«Quien agrede no es un monstruo, son hombres que vemos todos los días» La Red Feminista de Gran Canaria convoca la manifestación del 25N bajo el lema 'Contra las violencias machistas ¡Haz tu parte!' Saldrá de la plaza Rafael O'Shanahann a las 19.00 horas

«Hay que poner el foco en que la persona que agrede no es un monstruo, ni un ser extraordinario, ni un raro, sino que son hombres que vemos todos los días, que luego viven con normalidad y que tenemos que poner el foco ahí, no en la víctima como es la víctima y su denuncia», afirmó este viernes una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria, Nereida Vizuete.

La Red responde así al Instituto Canario de Igualdad (ICI), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, que ha elegido este año para su campaña precisamente el lema 'A veces el monstruo está cerca', y lo ha hecho, según explicó la directora del ICI, Ana Brito, «para enfocar cómo las niñas y los niños viven la violencia machista en el hogar y el terror que sienten ante a una posible amenaza por parte de quien les debería proteger, su padre», señaló en una nota de prensa la institución.

«Es muy importante el enfoque en la persona que porque estamos viendo cómo se siguen sucediendo los casos de violencia», dijo Vizuete, que recordó que ya son 41 las mujeres asesinadas en lo que va de año y más de 1. 285 desde que hay registros, el año 2003, y más de 60 niños y niñas huérfanos. «Hasta que no cambiemos el foco y se implique no solo toda la sociedad, sino todas las instituciones» no se acabará con esta violencia estructural, añadió.

Manifestación del 25N

La Red Feminista de Gran Canaria convoca la manifestación del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, en la capital de grancanaria bajo el lema 'Contra las violencias machistas ¡Haz tu parte!'. La movilización arrancará de la plaza Rafael O'Shanahann a las 19.00 horas y culminará en el parque de San Telmo, donde se leerá el manifiesto, explicó Patricia González, otra de las portavoces de la plataforma feminista.

«Animamos a toda la ciudadanía a que un año más venga a la convocatoria y tenga una presencia que sea multitudinaria por todos los hechos que han sucedido recientemente y que siguen sucediéndose durante todos los días. Porque la violencia machista es una lacra social que tenemos como sociedad. Un año más, unamos nuestras fuerzas y les pedimos que nos acompañen», añadió González.

«¿Si quienes nos tienen que amparar no lo hacen, entonces quién?

Vizuete dijo que el lema de este año, 'Contra las violencias machistas ¡Haz tu parte!' «viene a referir a que hay que entender que para acabar con esta violencia» es necesaria la implicación de todos los estamentos sociales y de las instituciones. «Por ejemplo, hay un policía local que se ha convertido en jefe accidental de la policía, teniendo una sentencia firme y portando incluso un dispositivo para para obtener la orden de alejamiento con su víctima. ¿Y esto no lo podemos tolerar, porque si las propias instituciones públicas, que son quienes nos tienen que amparar, no lo hacen, entonces quién? ¿Quién lo va a hacer?», se preguntó en referencia al jefe accidental de la Policía Local de Agaete, donde gobierna el Bloque Nacionalista Rural.

«Desde aquí apelamos a que venga todo el mundo el día 25 de noviembre, que volvamos a salir a la calle reclamando que la violencia machista tiene que acabarse y tiene que acabarse ya, y que para ello necesitamos la implicación de todo el mundo, que cada persona haga su parte», añadió Vizuete.

El «dolor inmenso» que provoca la violencia machista

Preguntada sobre el número de víctimas y que en Canarias, según la ley nacional, no ha habido asesinatos machistas en lo que va de año -según la ley canaria, que incluye los asesinatos fuera de la pareja o expareja ha habido uno- Vizuete dijo que «la cuestión es que las contamos. Es decir, es que ya hemos deshumanizado tanto la cuestión que contamos víctimas como nada. Desde que nosotras escribimos el manifiesto que vamos a leer el próximo lunes hasta que lo hemos editado hace unos días, cambian las cifras y las cifras son mujeres asesinadas. ¿Y es que hemos deshumanizado tanto la cuestión que se nos olvida que hay mujeres que se sido asesinadas, familias detrás que acaban con un dolor inmenso y que la violencia las vemos todos los días, en todas partes, no solo en esas mujeres, pero además en esas mujeres asesinadas? Bueno, que contemos más, que contemos menos, que haya más denuncias, que haya menos. Lo que necesitamos contar son los recursos y para eso las instituciones se tienen que implicar. Vamos a ver este lunes un montón de lazos Violeta, montón de discursos institucionales y lo que queremos son hechos y presupuesto, porque ¿dónde están los dineros? ¿Dónde están las acciones?», se preguntó.

