Lluís Serra: «Hemos sido capaces de revertir la caída libre de estudiantes en la universidad»

Lluís Serra Majem (Barcelona, 1959) aprovechará el acto de apertura del curso del día 18, el último de su mandato, para hacer balance de una gestión de la que está «satisfecho». El rector de la ULPGC afirma que la «prioridad» sigue siendo firmar el contrato programa con el Gobierno, un modelo de financiación imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público canario.

-Arranca el último curso de su mandato y todavía no se ha cerrado el modelo de financiación con el Gobierno canario. ¿Es la gran asignatura pendiente?

-Sin duda es nuestra gran asignatura pendiente y ojalá pudiéramos concretarlo a lo largo de este curso. Es una prioridad para la propia sostenibilidad del sistema universitario público canario y, lógicamente, también para hacer frente a necesidades que tenemos en nuestras instalaciones, en nuestros planes de estudio. Es absolutamente primordial. Si hay verdaderamente voluntad política se tiene que resolver.

A nosotros no nos gusta la matraquilla de estar siempre pidiendo, pero se trata de pedir una financiación adecuada y, en definitiva, invertir en nuestros sistemas universitarios, que es invertir en empleo, en crecimiento económico, en diversificación de la economía. Y vemos que cuando el presidente está luchando por algo tan importante como es la inmigración y la atención de los menores, no para hasta que no lo consigue. Pues nosotros no pararemos hasta conseguirlo.

-Celebró la creación de una consejería de Universidades en el Gobierno canario. ¿Se siente decepcionado?

- Crear una nueva consejería es algo que lleva un tiempo, hay que desarrollar orgánicamente la estructura y, por desgracia, las administraciones no somos nada rápidas. Hay muy buena sintonía con la consejera, con el viceconsejero, que es de nuestra casa, y estamos convencidos de que es la solución, pero, por ahora, es cierto que las noticias no han sido extraordinariamente buenas.

-Usted cifra la infrafinanciación actual de la ULPGC en nueve millones de euros. ¿Su trabajo de rector ha sido en gran parte buscar dinero?

-Sí, en la universidad se sigue siempre buscando financiación y a veces lo encontramos, a veces no. Hemos hecho malabarismos con los remanentes, por primera vez hemos podido utilizar los fondos del Fedecan, que nos permitirán una serie de inversiones ahora en los campus, como la importante obra de Ingeniería Informática. Los remanentes del Cabildo también han sido un balón de oxígeno importante, nos llegan ahora más de cinco millones de euros en distintas partidas. Son buenas noticias, pero hay que estar siempre con el pico y la pala buscando. Es nuestra obligación, pero sería mucho más fácil tener un sistema de financiación ya aprobado que nos permitiera planificar con calma los próximos años.

- ¿Sabe ya el número de nuevos estudiantes en este curso?

-La cifra definitiva la tendremos el 15 de octubre, pero viendo un poco lo del año pasado y lo que tenemos ahora, estamos clavando las cifras de 4.200 nuevos estudiantes de grado, prácticamente nuestro máximo histórico. Llegamos a un mínimo de 3.700 y estamos consolidando 500 más. Y llegamos a 3.700 ante el panorama de universidades privadas surgiendo como setas por todos lados, con un apoyo a la Formación Profesional sin precedentes, con una mayor inversión por estudiante al que se hace en las universidades. Yo creo que podemos estar contentos.

La estrategia en los próximos años será captar estudiantes en el extranjero. Este es un poco el gran reto que tenemos, pero también de nuevo depende del contrato de programa, porque si incentiva la captación de estudiantes del extranjero, nosotros vamos a viajar a Marruecos, a otros países africanos, buscando y captando estudiantes.

- Habla de la proliferación de universidades privadas. ¿Qué opina de que una de las primeras medidas del Gobierno canario en universidades haya sido la aprobación de la TECH?

- La verdad es que nos sorprendió por la forma en que se produjo. Había que cumplir los trámites y de alguna forma se apresuró. Me preocupa por el propio sistema universitario canario, porque son elementos que pueden distorsionar la propia imagen. Buscamos elementos que prestigien, no que desprestigien, y creo que no va a contribuir al prestigio del sistema universitario canario. De todas formas, lo veremos. Para nosotros la formación a distancia no supone una competencia, pero qué duda cabe que nos gustaría que cualquier tipo de formación que se impartiera desde esta tierra fuera de la máxima calidad posible.

-¿Cree que el alumnado recurre a estas universidades privadas porque no encuentran lo que buscan en las públicas?

