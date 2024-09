El modelo y criterios de la EBAU se sabrán «antes del 30 de octubre» El presidente de la comisión de la prueba en las islas recuerda que no va a ser «una apuesta radicalmente distinta» al modelo anterior, sino que irá adaptándose

13.528 estudiantes de 2º de Bachillerato en Canarias empezaron el martes las clases sin saber cómo será la nueva prueba de acceso a la universidad (PAU), que es el nombre que tendrá la EBAU. Una incertidumbre que también se ha trasladado a buena parte del profesorado de las islas. Sin embargo, desde la comisión que organiza la selectividad en Canarias se pide «tranquilidad», ya que «antes del 30 de octubre» se conocerá «qué modelo y a qué atenerse» en la PAU 2025. Así lo explica el presidente de la Comisión Organizadora COPAU, Antonio Adelfo Delgado, tras la primera reunión ayer de este órgano.

«La preocupación es normal», señala Delgado, especialmente porque 2º de Bachillerato se ha convertido en un curso muy enfocado a la prueba. Sin embargo, añade, «lo van a saber en octubre. Entre el 15 y el 30 de octubre van a saber a qué atenerse, cuál será el modelo y qué porcentaje de opcionalidad» tendrán los exámenes.

Delgado recuerda que el Real Decreto que desarrolla la nueva prueba se publicó el pasado junio tras el retraso sufrido por las elecciones. Desde entonces se han mantenido varias reuniones para definir el nuevo modelo y poder llegar a unos criterios generales para todas las materias, pero ¡se ha llegado a la conclusión de que homogeneizar la prueba «en toda España», que no unificarla» dado que parte de los currículos educativos son diferentes, «no daba tiempo». Por lo que se ha llegado a «acuerdos generales» para 2025 y se ahondará en la homogeneización de cada materia de cara a la prueba de 2026. Así, explica el experto, «los porcentajes de optatividad del año 2026 serán menores que en 2025, pero la primera PAU no va a ser una apuesta radicalmente distinta y que abarque 100% de los currículos. Tampoco es asumible que los exámenes sean al 100% competenciales porque incluso hay partes de los currículos que no lo permiten tanto».

Primer trimestre. En octubre ya estarán disponibles los nuevos modelos de exámenes de la PAU en Canarias.

Opcionabilidad. La PAU irá cambiando poco a poco, de tal forma que en 2025 habrá más opcionabilidad que en 2026.

Temario. Canarias ya apostaba por limitar el 10 a conocer entre el 70 y el 80% del curriculum. No se llegará al 100%.

Delgado abunda en que en noviembre «ya el profesorado estará trabajando y adaptando la programación y actividades a la nueva PAU», con «muchos meses por delante», y con más tiempo aún en 2026. Sobre la optatividad Delgado señala que «es una realidad que va a ir desapareciendo» y ya en Canarias, tras la pandemia, «la habíamos ido adaptando en cada materia para hacer que nadie pueda sacar un 10 si por lo menos no acredita un 70 o 80% del currículo». No obstante, habrá «una situación de tránsito en cada materia». De tal forma, señala, que «aunque los porcentajes de optatividad irán bajando», pero no obligarán «ya» a abarcar «el 100% de los currículos».