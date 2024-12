Tavío: «Mi candidatura es una alternativa de cambio real en la ULPGC»

T. Artiles Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 1 de diciembre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La catedrática de Microbiología María del Mar Tavío (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) defiende en esta entrevista que su candidatura al Rectorado es la «alternativa de cambio» real en la ULPGC. De ganar sería la primera mujer en estar al frente de la universidad grancanaria en sus 35 años de existencia. «Eso no es lo importante, lo importante es que mi programa representa un avance para la ULPGC», sostiene.

–¿Cree que ha convencido a la comunidad universitaria de que la ULPGC necesita un cambio y de que usted lo representa?

–Creo que nuestro programa ha quedado muy claro a los diferentes colectivos y en este sentido destacar que es realmente una alternativa, porque entre el programa de [Lluís] Serra y el de [Gregorio] Rodríguez no hay grandes diferencias, son muy continuistas. Sin embargo, mi candidatura sí que tiene una propuesta nueva y es realmente una alternativa. De hecho, ha tenido tan buena acogida que en el debate que hubo en el Paraninfo Serra salió poniendo una de las ideas que llevamos nosotros en el programa y que él no llevaba, que es que el PTGAS [el personal técnico de gestión, administración y servicios] lleve las direcciones de los diferentes vicerrectorados.

–¿No cree que ha sido una campaña electoral tensa?

–Sí, sobre todo en algunos momentos, porque yo considero que hay que respetar las normas y en ese sentido respetar también las opiniones de los demás sin necesidad de utilizar calificativos. Y se han utilizado calificativos por parte de Serra, tanto hacia el candidato Rodríguez como hacia mí.

–¿Prevé una segunda vuelta?

–Creo que hay bastantes probabilidades de que la haya, de que ninguna de las tres candidaturas logre ahora un porcentaje superior al 50%.

Organización de la ULPGC «Contaré con el personal técnico de gestión para ocupar las direcciones de los vicerrectorados»

–Usted plantea como principal desafío recuperar el prestigio académico de la ULPGC.

–Todo está enlazado. Es decir, en nuestro programa hay una transversalidad y está todo relacionado. Desde luego es importante recuperar ese prestigio porque los evaluadores externos y las empresas cuando van a ver el currículum de aquellos a los que quieren contratar siempre valoran y ven de dónde proceden, de qué universidad y cuál es el prestigio según evaluadores externos. Los rankings son evaluaciones externas de diferentes cuestiones y parámetros, así que lo tienes que tener en cuenta aunque no sea el único objetivo. En nuestro programa queremos además cambiar la organización para que sea una universidad que responda tanto a las necesidades actuales como a los retos futuros, y se necesita un cambio en profundidad.

–En esta campaña se ha hablado de bulos y desinformaciones, una de ellas sobre el número de estudiantes. Usted sostiene que baja.

–Hemos perdido alumnado en estos cuatro años y es algo que se puede comprobar en los datos de las memorias que saca cada año la universidad. Hemos perdido un número de alumnos importante, casi 2.000 en los últimos cuatro años y ahí desde luego está fallando algo. Tenemos un potencial de crecimiento importante, por ejemplo hacia Lanzarote y Fuerteventura, y lo que es ilógico es que la candidatura de Serra esté hablando de buscar alumnos en el continente africano, que yo veo respetable, pero aquí tenemos Lanzarote y Fuerteventura y no ha habido un claro aumento de la oferta.

Y por otra parte, el señor Rodríguez habla también de Latinoamérica, que también es muy respetable, pero primero la ULPGC tiene que cumplir con su fin social en la sociedad que la sustenta. Hay universidades como la de Granada que tiene un vicerrectorado para los campus de Ceuta y Melilla, que juntas suman 180.000 habitantes. Lanzarote y Fuerteventura juntas suman 280.000. Hay que mirar al potencial estudiantado que tenemos ahí y que estamos perdiendo por no tener una estrategia de una oferta de títulos atractiva.

Ampliar

– ¿Cuál sería su apuesta en nuevas titulaciones si es elegida?

– En primer lugar haría lo que hay que hacer, que es una estrategia racional. No puede ocurrir que la oferta de titulaciones, el tan renombrado mapa de titulaciones al que se refiere el señor Serra, esté basado en una encuesta dentro de la comunidad universitaria, porque así no tienes los datos que tienes que tener.