- Yo creo que no. Tener 4.200 estudiantes de nuevo ingreso ya es mucho y La Laguna tiene 5.000 más. Estamos cumpliendo nuestro propósito fundamental. Ahora bien, nosotros tampoco tenemos la capacidad de ofertar nuevos títulos, de hacer malabarismos con la contratación no solo de personas sino de servicios. Aquí una cafetería se licita en un año y medio o dos años, es lentísimo. Y ellos no tienen estos problemas. Por tanto, ahí sí que tenemos dificultades para poder competir.

En la homologación de títulos tienen que pasar por trámites muy parecidos a los nuestros y, en cierto modo, ahí habría que ver si se aplican exactamente los mismos indicadores para unos o para otros. Por ejemplo, para aprobar el máster de Ingeniería de Caminos, que este año empieza, hemos tenido que justificar que teníamos profesorado y que estaba contratado cuando veo que las privadas ofertan un título y luego contratan si tienen demanda.

-¿No cree que juegan con las mismas reglas?

-No, lamentablemente esta es mi impresión. Y nosotros no somos un lobby económico, somos universidades públicas y nuestro lobby es la Administración, es la que nos tiene que defender a capa y espada. Y tengo que decir que la respuesta de la Administración siempre ha sido razonablemente buena y en función de los presupuestos, pero a veces se nos ve como un gasto y somos una inversión y está demostrado. Por cada euro que invertimos en universidades multiplicamos por cinco el impacto que tiene en la economía y en los ingresos en general de la comunidad.

-¿Se ha logrado reducir el impacto del envejecimiento y jubilaciones del profesorado?

-Se ha hecho una labor inconmensurable no solamente para contratar nuevas plazas, ahora tendremos otras 50 de ayudante doctor antes de junio del año que viene, sino que ha habido una renovación importante en las áreas y ha habido muchas promociones también internas en lo que respecta al personal docente e investigador. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante. Y en lo que respecta al PAS también tenemos toda la estabilización en marcha, están prácticamente todos los puestos consolidados y ahí también se ha hecho un esfuerzo considerable.

- La ULPGC vuelve este año a estar fuera del ranking de Shanghái, que incluye a las mil universidades mejores del mundo, mientras que La Laguna mejora. ¿Existe esa diferencia entre las dos universidades públicas canarias?

-En este ranking a lo mejor la universidad que está en número 100 ya tiene de nota un 2,5 sobre 10. Del 100 al 1.000 va bajando de ese 2,5 hasta un 1, y eso es un suspenso. Tal como evalúa el ranking de Shanghái, a partir de la universidad que ocupa el puesto 10 ya tienen menos de 5, con Harvard liderando. Nosotros nunca nos podemos comparar con estas universidades. No estar entre las mil primeras universidades no significa que no estés entre la 1.010 o la 1.050. Los indicadores del ranking Shanghái no indican la calidad de la universidad, de su docencia, porque pone el foco en una publicación científica de muy alta calidad, el número de premios Nobel egresados o profesores o las publicaciones en Science y en Nature.

Si La Laguna en los últimos años ha tenido 12 publicaciones por su tándem con el IAC, automáticamente puede subir en el ranking. Nosotros no tenemos tantas porque es difícil tener publicaciones en estas revistas. Ahora, si invertimos en I+D+i y en transferencia e innovación, yo me comprometo, si hay inversión, a tener estos productos. Si tenemos dinero para captar gran talento y primeras figuras a nivel europeo, como tienen otros gobiernos autonómicos en España, yo me comprometo a estar arriba. Todo va ligado a la propia inversión que se hace. Y también a otros elementos que se están desarrollando, como por ejemplo el tener docencia en inglés. Ya tenemos tres grados en los que por lo menos, el 30% se imparte en inglés. Todo requiere de un esfuerzo importante y de personas que estén dispuestas a dar el paso.

-En la universidad los investigadores se quejan de la dificultad para gestionar los recursos de sus proyectos.

-En estos últimos años hemos multiplicado por dos los recursos de investigación europea. Las patentes las hemos multiplicado no por dos, sino muchísimo más. Spin-off y start-ups no teníamos ninguna y tenemos ya una quincena. Pero claro, si esto no va acompañado de una mejora en los recursos para la gestión de estos recursos... No solo se trata de captar, sino después gastar adecuadamente, licitar. De nada nos sirve que nos den 18 millones de fondos Next Generation para una acción concreta en el sector turístico si luego no nos dan los recursos para gestionarlos adecuadamente.

