Un muerto y un herido grave al saltar sobre un tren y tocar la catenaria en Lleida

Una persona ha muerto este martes al saltar sobre un tren y tocar la catenaria en la estación de Lleida-Pirineus, y otra persona ha resultado herida grave, que ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova. El tren implicado es el Alvia 625 que hace el recorrido de A Coruña a Barcelona.

Según explican fuentes policiales, todo apunta a que habrían saltado desde la pasarela peatonal a la parte superior del vagón, y uno de ellos habría tocado la catenaria.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la Prealerta Ferrocat por el corte de circulación en la línea de alta velocidad, y la estación ha quedado sin tensión, según un comunicado en 'X'.

En el interior del tren habría entre 150 y 200 personas, y ya han podido bajar del tren y ADIF está gestionando un transporte alternativo. No obstante, desde Adif informan de que por el momento se encuentra suspendida la circulación de trenes de alta velocidad, aunque la incidencia no afecta a los vehículos que no tienen parada en dicha estación.

Esto significa que los convoyes afectados de la ruta Madrid-Barcelona con parada en Lleida se encuentran detenidos en estaciones del trayecto.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.