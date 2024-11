«En la nueva PAU hay que estudiar un poco más, pero no es más difícil»

Antonio Adelfo Delgado se podía haber jubilado en junio del año pasado, pero la entrada en vigor de la nueva selectividad, que vuelve a llamarse PAU, este curso, y que pone el énfasis en las competencias, hizo que lo retrasara. Los cambios no son drásticos, pero tenían que elaborar nuevos modelos de exámenes. Delgado es el presidente de la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (Copau) en Canarias, y como dijo en septiembre, estos nuevos modelos ya están disponibles. «Este es un curso de transición», asegura. Y manda un mensaje de tranquilidad. Aunque este año el alumnado tendrá que estudiar «un poco más», la prueba «no es más difícil».

-El alumnado llegó a hacer huelga porque no había modelos de examen. Pero ya están, como usted dijo. ¿Cómo se ha tomado el profesorado los cambios?

-El profesorado, al principio, estaba un poco asustado, pero la verdad es que he ido constatando que, en general, se han tomado bien los cambios de la prueba. Son conscientes de que el alumnado va a tener que estudiar un poquito más, pero es una transición. Si hubiésemos ido a un 100% de cambio total no solo iría en prejuicio del alumnado. Con una prueba mucho más difícil que el año anterior, además, podría haber provocado una bajada de las medias y calificaciones porque competirían con otros estudiantes que han hecho la EBAU el año anterior en otras condiciones porque se reserva la calificación -en referencia a quienes se presentan con la prueba aprobada para subir nota-.

-La queja ha sido que los nuevos modelos de examen llegaban tarde porque empezaron el curso sin ellos.

-Lo que ocurrió este año no va a ocurrir el próximo, A partir de noviembre y diciembre se empezará a trabajar en la comisión nacional por materias para homogeneizar más. Los cambios de la prueba de acceso a la universidad del curso 2025-26 van a ser conocidos no en septiembre sino mucho antes. Lo ideal sería entre marzo y abril. Este año se ha hecho un trabajo muy serio. Hay que tener en cuenta que el decreto [que daba las indicaciones para hacer los exámenes] salió en junio. Desde que se pusieron las notas de julio se empezó a trabajar.

-¿Es mejor la PAU que la EBAU para el estudiantado o es más difícil?

-Ahora está claro que si no has estudiado el 80% del currículo no vas a poder sacar una buena calificación. Las reglas de juego están claras para todos. Y de cara a las universidades es mejor. Segundo de Bachillerato se estaba tomando como si fuera una academia preparatoria de la prueba, y primero como para llegar a segundo para preparar un examen. El Bachillerato estaba bastante condicionado por la EBAU y las universidades necesitan que lleguen estudiantes más preparados.

-¿También con los trucos de las academias preparatorias, ahorrando materia?

-Claro. Nosotros, afortunadamente, aprovechamos la pandemia que generó optatividad, pero en cuanto se acabó, aunque el sistema covid siguió varios años, logramos en bastantes materias evitar que la opcionabilidad en una asignatura permitiera que un alumno se estudiara la opción a o la b y eso suponía que se podía estudiar la mitad del currículo. Ahora hay optatividad, pero eso no significa que sean de un bloque determinado para evitar la picaresca.

-Pero muchos están presionados por la nota, como quienes quieren estudiar Enfermería o Medicina...

-A veces se carga todo el peso en la prueba y olvidamos que la selectividad es el 40% de la nota, el 60% es la nota que el alumnado ya trae. De hecho, eso es lo que explica un poquito que, a veces, se infle un poco la nota. Lo digo con reparo, pero eso explica algunas cuestiones. La PAU no solo hace de filtro para ordenar al alumnado. Hace un filtro también con respecto a la calificación, que siempre baja. Ahora para la PAU vas a tener que estudiar un poco más, pero los exámenes no son más difíciles.

-¿Qué consejo le daría al estudiantado?

-Yo he estado muchos años como profesor en la selectividad. Suelen estar nerviosos, pero yo les decía que estén tranquilos, que ya superaron un Bachillerato. Van a examinarse de lo mismo. Esa prueba lo que acredita son las exigencias del grado. Soy optimista ante un mayor nivel de exigencia y de cumplimiento curricular. Los currículos son prescriptivos, hay que cumplir con las competencias que necesitas. Si no se llega el problema esta en otro lado, en cómo se organiza el curso.

-La homogeneidad total está ya descartada. ¿Pero se pueden acercar más las pruebas?

-Sí, eso ya lo reconoce todo el mundo, hasta el PP que ha promovido una homogeneidad entre todas sus comunidades. Hemos llegado a modelos parecidos, a porcentajes similares, a criterios comunes en el cómputo de las faltas de ortografía, ¿se puede ir más allá? En imposible llegar al 100%, al 50% sí sería posible porque hay partes del currículo que son exactamente iguales. Pero a veces nos quedamos en la superficie. Por ejemplo, que la prueba se celebre de tal a tal día. Claro, hay unas fechas porque somos distrito único universitario [todo el territorio nacional] y por el tema de la preinscripción debe ser más o menos homogéneo, pero nosotros nos hemos desligado de cumplir el mismo horario y mantenemos un día más la prueba para dividir al alumnado en letras y ciencias porque en lugar de tener a 800 personas tengo a 400 y aprovechamos mejor las infraestructuras que tenemos.

-La crítica venían a cuenta de que en algunas comunidades, incluida la nuestra, era más fácil. ¿Es cierto?

-Un día estaba con Antonio Ramos Gordillo, cuando era vicerrector de Estudiantes, en unas jornadas en Santiago de Compostela antes de la covid y alguien lo dijo y él respondió que lo acreditara. Cuando se hacen análisis comparados se ven diferencias, pero en las calificaciones unas se compensan con otras. Decían que Lengua Castellana era muy fácil en Canarias y no era cierto. E incluso se formó una comisión de todos los responsables de la EBAU a nivel nacional y el modelo con el que se empezó a trabajar fue el nuestro. También hemos hecho estudios nosotros y hemos hecho seguimiento de alumnos y casi en el 90% es un alumnado muy brillante que desarrolla bien su carrera. Si esas notas, como en Medicina, fueran adquiridas de forma irregular o con beneficios seria extraño que esos alumnos pudieran afrontar esas carreras. Es una leyenda urbana.