«La reducción del abandono escolar en Canarias es un gran éxito de la sociedad»

En 2024 un 13,1% de la juventud canaria de entre 18 a 24 años no había completado la segunda etapa de educación secundaria, ya sea FP o Bachillerato, y no seguía ningún tipo de formación. 1,67 puntos porcentuales menos que el año anterior. «Desde 2020 la tasa es estable. Estamos entre un 12 y un 13%. Es un gran éxito como sociedad y no lo estamos valorando en su justa medida», lamenta José Saturnino Martínez García, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee).

Las cifras de abandono educativo temprano se extraen de la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las últimas este pasado martes. Pero al hacerse de esta forma, con la EPA, «y no con los registros de la Consejería, no alcanza un nivel de detalle exhaustivo», explica el sociólogo, «lo que da un margen de error relativamente grande con diferencias de hasta dos puntos. Eso es ruido estadístico», añade. Por eso insiste en la «estabilidad» de la cifra en Canarias. «Si un año estamos en el 11,8% y otro 13,1% estamos estables en torno al 12 o 13%», afirma.

EN CONTEXTO Mantenida El director de la Accuee resalta el logro de que la tasa de abandono se estabilice esté en la media nacional, 13%.

Dos valores positivos En los últimos 15 años el alumnado canario «ha mejorando en competencia» y ha bajado el abandono escolar temprano

Brecha de género Ha bajado en 15 puntos porcentuales. En la actualidad es de 6 puntos.

Además, echando la vista atrás, abunda Martínez García, «venimos desde el inicio de los años 2000 teniendo una bajada más o menos importante de entre uno y dos puntos porcentuales anuales. Esa bajada en los últimos cuatro se ha ralentizado, pero nunca habíamos estado tan bien como en este período». La tasa nacional también ha bajado y está en el 13%.

El experto se refiere a que si bien en 2024 se ha bajado en 1,67 puntos porcentuales hasta un 13,1%, en 2021 se situó en el 11,8% y en 2022 llegó a su mínimo histórico, en un 11,7%, repuntando en 2023 hasta el 14,7%.

Para el director de la Accuee si no se tiene en cuenta un período más amplio para analizar la tasa de abandono escolar temprano «se transmite un mensaje derrotista cuando, en realidad, el avance que hemos dado en abandono escolar temprano es brutal. Hemos pasado del 35% al 13%, es decir, de estar a más de 20 puntos del promedio europeo a estar a solo 4 puntos. Mirar solo el último año es un error. La mejora es un gran éxito social».

No hay una bajada del nivel de exigencia

Además, señala el experto, hay que rechazar los argumentos que relacionan la caída del abandono escolar temprano con una «bajada del nivel de exigencia». En la Accuee « analizamos los niveles competenciales y eso no es cierto». Martínez García explica que existen dos tipos de pruebas. Una es la Timss (Trends in International Mathematics and Science Study en inglés), que evalúa las competencias cognitivas en matemáticas uy ciencias en el alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO desde el año 1995, cada cuatro años y «entre 2010 y 2020 hubo una mejora competencial en el alumnado de 4º de Primaria que luego se ha estabilizado». Y, además, PISA demuestra también «una mejora competencial» entre 2009 y 2015. «Hay mejora y estabilización, no empeoramiento. El alumnado canario esta mejorando en competencia en los últimos 15 años y bajando en abandono escolar temprano. Es un éxito social en el que participamos todos, los diferentes gobiernos autonómicos, el profesorado, las familias y el alumnado. En el éxito educativo de Canarias».

Brecha de género

Y también, pese a que hay una brecha de género, los chicos abandonan más que las chicas, con un 16,04% de tasa para ellos y un 10% para ellas el último año, «ha bajado porque llegó a estar en 15 puntos porcentuales la diferencia y ahora está en 5», señala Martínez García. A su juicio, esta reducción tiene que ver con el mercado laboral. «Las oportunidades laborales para chicos sin estudio antes eran mejores, podían encontrar trabajo y buen sueldo, pero está dejando de ser así. Hoy el mercado de trabajo penaliza a la gente que no termina la ESO», añade.