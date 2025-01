No más notificaciones intempestivas: los Gestores Administrativos exigen un horario justo a la Administración Pública

Jueves, 2 de enero 2025, 13:12 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Seguro que no has recibido una felicitación de año de la Administración Pública, pero puedes estar seguro de que no sebe a que no te quiera molestar fuera del horario de oficina, ni se trata de no querer interrumpir tus merecidas vacaciones», afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, «porque para reclamar que pagues o para avisarte de que te van a realizar una inspección no tienen horario».

Los Gestores Administrativos consultaron los últimos días del año a sus colegiados acerca de las notificaciones que habían recibido sus clientes autónomos para anunciarles la regularización de las cotizaciones que realizaron al RETA en 2023.

El Real decreto Ley 13/2022, de 26 de julio, estableció un nuevo modelo de cotización a la seguridad social por parte de los autónomos, basado en los rendimientos reales. Finalizando el año 2024, la Seguridad Social ha comenzado a comunicar a los autónomos la liquidación del ejercicio 2023.

A 30 de diciembre, en torno al 30% de los autónomos había recibido ya la notificación de regularización. De los autónomos que han recibido comunicación, aproximadamente a un tercio les requieren para pagar y a los restantes les devolverán importes pagados de más.

«Ojo, tras revisar las liquidaciones que la Tesorería General de la Seguridad Social les hace a nuestros clientes, hemos detectado que para un 20 % de los casos el cálculo contiene errores. El hecho de que el cálculo provenga de una Administración no garantiza que esté bien, hay que revisarlo», señala Santiago.

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha comenzado una campaña en www.change.org para solicitar a la Administración que regule el envío de notificaciones a los ciudadanos, limitándose a hacerlo en horario de oficinas, esto es, de 8:00 h a 18:00 h.

«A las 23:31 h del 31 de diciembre me llegaron varias notificaciones de clientes. A las 6 h de la mañana del 1 de enero también me llegaron varias notificaciones. A esas horas le llegó también la notificación a mi cliente, y dos minutos después les estaba atendiendo para trasladarles el motivo de la notificación», afirma Santiago.

Actualmente, las notificaciones electrónicas de la Administración Pública pueden llegar en cualquier momento: de madrugada, fines de semana o incluso festivos. Esto obliga a gestores administrativos, autónomos, empresarios y otros colaboradores sociales a estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin poder ejercer su derecho a la desconexión digital.

Estas prácticas generan un estrés innecesario, rompen la conciliación laboral y familiar, y dificultan una gestión eficiente de los trámites administrativos.

Esta situación genera un impacto negativo:

Estrés y ansiedad:

Una notificación inesperada fuera de horario puede generar preocupación inmediata, interrumpir el descanso y provocar ansiedad innecesaria.

Conciliación rota:

Autónomos, empresarios y colaboradores sociales también tienen derecho a desconectar y a disfrutar de su vida personal y familiar. Recibir notificaciones en horarios inadecuados interfiere gravemente con este derecho.

Ineficiencia administrativa:

Las notificaciones fuera de horario no solo perjudican a los destinatarios, sino que también generan un mal funcionamiento en la gestión de plazos y recursos, ya que muchas de ellas no pueden ser atendidas hasta el siguiente día hábil.

Este modelo de notificaciones vulnera varias normas, en opinión de los Gestores Administrativos:

o Ley General Tributaria, artículo 96:

Obliga a ciertos colectivos (como autónomos y colaboradores sociales) a relacionarse electrónicamente con la Administración, pero no regula los horarios de las notificaciones. Esto crea un vacío normativo que debe corregirse.

o Ley Orgánica 3/2018, artículo 88:

Garantiza el derecho a la desconexión digital para evitar el abuso del tiempo personal, un principio aplicable indirectamente a estos colectivos.

o Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (Ley 6/2017):

Promueve medidas para mejorar la conciliación de los autónomos, un principio que debería extenderse al horario de notificaciones.

o Directiva Europea 2019/1158:

Resalta la importancia de la conciliación familiar y personal para todos los ciudadanos, incluidos los autónomos y empresarios.

Por todo ello, los Gestores Administrativos solicitan que la Administración Pública regule los horarios de envío de notificaciones electrónicas para:

Emitirlas exclusivamente en horario de oficina (de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00).

Excluir fines de semana y festivos.

Reconocer el impacto que tienen estas prácticas en la vida de los autónomos, empresarios y colaboradores sociales, garantizando un trato justo y respetuoso con su tiempo personal y profesional.

«¿Eres autónomo, empresario o colaborador social? ¿Cuántas veces te has visto afectado por notificaciones que llegan en el momento menos oportuno? Si es así, si te ves reflejado en estos párrafos, te pedimos que colabores con nosotros y firmes la petición para exigir que la Administración regule los horarios de envío de notificaciones. ¡Un cambio justo para quienes trabajamos con la Administración Pública y merecemos un trato respetuoso!», sentencia Fernando Santiago.