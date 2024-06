La ULPGC se alinea con la IA: «Tenemos que adaptarnos y fomentar el espíritu crítico»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) dice sí a la inteligencia artificial (IA). Este jueves en el Consejo de Gobierno Abraham Rodríguez, vicegerente de Agenda Digital presentó el documento de «posicionamiento» de la universidad y las recomendaciones para su uso en todos los ámbitos universitarios: docente, investigador y de gestión. «Tenemos que adaptarnos y fomentar el espíritu crítico», explicó Rodríguez en conversación telefónica.

La IA generativa «es una realidad que ha ido creciendo en menos de dos años, cuando se lanzó la primera, y tenemos que aprender a surfear para no quedarnos ni en alta mar, alejados de la costa, ni caernos en medio de la ola y que nos pegue un revolcón. La universidad tiene que alinearse y todo el mundo está convencido de que esto es una revolución tecnológica que afecta al ecosistema de herramientas que utilizamos en la docencia y la investigación», añadió.

RECOMENDACIONES Estudiantes Si utilizan la IA generativa para un trabajo o una prueba deben declararlo. También citar qué herramientas utilizó y adjuntar un anexo con las respuestas que obtuvo.

Docentes También tiene que reconocer su uso si la utilizan «como ayuda para elaborar el proyecto docente o para la preparación de materiales».

Correcciones Si la IA sirve «como apoyo al proceso de corrección de trabajos, pruebas y exámenes» el profesorado debe decirlo. En la investigación no se dan recomendaciones concretas.

El vicegerente de Agenda Digital explicó que en su intervención utilizó «una foto de una manifestación en 1986 de docentes estadounidenses de matemáticas en contra del uso de la calculadora en las aulas» para exponer que «no podemos prohibir, a estas alturas y en este entorno, el uso de herramientas que están transformando la sociedad de una forma espectacular».

Rodríguez advierte, no obstante, de que se tienen que «adaptar» pero también «fomentar el espíritu crítico por parte del estudiantado por lo posibles sesgos de la IA generativa» que se entrena «en el hemisferio norte con las simplificaciones sociales, políticas, culturales y de género que tenemos. Sus respuestas muchas veces amplifican esos sesgos y tenemos que concienciar a la gente de que cuando usamos la IA se está reentrenando por lo que no hay que darle información crítica de la institución o personal porque ellos se quedan con los datos».

Cambios en la enseñanza por la IA

A partir de ahí, señala, la IA generativa cambia la enseñanza porque «muchas veces los docentes tenemos dificultades a la hora de llegar al estudiante y montar un ejemplo con la IA pidiendo que explique un concepto, pero teniendo en cuenta los interesases de los estudiantes, por ejemplo, un cantante de moda, un evento o espectáculo que les guste, crear analogías que expliquen mejor el concepto es importante. Se generan nuevos contenidos más conectados a lo que entienden los estudiantes», explica, por lo que «se abre un mundo de posibilidades en nuevas tecnologías formativas».

La IA, recuerda el vicegerente de Agenda Digital, «la estamos usando queramos o no en nuestra vida particular. También cuando Netflix te recomienda una película. La IA no para de mirar tus pautas de comportamiento. Ahora vamos hacia modelos en cierta manera personalizados, adaptados a los intereses y a la manera de aprender de los estudiantes».

En la guía que se ha aprobado en la ULPGC se recuerda al estudiantado que, si utiliza IA generativa para realizar un trabajo o prueba, «deberá declararlo en el mismo» y, además, citar qué herramientas utilizó y las respuestas que obtuvo.

También el profesorado tendrá que dejar claro si utiliza o no IA generativa bien «como ayuda para elaborar el proyecto docente o para la preparación de materiales». Y, del mismo modo, hará constar su la utiliza «como apoyo al proceso de corrección de trabajos, pruebas y exámenes». Por último, recomienda a toda la comunidad universitaria «integrar» la IA generativa «en su trabajo diario como una herramienta digital más», porque ha llegado «para quedarse».

El nuevo gerente presenta las cuentas «saneadas» de 2023 pese a la financiación «insuficiente» El nuevo gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Jorge Balaguer presentó este jueves en Consejo de Gobierno las cuentas anuales correspondientes a 2023 de la institución, que indican que el importe de su activo al cierre de ese año fue de 189,25 millones de euros, financiado mayoritariamente con recursos propios (70,4%) y que incorpora un aumento del patrimonio neto de 2,9 millones de euros. El gerente destacó que la ULPGC presenta unas «cuentas saneadas», con un bajo endeudamiento y una alta liquidez, lo que pone de manifiesto una gestión responsable y ajustada a la legalidad. «Las cuentas de la ULPGC de 2023 vuelven a poner de manifiesto que, a pesar de la insuficiente financiación de su estructura básica, cumple con el mandato de equilibrio que fijó la Ley de Presupuestos de Canarias para 2023», afirmó el gerente según explica la ULPGC en una nota de prensa. Por su parte, el vicerrector de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones, Luís Hernández Calvento, presentó una nueva titulación propia que fue aprobada por el Consejo de Gobierno: el Experto Universitario en Dirección Técnica de la Actividad Física y el Deporte. E informó de que se renovarán las ediciones de siete títulos propios, entre ellos el de Maestría Universitaria en Enfermería Escolar. Además, la vicerrectora de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa, Cecilia Dorado, presentó para su aprobación, un nuevo reglamento que actualiza el proceso de selección y promoción del profesorado, con el fin de adaptar la normativa interna de la ULPGC al nuevo marco legal de la LOSU. «Para asegurar la calidad de los concursos de acceso a plazas docentes hemos introducido dos requisitos claves: se valorará de manera similar la experiencia docente y la investigadora, incluyendo la transferencia de conocimiento», dijo.