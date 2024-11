Encuentran en Valencia con vida a una persona en un coche tres días después de la feroz DANA Un operativo de Protección Civil escuchó los gritos de auxilio de una mujer, que no podía salir debido a que tenía varios vehículos encima del suyo

Sara Bonillo Valencia Sábado, 2 de noviembre 2024, 13:09

Una persona ha sido rescatada con vida tres días después de la feroz DANA que arrasó con la provincia de Valencia. Así lo comunicaba, visiblemente emocionado, el responsable de Protección Civil de Moncada, Martín Pérez, a los voluntarios que trabajan con ellos este sábado. «Después de tres días hemos encontrado una persona con vida dentro de un coche», empezaba diciendo, mientras era interrumpido por una oleada de aplausos.

Ayer cuando comenzaron a retirarse los vehículos que obstruían la zona de Benetúser, fue cuando el operativo de Protección Civil escuchó los gritos de auxilio de una mujer que pedía socorro. La mujer fue rescatada y derivada para su tratamiento a los servicios sanitarios, tal y como indican en el diario 'El Meridiano'. La vecina llevaba tres días dentro del coche desde que fue sorprendida por la riada. Sobre su vehículo había muchos más coches y no podía salir.

En estos momentos, la prioridad de los servicios de emergencia es encontrar a las personas que continúan desaparecidas. Decenas de conductores quedaron atrapados en sus vehículos y otras personas fueron arrastradas por la riada, pero sus cuerpos todavía no aparecen. Este viernes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que no aún no se puede concretar una cifra de los desaparecidos, ya que serían «engañosas».

Protección Civil de Moncada, después de tres días, encuentran a una persona viva dentro de un coche.

Lo comunica muy emocionado Martin Pérez, responsable de Protección Civil, al equipo de voluntariado.



Gracias a todo el voluntariado de Protección Civil en las diferentes… pic.twitter.com/emmOrw2OkW — PACMA (@PartidoPACMA) November 2, 2024

Conforme pasan los días, la cifra de víctimas mortales continúa aumentando y supera ya los más de 200 fallecidos. Militares de la UME hallaron este viernes tres cadáveres en el aparcamiento del Mercat en Algemesí, y los cuerpos de un matrimonio y su bebé fueron encontrados sin vida en la carretera CV-424, que une Godelleta con Chiva.

Temas

Benetússer

inundaciones