El análisis racional incluye qué tenemos en el mercado, qué necesita el mercado laboral en el que se van a integrar los egresados y egresadas que terminan nuestros títulos, qué nuevos títulos o qué cambios tenemos que hacer en los que ya ofertamos para que tengan una mejor empleabilidad y capacidad de emprendimiento, para que ofrezcan un atractivo especial respecto a títulos que tenemos y ya ofertan algunas universidades privadas aquí en Canarias, porque hay que poner en valor esas diferencias que tienen los títulos de nuestra universidad.

–¿Qué importancia le da a que si gana se convertiría en la primera rectora electa de la ULPGC?

– Yo le doy importancia a que considero que realmente mi candidatura presenta una alternativa, no venimos a repetir lo que se ha estado haciendo, sino que apostamos por introducir y llevar a cabo los cambios que necesita la ULPGC para encarar el futuro. Si me eligen sería la primera rectora electa, pero eso no es lo importante. Lo importante estriba en que el programa que presento es una alternativa de avance para la ULPGC.

Financiación «Cuando se va a reclamar más dinero al Gobierno canario hay que ir con las cuentas claras»

–Uno de los retos si es elegida es abordar la financiación universitaria. ¿Qué hará para negociar con el Gobierno canario?

–En primer lugar lo importante cuando vas a negociar, sobre todo cuando vas a pedir una mejor financiación, es llevar las cuentas claras, demostrar un uso racional y efectivo del presupuesto que tienes, demostrar que eres de fiar y que estás gastando en las prioridades que estableces y que están recogidas ya en la LOSU. Cuando uno va a presentarse ante el Gobierno de Canarias para pedir ese aumento de financiación, desde luego lo primero es demostrar racionalidad en el gasto y que ese dinero no lo estás invirtiendo en aquello que no es prioritario, sino en lo que realmente importa.

Y a partir de ahí, yendo con las cuentas claras, uno se siente más empoderado para reclamar hasta donde tenga que reclamar al Gobierno. Estos días ha salido una información de que la Universidad Complutense de Madrid está reclamando más dinero a su gobierno porque ellos tienen una dotación de 6.000 euros por alumno-alumna por año, cuando la media de las universidades españolas está en 7.500. Nosotros no estamos por debajo de esa cifra, teniendo en cuenta el presupuesto de la ULPGC en 2023 y el número de alumnos. Lo que quiero decir es que es importante contar con una financiación necesaria y mi candidatura va a reclamar el presupuesto suficiente, pero las cuentas hay que tenerlas claras.

–Si llega al Rectorado, ¿qué tres medidas de su programa aplicaría de forma inmediata?

–Primero hablo de una cuestión del día a día, de la habitabilidad y equipamiento de las aulas. No es posible que tengamos mobiliario de hace 35 años que ya no cumplen las funciones. Este es un compromiso claro con el estudiantado. En la mayor parte de las facultades y escuelas tenemos sillas donde los alumnos no pueden apoyar el ordenador ni la tableta.

Otra medida importantísima es garantizar la libertad de expresión y de crítica. A día de hoy no se ha cumplido la obligación que establece la LOSU de que un miembro del PTGAS dirija la unidad de Inspección de servicios y está como inspector un PDI, un profesor. La universidad debe ser ejemplo y centro de esa libertad y de esa democracia.

Y la tercera medida también tiene que ver con el PTGAS. Si salgo elegida voy a organizar mi equipo de gobierno con racionalidad. Llevo siete vicerrectores y vicerrectoras, mientras que cada una de las otras candidaturas llevan diez cada una. Voy a contar con el personal técnico de gestión, administración y servicios para ocupar esas direcciones, evitando además lo que está ocurriendo también hoy, que es ocupar puestos de libre designación por compromisos de diferente índole, cuando el personal más idóneo para ocuparlos es el PTGAS especializado en la materia correspondiente de esas direcciones.

–Termine con un mensaje a la comunidad universitaria.

–Mi candidatura ofrece claramente la oportunidad del cambio. Pero para que se produzca, si se cree que mi candidatura es la idónea porque es una alternativa verdadera y necesaria, es importante ir a votar y plasmarlo depositando el voto en las urnas el 5 de diciembre.