– ¿Por qué no han aumentado las plazas públicas del máster del profesorado? Este déficit obliga a los futuros docentes a recurrir a universidades privadas, con precios desorbitados.

– Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que se nos dejara la posibilidad de hacer una edición no presencial que de alguna forma solucionara la lista de espera que tenemos, que es difícilmente solucionable con la oferta presencial y que no la copan los estudiantes canarios solamente. Vienen estudiantes de toda España porque es un problema que existe en todo el territorio español y aquí sí que hay plena competencia. Luego ha habido algún centro privado presencial que se le ha permitido online, luego ya no, con lo cual también ahí hemos tenido distinto trato. Yo creo que esta es una prioridad evidente.

-Dígame un objetivo que siente no haber alcanzado de su mandato y otro del que esté orgulloso.

- Creo que no hemos conseguido reactivar los campus. La pandemia ha marcado un antes y un después, y los campus no los hemos sabido reactivarlos. El sistema de gestión tampoco ayuda, porque hacer cualquier cosa nos cuesta muchísimo, mover más de 15.000 euros supone una mesa de licitación, pliegos... Para los próximos años deberíamos exigir una disminución de las reglas de gasto y de gestión de nuestro presupuesto, porque no se nos puede comparar con cualquier otra administración, tenemos pocos recursos que tenemos que distribuir en muchos proyectos.

De la parte positiva pienso que hemos sido capaces de revertir la caída libre de estudiantes. El estar consolidados en 4.200 nuevos estudiantes y tener estrategias para seguir incrementándolo, yo pienso que es bueno. Ahora estamos viendo dónde estamos perdiendo y dónde estamos ganando, para ver qué es lo que tenemos que mejorar para tener una oferta más atractiva. Y luego destaco la captación de recursos, sobre todo la parte de transferencia. Ahí hemos puesto a la universidad en niveles que nunca había estado.

- Este miércoles es el acto de apertura del curso. ¿Ya tiene claro el eje de su discurso?

- Yo creo que hay que hacer un poco de balance. A mí me gusta que haya personas que quieran postularse a rector porque es riqueza democrática y es bueno. Mejorar en la transparencia y en los niveles de democracia ha sido un reto de este mandato. El interés por las propias instituciones de gobierno ha bajado, y tenemos juntas de centro, de facultad, con poca participación y eso hace que realmente no sean un reflejo de lo que realmente la comunidad universitaria está pensando. Pero qué duda cabe que las elecciones sirven para mejorar, la competencia sirve para mejorar y en este sentido en su momento vamos a poner las cartas boca arriba y ver lo que ha hecho cada uno y lo que va a hacer en los próximos años.

- Además de riqueza democrática que ya haya dos candidaturas al Rectorado confirmadas además de la suya puede ser interpretado como una respuesta crítica a su gestión.

- Si he de ser sincero pienso que nuestra propia victoria siempre ha sido muy contestada porque no fue muy bien aceptada por una parte de la comunidad universitaria que desde el minuto uno ha venido haciendo una labor de una cierta oposición. Pero bueno, esto es algo normal. Yo creo que hemos hecho una labor importante estos años. Estoy realmente muy satisfecho del trabajo de nuestro equipo.

- ¿De verdad siente que todavía hay quienes no aceptan su victoria de 2021?

- Hay una parte que sí, y creo que nos equivocamos. Si no salgo elegido, me voy a poner a disposición del nuevo rector o la nueva rectora y voy a intentar ayudarle y colaborar. Lo importante es que trabajemos juntos. Yo me presento a la reelección para terminar lo que nos habíamos propuesto y a consolidar el trabajo de estos años. No voy a satisfacer un ego personal ni a favorecer un determinado centro o una determinada facultad. Voy a trabajar por toda la comunidad universitaria, que es lo que he estado haciendo con la máxima transparencia, la máxima imparcialidad y dedicando muchísimas horas.

- ¿Cuál es el calendario para las elecciones al Rectorado?

- A mí la ley me fija aproximadamente el 12 de febrero para convocarlas y si arrancamos en esta fecha nos situamos en unas elecciones probablemente sobre el 12 de abril y si hay una segunda vuelta coincidiría sobre el 25, que sería el 36 aniversario de la ULPGC. Eso es lo que barajamos, pero puede cambiar sustancialmente en algunas semanas. Ahora vamos a centrarnos en trabajar para que el curso empiece bien y todo funcione correctamente.