La nueva selectividad elimina la opción del texto periodístico o literario: será «multimodal»

Tal y como estaba previsto el apartado de exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2024-25 de la web de la Consejería de Educación se va cargando de los nuevos exámenes que servirán como modelo al alumnado. El primero en salir fue el de Historia de la Filosofía, pero ya está colgado también el de Lengua y Literatura Castellana, Historia del Arte o Ciencias Generales y uno de los grandes cambios será precisamente en Lengua, ya no se podrá optar entre el texto periodístico y el literario porque el contenido propuesto será «multimodal».

«Este examen es una transición a lo que será el modelo definitivo del curso 2025-26, una prueba que servirá para trabajar el definitivo en el próximo curso», explica José Ramos Arteaga, miembro de la subcomisión de Lengua y Literatura Castellana de la COPAU. «Y uno de los elementos fundamentales que ya no hay dos opciones. Ahora en uno solo tienen que estar todos los saberes de 2º de Bachillerato», apunta.

La subcomisión ha elaborado tres modelos diferentes, en los que se aprecia lo que se pedirá al alumnado. «Ya no puede ser un comentario vinculado a un tipo de texto concreto para que se parezca al modelo competencial de todo el Estado español. Las preguntas sobre el texto multimodal -que puede ser una viñeta, un texto literario o incluso un texto WhatsApp- sí que tienen opción», añade.

Se detraen menos puntos

También el experto destaca otro cambio importante que beneficia al alumnado, y es que «en nuestra comunidad es donde más se detraía por expresión escrita y nos han aconsejado bajar de los 5 a los 3 puntos» y seguramente, continúa, el próximo año se reduzca a 2 para que sea como en el resto de las comunidades.

Con todo, el contenido de la materia no se ha cambiado, recuerda. «Pero la heterogeneidad de los textos va a obligar a que vea la lengua en contextos diversos e impele al alumnado a reflexionar». De hecho, sigue, cree que el cambio hace que la prueba esté «más enfocada al alumnado» porque las preguntas están «dirigidas a los saberes que aprende en el curso y se lo señala».

Tendrán que estudiar a todos los autores

En Historia de la Filosofía, dice el docente Vicente Díaz, que ha sido corrector de exámenes de la EBAU, uno de los cambios es que «en el modelo anterior el alumnado podía prepararse la prueba estudiando tres autores. Ahora no es posible porque ha cambiado la normativa. La prueba se hace un poco más compleja, pero para compensar ya no hay una pregunta de terminología que era una pregunta muy memorística». Se refiere el docente a que la nueva PAU debe cumplir con la Lomloe, y, en ese sentido, se exige un aprendizaje por competencias con la ventaja de que este alumnado de 2º de Bachillerato ya comenzó en el curso anterior en este marco normativo.

«El alumnado no puede traer tan masticado el examen como antes, lo que favorece más lo que se supone que es el tema competencial. Se le pedirá que hable de un problema actual y no como hasta ahora de un problema abstracto. Partir de un problema actual y hacerlo en clave filosófica me parece acertado», asegura. «Antes muchos alumnos no contestaban a la primera pregunta primera del texto pero respondiendo la 2, 3 y 4 garantizabas hasta un 8. Ahora tienen que hacer relaciones filosóficas. Me parece interesante de cara al alumno», asegura.