Margarita Robles abronca a unos vecinos afectados por la DANA en Paiporta: «Los garajes privados son secundarios»

M. Hortelano Valencia Sábado, 23 de noviembre 2024, 12:11 | Actualizado 12:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, protagonizó este viernes un incidente con unos vecinos de Paiporta, una de las zonas más afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre, durante su visita a la Comunitat. En concreto, según se puede ver en un vídeo que han compartido varios usuarios en redes sociales, la responsable de Defensa abronca a un grupo de vecinos, que le muestran el estado en el que ha quedado el garaje de un edificio, todavía lleno de fango. En el vídeo se aprecia como Robles sube el tono con los afectados, que le piden una solución a la situación en la que están miles de fincas. Pero, ahí, la ministra elude cualquier responsabilidad y sube el tono.

«Los militares están trabajando. Y quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, ha dicho que los garajes privados son subsidiarios», les espeta. La responsable de Defensa continúa, en todo airado: «Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa», señala. «Los correspondientes responsables y el CECOPI han dicho que (los garajes privados) son secundarios. Primero, los garajes públicos, y luego los privados», exclama. Preguntada entonces por los vecinos sobre su presencia en la zona, ella responde, visiblemente molesta: «Vengo porque tengo 8.000 personas trabajando».

Reacciones políticas

Su incidente ha provocado ya las primeras reacciones políticas. Fuentes de la Generalitat valenciana afirman que la actitud mostrada y los comentarios realizados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante un grupo de personas afectadas por la riada en Paiporta, «carecen de la empatía, la solidaridad y la comprensión que se requieren ahora mismo por parte de la Administración Central con los ciudadanos que han sufrido las desastrosas consecuencias del temporal del pasado 29 de octubre».

Estas mismas fuentes consideran que «esta falta de empatía, compresión y solidaridad mostrada por la ministra con los ciudadanos afectados por la riada, puede ahondar más en en el distanciamiento entre las instituciones y la ciudadanía, y más cuando esta actitud reprobable la muestra la propia ministra de defensa, responsable política del ejército español, que es un elemento clave y fundamental en el proceso de reconstrucción de las comarcas valencianas afectadas por la riada».

Desde la Generalitat instan a la ministra de defensa a rectificar «esta actitud insolidaria e intransigente con este grupo de afectados por la riada en Paiporta, y a trabajar por las personas afectadas sin excusas, desde la solidaridad, la empatía y la responsabilidad». «Los ciudadanos no necesitan que les abronque una ministra, ni quieren ni necesitan broncas precisamente de una ministra; ahora mismo sobre todo necesitan empatía, que les comprendan, que se pongan en su situación, y esto es algo que parece que la ministra Robles no ha entendido al mostrar una actitud tan incomprensible, tan carente de humanidad y tan rechazable».

Por ello, estas mismas fuentes de la Generalitat, instan a la ministra a que rectifique y pida perdón a este grupo de ciudadanos de Paiporta, Y que aparque y deje al lado «este tipo de actitudes insolidarias y erráticas que no contribuyen en nada, más bien perjudican, al proceso de reconstrucción que se lleva a cabo en la provincia de Valencia y dañando también el enorme papel que está jugando en este proceso nuestro ejército, que es el ejército de todos».