La proliferación de universidades privadas pone «en riesgo de colapso» al sistema canario

Si el pasado viernes el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, advertía de que la proliferación de universidades privadas «amenaza la equidad», este miércoles el rector de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), Lluís Serra, en la apertura del curso recogía el guante y añadía otro problema: «El colapso del sistema universitario».

«A día de hoy estamos teniendo muchos retraso en la implantación de titulaciones en nuestra Comunidad. En algunos casos los títulos se demoran hasta dos años, desde que se detecta una demanda a la que alguna universidad decide dar respuesta, hasta que se recibe la aprobación final para su puesta en marcha. En parte esto es debido a un procedimiento engorroso, derivado de la falta de adaptación de la normativa canaria a la nacional; y en parte es consecuencia del alcance que tiene nuestra administración para hacer frente a siete universidades, en un momento especialmente complejo , con la adaptación a la normativa de las titulaciones a lo que se suma la llegada de muchos títulos por parte de las ultimas universidades privadas en incorporarse al sistema universitario canario», lamentó en su discurso.

Momentos antes, en declaraciones a los medios de comunicación Serra aclaró que a la ULPGC no le preocupa «la competencia» de la universidades privadas, pero sí la «injerencia» en el sistema universitario canario en general. «En un territorio tan pequeño ya hay siete universidades. ¿Vamos a seguir autorizando?», se preguntó. Y pidió «poner un poco de raciocinio» porque «la estructura [administrativa] es la misma». De hecho, el rector de la ULPGC reconoció que la universidad se había «caído» en dos títulos interuniversitarios por esta tardanza. «Es como si llegaran dos millones de turistas más y no hubiera camas. Hacen falta recursos administrativos y tenemos títulos que se nos ha caído porque no habíamos cumplido los procedimientos mientras otras seis comunidades siguen adelante nosotros nos hemos quedado atrás», lamentó.

Por su parte, la consejera de Universidades, Migdalia Machín, que acudió al acto inaugural del curso en el Paraninfo dijo que el Ejecutivo «no está para decir si tiene que haber más universidades privadas o no», sino que debe «velar por si cumplen los procedimientos e informes» y si lo hacen hay que darles luz verde. Con todo, insistió, «nosotros defendemos lo público».

«Nosotros nos ajustamos a un marco legal. Si cumplen no le podemos decir que no, aunque seguimos reforzando la pública, que es nuestro objetivo», abundó.

Contrato programa

La financiación universitaria también estuvo presente en el discurso de Serra, y por ella, dijo, había «rezado» a la virgen del Pino. La ULPGC arrastra un déficit de 9 millones de euros para cubrir los costes del aumento de las retribuciones y servicios básicos, pero es «optimista» con respecto a que se firme en breve el contrato programa. «Desde la Consejería hay buena disposición», dijo.

Machín, sin embargo, parece no tener prisa pues cree más importante lograr un buen acuerdo. «Seguimos negociando. Un contrato programa hay que hacerlo con tranquilidad porque eso es lo que va a dar estabilidad a la universidad y soy consciente de que es vital para su supervivencia. Nos hemos reunido con ellos y hay cuestiones que tenemos que llevar a cabo. Tenemos un calendario establecido y esperamos llevarlo a cabo cuanto antes. Pero con algo tan vital prefiero ir con sosiego», resaltó.

Nuevos títulos

Serra dijo que la ULPGC está «ultimando» un nuevo título sobre inmigración, un problema que afecta a Canarias, y desgranó algunos de los hitos de su mandato, entre ellos aumentar el alumnado de nuevo ingreso, coincidiendo con un año electoral en el que espera revalidar el rectorado.