente, que faltan recursos materiales, que el equipamiento es insuficiente y que no pueden dedicar el tiempo necesario a cada paciente.

Además, el 90% admite estar física y emocionalmente agotado y manifiesta su malestar porque la administración ni siquiera valora el esfuerzo que realizan a diario.

Un alto porcentaje se queja de que la administración no tiene en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones que afectan al servicio. De hecho, las medidas que quiere llevar a cabo la Gerencia no cuentan con el consenso de los representantes de los trabajadores, ya que se trata de pequeñas obras a medio y largo plazo, que no van a dar solución al problema estructural del servicio de urgencias.

Para Satse, es fundamental que, de una vez por todas, se tomen medidas estructurales para dar una solución real y efectiva y se deje de poner parches a una situación que ya es insostenible, tanto para los profesionales, como para los pacientes y sus familiares.

En Gran Canaria

De momento, a la espera de que comiencen a circular los virus estacionales, la situación de los servicios de urgencias de los hospitales grancanarios es la habitual. No obstante, en el caso del hospital Insular de Gran Canaria algunos pacientes están siendo atendidos en los pasillos de Urgencias, una estampa que se ha cronificado a lo largo de los últimos años y que ya forma parte de su normalidad.

